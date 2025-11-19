Black Friday w Polsce - ofiara własnego sukcesu?

Z perspektywy polskiego handlu Black Friday stał się wstępem do najgorętszego okresu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że przedświąteczny ruch napędzają nie tylko same Święta, ale i Black Friday. Z punktu widzenia marketingu w większości przypadków pod hasłem Black Friday kryją się klasyczne zabiegi związane z promocją sprzedaży. Czy Black Friday w Polsce stał się ofiarą własnego sukcesu, jak zaplanować promocje jako sprzedawca, jakie są najczęstsze błędy w działaniach promocyjnych handlowców oraz co robić, żeby faktycznie zaoszczędzić jako kupujący? Dowiesz się z tego artykułu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak Black Friday w Polsce przeszedł z jednodniowego wydarzenia do miesięcznego okresu promocji i jakie ma to konsekwencje.

Jak dyrektywa Omnibus wpłynęła na transparentność cen i ograniczyła nieuczciwe praktyki marketingowe.

Jak konsumenci postrzegają obecne promocje i dlaczego rośnie ich nieufność wobec ofert Black Friday.

Jak planować zakupy i na co zwracać uwagę, by skutecznie oszczędzać podczas Black Friday 2025.

Najczęstsze błędy w działaniach promocyjnych handlowców jakie pojawiają się w okresie Black Friday to:

Rozmycie komunikacji przez zbyt długi czas okres promocji (np. „u nas Black Friday przez cały miesiąc”, „Black November”, itp.), co powoduje zmęczenie przekazem i zmniejsza skuteczność kampanii. Brak wyraźnego kulminacyjnego punktu kampanii osłabia konwersję.

(np. „u nas Black Friday przez cały miesiąc”, „Black November”, itp.), co powoduje zmęczenie przekazem i zmniejsza skuteczność kampanii. Brak wyraźnego kulminacyjnego punktu kampanii osłabia konwersję. Niespójność obietnicy promocyjnej , poprzez hasła „wyprzedaż -70%” z małym dopiskiem „do -70%”, gdy faktyczna przeciętna obniżka wynosi kilka procent, frustruje klientów, obniża wiarygodność marki.

, poprzez hasła „wyprzedaż -70%” z małym dopiskiem „do -70%”, gdy faktyczna przeciętna obniżka wynosi kilka procent, frustruje klientów, obniża wiarygodność marki. Brak precyzyjnej segmentacji i personalizacji , co powoduje że nazbyt masowy komunikat handlowy (bez dopasowania do historii zakupów, preferencji czy zachowań klienta) staje się szumem, a nie impulsem zakupowym.

, co powoduje że nazbyt masowy komunikat handlowy (bez dopasowania do historii zakupów, preferencji czy zachowań klienta) staje się szumem, a nie impulsem zakupowym. Skupienie wyłącznie na cenie z pominięciem wartości dodanej , np. rozszerzonej gwarancji, dodatkowych usług, itp. Takie elementy mogą silnie wpływać na wybór sprzedawcy.

, np. rozszerzonej gwarancji, dodatkowych usług, itp. Takie elementy mogą silnie wpływać na wybór sprzedawcy. Brak post-Black-Friday strategii. Pojawiające się w tym okresie promocje generują ruch, ale często nie są wykorzystywane do budowy długofalowej relacji, np. retargetingu, programów lojalnościowych czy dalszej komunikacji.

Co robić, żeby zaoszczędzić – poradnik kupującego:

Planowanie zakupów – przygotowanie listy zakupów w myśl zasady, iż najlepszą ofertą nie jest ta, która oferuje największy rabat, a rzeczywiście odpowiada na potrzeby konsumenta.

– przygotowanie listy zakupów w myśl zasady, iż najlepszą ofertą nie jest ta, która oferuje największy rabat, a rzeczywiście odpowiada na potrzeby konsumenta. Planowanie budżetu – ustalenie maksymalnej kwoty, jaką można wydać i niezadłużanie się dla „wyjątkowych okazji”.

– ustalenie maksymalnej kwoty, jaką można wydać i niezadłużanie się dla „wyjątkowych okazji”. Porównywanie cen - sprawdzanie ceny u kilku sprzedawców – zarówno online, jak i stacjonarnie oraz monitorowanie cen produktów w dłuższym okresie, by zobaczyć, czy obniżka jest realna. Korzystanie z narzędzi do śledzenia cen pozwala na zweryfikowanie czy obniżka nie jest „sztucznie” wykreowana.

- sprawdzanie ceny u kilku sprzedawców – zarówno online, jak i stacjonarnie oraz monitorowanie cen produktów w dłuższym okresie, by zobaczyć, czy obniżka jest realna. Korzystanie z narzędzi do śledzenia cen pozwala na zweryfikowanie czy obniżka nie jest „sztucznie” wykreowana. Zwrócenie uwagi na szczegóły promocji – jakich produktów dotyczą np. hasła typu „do -70%”, czy promocja nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków (np. zakupu kilku sztuk, zapisu do newslettera lub wyrażenia dodatkowych zgód marketingowych), czy finalna cena uwzględnia koszty wysyłki lub inne dodatkowe opłaty.

– jakich produktów dotyczą np. hasła typu „do -70%”, czy promocja nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków (np. zakupu kilku sztuk, zapisu do newslettera lub wyrażenia dodatkowych zgód marketingowych), czy finalna cena uwzględnia koszty wysyłki lub inne dodatkowe opłaty. Sprawdzenie możliwości zwrotu i zasad gwarancji.

Weryfikacja wiarygodności sklepu/sprzedawcy – szczególnie dla mało znanych podmiotów warto czytać opinie innych kupujących, śledzić grupy zakupowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzedających oferujących „zbyt dobre okazje”.

– szczególnie dla mało znanych podmiotów warto czytać opinie innych kupujących, śledzić grupy zakupowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzedających oferujących „zbyt dobre okazje”. Cyber Monday – warto pamiętać, że w poniedziałek po Black Friday najczęściej następuje druga fala promocji, która wbrew pierwotnym założeniom nie dotyczy tylko e-commerce.

– warto pamiętać, że w poniedziałek po Black Friday najczęściej następuje druga fala promocji, która wbrew pierwotnym założeniom nie dotyczy tylko e-commerce. Śledzenie promocji oferowanych przez banki – wiele z nich oferuje dodatkowe rabaty dla swoich klientów płacących kartą lub aplikacją banku, wchodząc do sklepu przez link ze strony/aplikacji banku.