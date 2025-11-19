Google wprowadza Journey Signal Model i korekty kosztów w kampaniach reklamowych
2025-11-19 11:43
Google wprowadza Journey Signal Model i korekty kosztów w kampaniach reklamowych © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie nowe rozwiązania Google testuje w ekosystemie Search i YouTube w celu zwiększania efektywności kampanii
- Na czym polega Journey Signal Model i jak pozwala lepiej analizować ścieżki użytkownika oraz intencje zakupowe
- Jak działa retroaktywna korekta kosztów w kampaniach Demand Gen tCPA oraz jakie są kryteria kwalifikacji
- Jak zmiany wpływają na przewidywalność kosztów, skalowanie biznesu oraz zarządzanie ryzykiem w strategiach reklamowych Google
Nowe testy Google obejmują:
-
Journey Signal Model w Search
Model Journey Aware Bidding analizuje sygnały z całego lejka, także te, które nie generują konwersji, by lepiej przewidywać wartościowe działania użytkowników. Pozwala to precyzyjniej oceniać intencje zakupowe i podejmować trafniejsze decyzje biddingowe.
-
Funnel Mapping Setup dla reklamodawców
Aby Google mogło wykorzystać pełen potencjał danych, reklamodawcy muszą odwzorować wszystkie etapy ścieżki użytkownika i oznaczyć je jako konwersje. Następnie wybierają jeden kluczowy wskaźnik KPI, jako cel optymalizacji, a pozostałe sygnały stają się wsparciem dla modelu bez ingerencji w jego główną strategię.
-
Retroaktywne korekty kosztów w YouTube (Demand Gen tCPA — Beta)
W kampaniach Demand Gen rozliczanych w modelu tCPA, Google może automatycznie obniżyć koszty, jeśli początkowe wyniki są słabsze od prognoz. System może korygować wydatki wstecznie, w zależności od tego, jak przebiega faza nauki.
-
Kryteria kwalifikacji
Z testów mogą korzystać jedynie konta o stabilnej strukturze konwersji i poprawnym trackingu. Mechanizm korekty kosztów nie jest gwarantowany, może zostać uruchomiony tylko dla wybranych dni lub kampanii, co pozwala Google zabezpieczać budżety w momentach największej niepewności.
Google coraz mocniej przenosi ocenę skuteczności na pełny lejek i bierze współodpowiedzialność za wyniki we wczesnych etapach kampanii. To świetna informacja dla marketerów pracujących z długimi procesami decyzyjnymi, szczególnie w e-commerce premium czy B2B. Mniej zmienności i bardziej przewidywalne koszty pozyskania to realne wsparcie w skalowaniu biznesu — dodaje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.
Testy potwierdzają strategiczny zwrot Google w stronę głębszego modelowania podróży klienta i bardziej partnerskiego podejścia do zarządzania ryzykiem na wczesnych etapach optymalizacji. Jeśli faza pilotażowa przebiegnie pomyślnie, rozwiązania mogą stać się nowym standardem dla kampanii opartych o cele akwizycji.
