EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza wartej ponad 70 mln euro North Warsaw Nowy Modlin

Warsaw North Logistic Park to pierwszy etap centrum magazynowo - logistycznego North Warsaw Nowy Modlin, które powstaje koło Warszawy z inicjatywy EIKA Asset Management (EAM). Waimea jest deweloperem projektu i odpowiada za komercjalizację. Obiekt o powierzchni ponad 28 tys. mkw. otrzymał już pozwolenie na użytkowanie. Generalny wykonawca Kajima Poland pomyślnie ukończył budowę pierwszej hali. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 70 mln euro.

North Warsaw Nowy Modlin Inwestycja obejmie ponad 23 ha terenu, po zakończeniu wszystkich trzech etapów North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia.

Warsaw North Logistic Park Warsaw North Logistic Park to pierwszy etap centrum magazynowo - logistycznego North Warsaw Nowy Modlin, które powstaje koło Warszawy.

Polski rynek magazynowy obejmuje ponad 36 mln mkw. i jest piątym co do wielkości w Europie, nadal szybko rośnie. Stabilne koszty budowy w Polsce pozwalają nam oferować konkurencyjne ceny najmu nowych obiektów logistycznych przy zachowaniu oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.



To nasz drugi projekt rozwoju powierzchni magazynowej w pobliżu Warszawy. Uważamy, że jest to bardziej płynny i atrakcyjny segment rynku, interesujący nie tylko dla lokalnych uczestników rynku polskiego, ale także dla inwestorów zagranicznych – mówi Paulius Stulgaitis, Fund Manager w EIKA Asset Management.

North Warsaw Nowy Modlin Hala A o powierzchni ponad 28 tys. mkw. i wysokości 12 m zaprojektowana została do wysokiego składowania. Na zewnątrz obiektu powstało również ponad 21 tys. mkw. nawierzchni zewnętrznych, obejmujących place manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi.

Warsaw North Logistic Park Całkowita wartość inwestycji przekroczy 70 mln euro. North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym ponad 38 tys. mkw. stanowić będzie Warsaw North Logistic Park.

Ze względu na bliskość lotniska realizacja projektu wymagała uzyskania od Portu Lotniczego specjalnych pozwoleń na wybrane prace i na użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego. Planowo ukończyliśmy budowę fazy pierwszej, a faza druga, kończąca pierwszy etap inwestycji wkrótce się rozpocznie. Kajima Poland będzie realizowała te prace w ramach generalnego wykonawstwa – mówi Maciej Runkiewicz, Prezes Kajima Poland.

Osoby na zdjęciu, od lewej: Paulius Stulgaitis – EAM Fund Manager (Eika Asset Management), Magdalena Tekiel – EAM Asset Manager PL RE (Eika Asset Management), Bartosz Lukas, Head of Project Management, Waimea Holding SA, Andrius Uzdavinys – EAM CEO (Eika Asset Management), Artur Filipiuk – były Dyrektor Zarządzający Waimea Holding SA, Tomasz Ciesielski – obecny Dyrektor Zarządzający Waimea Holding SA

Bliskość aglomeracji warszawskiej, szybki dostęp do drogi ekspresowej S7 a także planowane połączenie kolejowe do Lotniska Warszawa-Modlin są i będą w przyszłości czynnikami wspierającymi atrakcyjność tego projektu dla obecnych i przyszłych najemców - mówi Tomasz Ciesielski, Dyrektor Zarządzający w Waimea.

Inwestycja obejmie ponad 23 ha terenu, po zakończeniu wszystkich trzech etapów North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym ponad 38 tys. mkw. stanowić będzie Warsaw North Logistic Park. Obiekt położony jest na północ od Warszawy, w pobliżu lotniska Warszawa-Modlin oraz węzła drogi ekspresowej S7, co gwarantuje szybką komunikację z Trójmiastem, Warszawą oraz północno-wschodnimi obszarami Polski.Inwestorem North Warsaw Nowy Modlin jest EIKA Real Estate Fund (EREF) – fundusz, który koncentruje się na tradycyjnych nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich. W portfelu posiada obiekty logistyczne, produkcyjne, biurowe oraz handlowe. Średnia roczna stopa zwrotu funduszu netto wynosi ponad 12 proc.Za kompleksowe prace związane z pierwszym etapem w formule Design & Build, w tym za projekty budowlane i wykonawcze, odpowiadała Kajima Poland. Hala A o powierzchni ponad 28 tys. mkw. i wysokości 12 m zaprojektowana została do wysokiego składowania. Na zewnątrz obiektu powstało również ponad 21 tys. mkw. nawierzchni zewnętrznych, obejmujących place manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi.Waimea jest deweloperem projektu oraz jest odpowiedzialna z komercjalizację, a obecny projekt jest pierwszym etapem parku magazynowo logistycznego o docelowej powierzchni 117 tys. mkw.Strategiczną lokalizację doceniają najemcy - pierwszy z nich, który już się wprowadził zajmuje ponad 55 proc. powierzchni. Najemca ten to jedna z największych europejskich sieci sklepów typu „zrób to sam”, należąca do międzynarodowej grupy. Podpisano również umowę najmu z firmą Deka Trans, dostawcą usług logistycznych 3PL z wieloletnimi, renomowanymi klientami.Poza standardowymi rozwiązaniami ESG, w projekcie spełniono dodatkowe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, dlatego w niedalekiej przyszłości będą zrealizowane stacje ładowania samochodów osobowych oraz elektrycznych ciężarówek.