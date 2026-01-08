eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycjeEIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza wartej ponad 70 mln euro North Warsaw Nowy Modlin

EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza wartej ponad 70 mln euro North Warsaw Nowy Modlin

2026-01-08 13:05

EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza wartej ponad 70 mln euro North Warsaw Nowy Modlin

EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza North Warsaw Nowy Modlin © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Warsaw North Logistic Park to pierwszy etap centrum magazynowo - logistycznego North Warsaw Nowy Modlin, które powstaje koło Warszawy z inicjatywy EIKA Asset Management (EAM). Waimea jest deweloperem projektu i odpowiada za komercjalizację. Obiekt o powierzchni ponad 28 tys. mkw. otrzymał już pozwolenie na użytkowanie. Generalny wykonawca Kajima Poland pomyślnie ukończył budowę pierwszej hali. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 70 mln euro.

Przeczytaj także: Logistyka magazynowa w trakcie dynamicznych zmian

Inwestycja obejmie ponad 23 ha terenu, po zakończeniu wszystkich trzech etapów North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym ponad 38 tys. mkw. stanowić będzie Warsaw North Logistic Park. Obiekt położony jest na północ od Warszawy, w pobliżu lotniska Warszawa-Modlin oraz węzła drogi ekspresowej S7, co gwarantuje szybką komunikację z Trójmiastem, Warszawą oraz północno-wschodnimi obszarami Polski.
North Warsaw Nowy Modlin
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

North Warsaw Nowy Modlin

Inwestycja obejmie ponad 23 ha terenu, po zakończeniu wszystkich trzech etapów North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Inwestorem North Warsaw Nowy Modlin jest EIKA Real Estate Fund (EREF) – fundusz, który koncentruje się na tradycyjnych nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich. W portfelu posiada obiekty logistyczne, produkcyjne, biurowe oraz handlowe. Średnia roczna stopa zwrotu funduszu netto wynosi ponad 12 proc.
Warsaw North Logistic Park
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Warsaw North Logistic Park

Warsaw North Logistic Park to pierwszy etap centrum magazynowo - logistycznego North Warsaw Nowy Modlin, które powstaje koło Warszawy.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Polski rynek magazynowy obejmuje ponad 36 mln mkw. i jest piątym co do wielkości w Europie, nadal szybko rośnie. Stabilne koszty budowy w Polsce pozwalają nam oferować konkurencyjne ceny najmu nowych obiektów logistycznych przy zachowaniu oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.

To nasz drugi projekt rozwoju powierzchni magazynowej w pobliżu Warszawy. Uważamy, że jest to bardziej płynny i atrakcyjny segment rynku, interesujący nie tylko dla lokalnych uczestników rynku polskiego, ale także dla inwestorów zagranicznych – mówi Paulius Stulgaitis, Fund Manager w EIKA Asset Management.

North Warsaw Nowy Modlin
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

North Warsaw Nowy Modlin

Hala A o powierzchni ponad 28 tys. mkw. i wysokości 12 m zaprojektowana została do wysokiego składowania. Na zewnątrz obiektu powstało również ponad 21 tys. mkw. nawierzchni zewnętrznych, obejmujących place manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Za kompleksowe prace związane z pierwszym etapem w formule Design & Build, w tym za projekty budowlane i wykonawcze, odpowiadała Kajima Poland. Hala A o powierzchni ponad 28 tys. mkw. i wysokości 12 m zaprojektowana została do wysokiego składowania. Na zewnątrz obiektu powstało również ponad 21 tys. mkw. nawierzchni zewnętrznych, obejmujących place manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi.
Warsaw North Logistic Park
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Warsaw North Logistic Park

Całkowita wartość inwestycji przekroczy 70 mln euro. North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym ponad 38 tys. mkw. stanowić będzie Warsaw North Logistic Park.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Ze względu na bliskość lotniska realizacja projektu wymagała uzyskania od Portu Lotniczego specjalnych pozwoleń na wybrane prace i na użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego. Planowo ukończyliśmy budowę fazy pierwszej, a faza druga, kończąca pierwszy etap inwestycji wkrótce się rozpocznie. Kajima Poland będzie realizowała te prace w ramach generalnego wykonawstwa – mówi Maciej Runkiewicz, Prezes Kajima Poland.

