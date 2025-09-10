Prognozy rekrutacyjne na IV kwartał 2025: 28% firm planuje rekrutacje, 18% zwolnienia

Co czwarty pracodawca w Polsce planuje rekrutacje w IV kwartale 2025 roku, wynika z raportu ManpowerGroup. W tym samym czasie 18% firm zapowiada redukcje etatów, a połowa przedsiębiorstw nie przewiduje zmian kadrowych. Najwięcej ofert pracy pojawi się w branży opieki zdrowotnej oraz dóbr i usług konsumpcyjnych, zaś największe zapotrzebowanie na pracowników będzie na wschodzie kraju. Raport wskazuje również na rosnącą ostrożność pracodawców, wynikającą z wyzwań rynkowych i automatyzacji.

Popyt na pracę wciąż istnieje, jednak jest mniejszy niż wcześniej. Na przestrzeni ostatnich kwartałów w naszym badaniu zmalał odsetek firm prognozujących wzrost zatrudnienia, a przybyło tych, które planują utrzymać dotychczasową liczbę pracowników. Firmy nie rezygnują całkowicie z rekrutacji, ale ograniczają ich skalę. Często okazuje się, że obecny personel wystarcza do realizacji celów, a stabilna sytuacja rynkowa oraz rosnąca efektywność operacyjna sprawiają, że zmiany kadrowe nie są konieczne – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup Polska.



– Wśród głównych powodów redukcji etatów pojawiają się zmiany rynkowe ograniczające zapotrzebowanie na konkretne role, wyzwania ekonomiczne oraz zmniejszony popyt na usługi i produkty firmy. Co ciekawe, aż co piąta firma wskazuje na wpływ automatyzacji. Z kolei najczęstszymi powodami planowanych rekrutacji są rozwój organizacji i tworzenie nowych stanowisk, wejście na nowe rynki i do nowych regionów, potrzeba większej różnorodności oraz postęp technologiczny – podsumowuje szef ManpowerGroup.

Pracownicy poszukiwani w każdej branży

Na rynku opieki zdrowotnej narasta problem niedoboru personelu medycznego, co zmusza placówki do intensyfikacji rekrutacji w celu utrzymania ciągłości świadczeń. Równocześnie Polska zyskuje na znaczeniu jako ośrodek dla globalnych firm farmaceutycznych i medtech, które przyciąga dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz rosnący potencjał badawczo-rozwojowy.



Silny popyt na ekspertów IT, a także specjalistów w energetyce i usługach komunalnych, wynika z cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez państwo i kapitał prywatny – dodaje Tomasz Walenczak.

Wschód Polski z największym zapotrzebowaniem na pracowników

Intensywne rekrutacje w największych korporacjach

EMEA – wszystkie kraje stawiają na rekrutacje

ManpowerGroup opublikował raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” prezentujący plany rekrutacyjne firm na IV kwartał 2025 roku. Prognoza netto zatrudnienia w Polsce wyniosła +10% – tyle samo co w poprzednim kwartale, ale o 6 punktów procentowych mniej niż rok temu. Ostatni raz słabszy wynik odnotowano w II kwartale 2023 roku, co świadczy o większej ostrożności pracodawców, choć wciąż co czwarta firma planuje pozyskiwać nowych pracowników.Od października do grudnia we wszystkich ośmiu sektorach firmy planują pozyskiwać nowe ręce do pracy. Kandydaci mogą spodziewać się największej liczby ofert w branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, gdzie prognoza rekrutacyjna jest najwyższa od 1,5 roku, oraz w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych – w obu przypadkach prognoza zatrudnienia wynosi +22%. Znaczną liczbę rekrutacji przewidują także firmy z sektorów energetyki i usług komunalnych oraz IT, z prognozą +12% dla każdego z nich.W nieco mniejszym stopniu nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa z branży finansów i nieruchomości (+8%) oraz przemysłu i surowców (+8%). Pracodawcy z sektora transportu, logistyki i motoryzacji podchodzą do nowych rekrutacji bardziej ostrożnie, z wynikiem +6%, co oznacza spadek o 23 punkty procentowe w ujęciu rocznym i najniższą prognozę od II kwartału 2024 roku. W usługach komunikacyjnych prognoza pozostaje dodatnia (+4%), ale wypada najsłabiej w porównaniu z innymi sektorami.Analiza ManpowerGroup uwzględnia także dane w podziale na regiony Polski. Firmy ze wschodniej części kraju wykazują największy apetyt na nowe talenty z prognozą na poziomie +16%, co oznacza wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dużą aktywność rekrutacyjną zapowiadają również organizacje z centrum (+13%), północnego zachodu (+11%) oraz północy Polski (+10%).Mniejsze zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszają pracodawcy z południa (+6%). Największą ostrożność wykazują przedsiębiorcy z południowego zachodu (+3%) – w ujęciu rocznym region ten odnotował spadek aż o 18 punktów procentowych.Do największej liczby rekrutacji przygotowują się duże korporacje – powyżej 5000 pracowników (+26%), a także firmy zatrudniające od 1000 do 4999 osób (+21%) oraz od 250 do 999 osób (+16%).Mniejszy optymizm prezentują przedsiębiorstwa liczące od 10 do 49 osób (+8%) oraz 50-249 pracowników (+3%). Najmniejsze zapotrzebowanie na kandydatów w ostatnich miesiącach bieżącego roku deklarują mikrofirmy, zatrudniające do 10 osób – tutaj prognoza wynosi jedynie +1%.Średnia prognoza zatrudnienia w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wynosi +18%. W praktyce oznacza to, że ogólnie w regionie EMEA czeka nas mocny rynek pracy, z dużym zapotrzebowaniem na nowych pracowników. Jest to wynik taki sam jak w poprzednim kwartale, ale niższy o 4 punkty procentowe w ujęciu rocznym.Największe potrzeby rekrutacyjne zgłaszają organizacje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+45%), Irlandii (+29%) oraz Holandii (+28%). Najniższe prognozy deklarują Rumunia (+9%) oraz Węgry (+8%).