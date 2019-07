Wczasy pod gruszą wracają do łask?

Czy dofinansowanie wypoczynku to benefit często stosowany przez pracodawców? Opracowany przez Antal dla Sodexo Benefits and Rewards Polska „Nawigator motywacji 2019” wskazuje, że tzw. wczasy pod gruszą częściej spotkamy w dużych niż w małych firmach. W minionym roku wyjazdy urlopowe pracowników wspierał finansowo co 3. pracodawca (34 proc.).

Urlop z budżetu pracodawcy Im większa firma, tym większa szansa na dofinansowanie wypoczynku osób w niej zatrudnionych

Dbałość o dobre samopoczucie i odpoczynek zatrudnionych powinna być w interesie każdego pracodawcy. Wypoczęty i zrelaksowany pracownik będzie miał nie tylko więcej energii, ale też motywacji do pracy. Szczególnie, jeśli zauważy, że pracodawca o niego dba, dofinansowując mu wypoczynek. Coraz więcej firm przekonuje się do bezgotówkowych form wsparcia wypoczynku np. w postaci kart przedpłaconych, którymi pracownik może regulować rachunki za swój urlop. Dają one zatrudnionym swobodę wyboru, ponieważ sami mogą zadecydować czy środki na nich zgromadzone wydadzą w kraju, za granicą czy też kupią wycieczkę on-line. Poza dofinansowaniem, firmy coraz chętniej oferują swoim pracownikom także dodatkowe, wykraczające poza ustawowe minimum, płatne dni urlopowe, które wielu zatrudnionych traktuje jako cenny benefit – mówi Monika Sielicka-Hamala, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

O tym, że wypoczęty pracownik z większym zaangażowaniem podchodzi do nakładanych na niego obowiązków zawodowych, nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Pracodawcy mają tego świadomość i coraz częściej dokładają starań, aby stwarzać podwładnym nie tylko komfortowe warunki pracy, ale również dbać o jakość ich wypoczynku. Narzędziem są tu m.in. dodatkowe dni wolne , tzw. wczasy pod gruszą czy też dofinansowanie do wakacyjnych wyjazdów dzieci pracowników.Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, pracownik za czas urlopu otrzymuje pełne wynagrodzenie. Oprócz niego może otrzymać również wspomniane wczasy pod gruszą, a więc wsparcie finansowe z funduszu socjalnego. Jest to forma świadczenia pozapłacowego , ciesząca się dużą popularnością zwłaszcza w okresie letnim. Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin stanowi z reguły najważniejszą pozycję w wydatkach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Wyniki badania „Nawigator motywacji 2019” zrealizowanego przez firmę Antal na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Polska pokazują, że dofinansowanie wypoczynku zależy w dużej mierze od wielkości organizacji. Im większa firma, tym większe szanse uzyskania świadczenia na ten cel. Według zebranych w badaniu danych, 43 proc. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników oferuje swoim pracownikom wsparcie związane z wakacyjnymi wyjazdami, natomiast w przypadku małych przedsiębiorstw - do 19 osób - taką możliwość deklaruje zaledwie 19 proc. z nich. „Wczasy pod gruszą” swoim pracownikom zapewnia połowa firm państwowych, instytucji publicznych oraz dużych zagranicznych korporacji. Znacznie mniejszym zainteresowaniem świadczenie cieszy się w polskich firmach prywatnych (17 proc.). Zdecydowanie najczęstszą formą dofinansowania wypoczynku jest gotówka – wybiera ją aż 79 proc. pracodawców, na kolejnych miejscach plasują się: wycieczki firmowe (12 proc.), karty przedpłacone (6 proc.) oraz bony do wykorzystania w biurach podróży i możliwość wyjazdów do firmowych domów wczasowych.