Waimea jest deweloperem projektu oraz jest odpowiedzialna z komercjalizację, a obecny projekt jest pierwszym etapem parku magazynowo logistycznego o docelowej powierzchni 117 tys. mkw.
North Warsaw Nowy Modlin
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

North Warsaw Nowy Modlin

Osoby na zdjęciu, od lewej: Paulius Stulgaitis – EAM Fund Manager (Eika Asset Management), Magdalena Tekiel – EAM Asset Manager PL RE (Eika Asset Management), Bartosz Lukas, Head of Project Management, Waimea Holding SA, Andrius Uzdavinys – EAM CEO (Eika Asset Management), Artur Filipiuk – były Dyrektor Zarządzający Waimea Holding SA, Tomasz Ciesielski – obecny Dyrektor Zarządzający Waimea Holding SA

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Bliskość aglomeracji warszawskiej, szybki dostęp do drogi ekspresowej S7 a także planowane połączenie kolejowe do Lotniska Warszawa-Modlin są i będą w przyszłości czynnikami wspierającymi atrakcyjność tego projektu dla obecnych i przyszłych najemców - mówi Tomasz Ciesielski, Dyrektor Zarządzający w Waimea.

Strategiczną lokalizację doceniają najemcy - pierwszy z nich, który już się wprowadził zajmuje ponad 55 proc. powierzchni. Najemca ten to jedna z największych europejskich sieci sklepów typu „zrób to sam”, należąca do międzynarodowej grupy. Podpisano również umowę najmu z firmą Deka Trans, dostawcą usług logistycznych 3PL z wieloletnimi, renomowanymi klientami.

Poza standardowymi rozwiązaniami ESG, w projekcie spełniono dodatkowe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, dlatego w niedalekiej przyszłości będą zrealizowane stacje ładowania samochodów osobowych oraz elektrycznych ciężarówek.
Przeczytaj także: Panattoni Park Siedlce z nową halą magazynową Panattoni Park Siedlce z nową halą magazynową

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: North Warsaw Nowy Modlin, Modlin, parki logistyczne, nowe inwestycje, powierzchnie logistyczne, magazyny, powierzchnie magazynowe, powierzchnie magazynowo-logistyczne

Przeczytaj także

Rusza budowa Panattoni Park Sochaczew

Rusza budowa Panattoni Park Sochaczew

Rusza budowa Panattoni Park Poznań XIV

Rusza budowa Panattoni Park Poznań XIV

Powstanie Panattoni Park Sosnowiec V. Hebe pierwszym najemcą

Powstanie Panattoni Park Sosnowiec V. Hebe pierwszym najemcą

Rynek magazynowy z dobrymi perspektywami wzrostu

Rynek magazynowy z dobrymi perspektywami wzrostu

Panattoni Park Warsaw West - rusza budowa III hali

Panattoni Park Warsaw West - rusza budowa III hali

Powstanie Panattoni Park Kraków East V

Powstanie Panattoni Park Kraków East V

Budowa Hillwood & LCube Wrocław East zakończona

Budowa Hillwood & LCube Wrocław East zakończona

Panattoni Park Szczecin V z finansowaniem od mBank

Panattoni Park Szczecin V z finansowaniem od mBank

Rusza budowa Panattoni Park Kraków East IV

Rusza budowa Panattoni Park Kraków East IV

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zdalne czy hybrydowe? Jak zorganizować zgromadzenie wspólników spółki zgodnie z KSH?

Zdalne czy hybrydowe? Jak zorganizować zgromadzenie wspólników spółki zgodnie z KSH?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Podróż samolotem w 2026: obowiązkowe dokumenty i jak uniknąć problemów

Podróż samolotem w 2026: obowiązkowe dokumenty i jak uniknąć problemów

Co czeka PLN w 2026 roku? Czy złoty utrzyma siłę wobec euro i dolara?

Co czeka PLN w 2026 roku? Czy złoty utrzyma siłę wobec euro i dolara?

Czy Urząd Skarbowy śledzi przelewy BLIK? Wyjaśniamy zasady kontroli

Czy Urząd Skarbowy śledzi przelewy BLIK? Wyjaśniamy zasady kontroli

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy

Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: