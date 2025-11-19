eGospodarka.pl
Google wprowadza Journey Signal Model i korekty kosztów w kampaniach reklamowych

2025-11-19 11:43

Google wprowadza Journey Signal Model i korekty kosztów w kampaniach reklamowych

Google wprowadza Journey Signal Model i korekty kosztów w kampaniach reklamowych © wygenerowane przez AI

Google rozpoczęło fazę pilotażową dwóch kluczowych usprawnień w ekosystemie Search i YouTube, które mają zwiększyć skuteczność kampanii w początkowych etapach lejka sprzedażowego. Zmiany wykorzystują pełniejsze dane o ścieżkach użytkowników oraz wprowadzają mechanizmy stabilizujące koszty w okresie nauki algorytmów.

Przeczytaj także: Rewolucja w Google Ads: Smart Bidding Exploration, czyli koniec sztywnego ROAS-u

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie nowe rozwiązania Google testuje w ekosystemie Search i YouTube w celu zwiększania efektywności kampanii
  • Na czym polega Journey Signal Model i jak pozwala lepiej analizować ścieżki użytkownika oraz intencje zakupowe
  • Jak działa retroaktywna korekta kosztów w kampaniach Demand Gen tCPA oraz jakie są kryteria kwalifikacji
  • Jak zmiany wpływają na przewidywalność kosztów, skalowanie biznesu oraz zarządzanie ryzykiem w strategiach reklamowych Google

Nowe testy Google obejmują:
  • Journey Signal Model w Search
    Model Journey Aware Bidding analizuje sygnały z całego lejka, także te, które nie generują konwersji, by lepiej przewidywać wartościowe działania użytkowników. Pozwala to precyzyjniej oceniać intencje zakupowe i podejmować trafniejsze decyzje biddingowe.
  • Funnel Mapping Setup dla reklamodawców
    Aby Google mogło wykorzystać pełen potencjał danych, reklamodawcy muszą odwzorować wszystkie etapy ścieżki użytkownika i oznaczyć je jako konwersje. Następnie wybierają jeden kluczowy wskaźnik KPI, jako cel optymalizacji, a pozostałe sygnały stają się wsparciem dla modelu bez ingerencji w jego główną strategię.
  • Retroaktywne korekty kosztów w YouTube (Demand Gen tCPA — Beta)
    W kampaniach Demand Gen rozliczanych w modelu tCPA, Google może automatycznie obniżyć koszty, jeśli początkowe wyniki są słabsze od prognoz. System może korygować wydatki wstecznie, w zależności od tego, jak przebiega faza nauki.
  • Kryteria kwalifikacji
    Z testów mogą korzystać jedynie konta o stabilnej strukturze konwersji i poprawnym trackingu. Mechanizm korekty kosztów nie jest gwarantowany, może zostać uruchomiony tylko dla wybranych dni lub kampanii, co pozwala Google zabezpieczać budżety w momentach największej niepewności.

Google coraz mocniej przenosi ocenę skuteczności na pełny lejek i bierze współodpowiedzialność za wyniki we wczesnych etapach kampanii. To świetna informacja dla marketerów pracujących z długimi procesami decyzyjnymi, szczególnie w e-commerce premium czy B2B. Mniej zmienności i bardziej przewidywalne koszty pozyskania to realne wsparcie w skalowaniu biznesu — dodaje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Testy potwierdzają strategiczny zwrot Google w stronę głębszego modelowania podróży klienta i bardziej partnerskiego podejścia do zarządzania ryzykiem na wczesnych etapach optymalizacji. Jeśli faza pilotażowa przebiegnie pomyślnie, rozwiązania mogą stać się nowym standardem dla kampanii opartych o cele akwizycji.


Źródła:
Google Ads Help, beta docs (Demand Gen Target CPA).
Google tests ‘Journey Aware Bidding’ to optimize Search campaigns”, Search Engine Land.
Przeczytaj także: Google rewolucjonizuje AdSense i Keyword Planner: lepsza monetyzacja stron i ultra-lokalne prognozy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Google Ads, reklama w internecie, Google, reklama w wyszukiwarkach, reklama internetowa, SEM, wyszukiwarka Google, YouTube

Przeczytaj także

Nowości Google: AI i VEO 3 zmieniają strategie PPC w e-commerce

Nowości Google: AI i VEO 3 zmieniają strategie PPC w e-commerce

Google udostępnia Moje Centrum Reklam

Google udostępnia Moje Centrum Reklam

MSP: reklama w wyszukiwarkach nie doceniana

MSP: reklama w wyszukiwarkach nie doceniana

Google: nowy model rzeczywistości?

Google: nowy model rzeczywistości?

110 mln zł na reklamę w wyszukiwarkach

110 mln zł na reklamę w wyszukiwarkach

Reklama online? Wideo, wideo i jeszcze raz wideo

Reklama online? Wideo, wideo i jeszcze raz wideo

Reklama online pobiła nowy rekord

Reklama online pobiła nowy rekord

Reklama zewnętrzna czarnym koniem rynku w 2023 roku

Reklama zewnętrzna czarnym koniem rynku w 2023 roku

Rynek reklamy większy o ponad 7 proc.

Rynek reklamy większy o ponad 7 proc.

