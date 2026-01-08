EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza wartej ponad 70 mln euro North Warsaw Nowy Modlin
2026-01-08 13:05
EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza North Warsaw Nowy Modlin © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Logistyka magazynowa w trakcie dynamicznych zmianInwestycja obejmie ponad 23 ha terenu, po zakończeniu wszystkich trzech etapów North Warsaw Nowy Modlin zaoferuje około 117 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym ponad 38 tys. mkw. stanowić będzie Warsaw North Logistic Park. Obiekt położony jest na północ od Warszawy, w pobliżu lotniska Warszawa-Modlin oraz węzła drogi ekspresowej S7, co gwarantuje szybką komunikację z Trójmiastem, Warszawą oraz północno-wschodnimi obszarami Polski.
Inwestorem North Warsaw Nowy Modlin jest EIKA Real Estate Fund (EREF) – fundusz, który koncentruje się na tradycyjnych nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich. W portfelu posiada obiekty logistyczne, produkcyjne, biurowe oraz handlowe. Średnia roczna stopa zwrotu funduszu netto wynosi ponad 12 proc.
Warsaw North Logistic Park
Polski rynek magazynowy obejmuje ponad 36 mln mkw. i jest piątym co do wielkości w Europie, nadal szybko rośnie. Stabilne koszty budowy w Polsce pozwalają nam oferować konkurencyjne ceny najmu nowych obiektów logistycznych przy zachowaniu oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.
To nasz drugi projekt rozwoju powierzchni magazynowej w pobliżu Warszawy. Uważamy, że jest to bardziej płynny i atrakcyjny segment rynku, interesujący nie tylko dla lokalnych uczestników rynku polskiego, ale także dla inwestorów zagranicznych – mówi Paulius Stulgaitis, Fund Manager w EIKA Asset Management.
Za kompleksowe prace związane z pierwszym etapem w formule Design & Build, w tym za projekty budowlane i wykonawcze, odpowiadała Kajima Poland. Hala A o powierzchni ponad 28 tys. mkw. i wysokości 12 m zaprojektowana została do wysokiego składowania. Na zewnątrz obiektu powstało również ponad 21 tys. mkw. nawierzchni zewnętrznych, obejmujących place manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi.
Warsaw North Logistic Park
Ze względu na bliskość lotniska realizacja projektu wymagała uzyskania od Portu Lotniczego specjalnych pozwoleń na wybrane prace i na użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego. Planowo ukończyliśmy budowę fazy pierwszej, a faza druga, kończąca pierwszy etap inwestycji wkrótce się rozpocznie. Kajima Poland będzie realizowała te prace w ramach generalnego wykonawstwa – mówi Maciej Runkiewicz, Prezes Kajima Poland.
Waimea jest deweloperem projektu oraz jest odpowiedzialna z komercjalizację, a obecny projekt jest pierwszym etapem parku magazynowo logistycznego o docelowej powierzchni 117 tys. mkw.
Bliskość aglomeracji warszawskiej, szybki dostęp do drogi ekspresowej S7 a także planowane połączenie kolejowe do Lotniska Warszawa-Modlin są i będą w przyszłości czynnikami wspierającymi atrakcyjność tego projektu dla obecnych i przyszłych najemców - mówi Tomasz Ciesielski, Dyrektor Zarządzający w Waimea.
Strategiczną lokalizację doceniają najemcy - pierwszy z nich, który już się wprowadził zajmuje ponad 55 proc. powierzchni. Najemca ten to jedna z największych europejskich sieci sklepów typu „zrób to sam”, należąca do międzynarodowej grupy. Podpisano również umowę najmu z firmą Deka Trans, dostawcą usług logistycznych 3PL z wieloletnimi, renomowanymi klientami.
Poza standardowymi rozwiązaniami ESG, w projekcie spełniono dodatkowe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, dlatego w niedalekiej przyszłości będą zrealizowane stacje ładowania samochodów osobowych oraz elektrycznych ciężarówek.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Trendy w cyberbezpieczeństwie 2026: AI, deepfake i ransomware
-
EIKA inwestuje pod Warszawą: zakończona pierwsza faza wartej ponad 70 mln euro North Warsaw Nowy Modlin
-
Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.
-
Swift AI - nowe laptopy Acer zaprezentowane na CES 2026 już wkrótce w Polsce