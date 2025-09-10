Prognozy rekrutacyjne na IV kwartał 2025: 28% firm planuje rekrutacje, 18% zwolnienia
2025-09-10 11:51
Prognozy rekrutacyjne na IV kwartał 2025: 28% firm planuje rekrutacje, 18% zwolnienia © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są prognozy zatrudnienia na IV kwartał 2025 w Polsce, z podziałem na branże i regiony.
- W których sektorach pojawi się najwięcej ofert pracy, a gdzie spodziewane są redukcje etatów.
- Jakie czynniki wpływają na decyzje firm dotyczące rekrutacji i zwolnień, w tym automatyzacja i zmiany rynkowe.
- Jak wielkość firmy oraz lokalizacja wpływają na plany kadrowe w nadchodzącym kwartale.
ManpowerGroup opublikował raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” prezentujący plany rekrutacyjne firm na IV kwartał 2025 roku. Prognoza netto zatrudnienia w Polsce wyniosła +10% – tyle samo co w poprzednim kwartale, ale o 6 punktów procentowych mniej niż rok temu. Ostatni raz słabszy wynik odnotowano w II kwartale 2023 roku, co świadczy o większej ostrożności pracodawców, choć wciąż co czwarta firma planuje pozyskiwać nowych pracowników.
Popyt na pracę wciąż istnieje, jednak jest mniejszy niż wcześniej. Na przestrzeni ostatnich kwartałów w naszym badaniu zmalał odsetek firm prognozujących wzrost zatrudnienia, a przybyło tych, które planują utrzymać dotychczasową liczbę pracowników. Firmy nie rezygnują całkowicie z rekrutacji, ale ograniczają ich skalę. Często okazuje się, że obecny personel wystarcza do realizacji celów, a stabilna sytuacja rynkowa oraz rosnąca efektywność operacyjna sprawiają, że zmiany kadrowe nie są konieczne – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup Polska.
– Wśród głównych powodów redukcji etatów pojawiają się zmiany rynkowe ograniczające zapotrzebowanie na konkretne role, wyzwania ekonomiczne oraz zmniejszony popyt na usługi i produkty firmy. Co ciekawe, aż co piąta firma wskazuje na wpływ automatyzacji. Z kolei najczęstszymi powodami planowanych rekrutacji są rozwój organizacji i tworzenie nowych stanowisk, wejście na nowe rynki i do nowych regionów, potrzeba większej różnorodności oraz postęp technologiczny – podsumowuje szef ManpowerGroup.
Pracownicy poszukiwani w każdej branży
Od października do grudnia we wszystkich ośmiu sektorach firmy planują pozyskiwać nowe ręce do pracy. Kandydaci mogą spodziewać się największej liczby ofert w branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, gdzie prognoza rekrutacyjna jest najwyższa od 1,5 roku, oraz w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych – w obu przypadkach prognoza zatrudnienia wynosi +22%. Znaczną liczbę rekrutacji przewidują także firmy z sektorów energetyki i usług komunalnych oraz IT, z prognozą +12% dla każdego z nich.
W nieco mniejszym stopniu nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa z branży finansów i nieruchomości (+8%) oraz przemysłu i surowców (+8%). Pracodawcy z sektora transportu, logistyki i motoryzacji podchodzą do nowych rekrutacji bardziej ostrożnie, z wynikiem +6%, co oznacza spadek o 23 punkty procentowe w ujęciu rocznym i najniższą prognozę od II kwartału 2024 roku. W usługach komunikacyjnych prognoza pozostaje dodatnia (+4%), ale wypada najsłabiej w porównaniu z innymi sektorami.
Na rynku opieki zdrowotnej narasta problem niedoboru personelu medycznego, co zmusza placówki do intensyfikacji rekrutacji w celu utrzymania ciągłości świadczeń. Równocześnie Polska zyskuje na znaczeniu jako ośrodek dla globalnych firm farmaceutycznych i medtech, które przyciąga dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz rosnący potencjał badawczo-rozwojowy.
Silny popyt na ekspertów IT, a także specjalistów w energetyce i usługach komunalnych, wynika z cyfryzacji, transformacji energetycznej oraz inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez państwo i kapitał prywatny – dodaje Tomasz Walenczak.
Wschód Polski z największym zapotrzebowaniem na pracowników
Analiza ManpowerGroup uwzględnia także dane w podziale na regiony Polski. Firmy ze wschodniej części kraju wykazują największy apetyt na nowe talenty z prognozą na poziomie +16%, co oznacza wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dużą aktywność rekrutacyjną zapowiadają również organizacje z centrum (+13%), północnego zachodu (+11%) oraz północy Polski (+10%).
Mniejsze zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszają pracodawcy z południa (+6%). Największą ostrożność wykazują przedsiębiorcy z południowego zachodu (+3%) – w ujęciu rocznym region ten odnotował spadek aż o 18 punktów procentowych.
Intensywne rekrutacje w największych korporacjach
Do największej liczby rekrutacji przygotowują się duże korporacje – powyżej 5000 pracowników (+26%), a także firmy zatrudniające od 1000 do 4999 osób (+21%) oraz od 250 do 999 osób (+16%).
Mniejszy optymizm prezentują przedsiębiorstwa liczące od 10 do 49 osób (+8%) oraz 50-249 pracowników (+3%). Najmniejsze zapotrzebowanie na kandydatów w ostatnich miesiącach bieżącego roku deklarują mikrofirmy, zatrudniające do 10 osób – tutaj prognoza wynosi jedynie +1%.
EMEA – wszystkie kraje stawiają na rekrutacje
Średnia prognoza zatrudnienia w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wynosi +18%. W praktyce oznacza to, że ogólnie w regionie EMEA czeka nas mocny rynek pracy, z dużym zapotrzebowaniem na nowych pracowników. Jest to wynik taki sam jak w poprzednim kwartale, ale niższy o 4 punkty procentowe w ujęciu rocznym.
Największe potrzeby rekrutacyjne zgłaszają organizacje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+45%), Irlandii (+29%) oraz Holandii (+28%). Najniższe prognozy deklarują Rumunia (+9%) oraz Węgry (+8%).
Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2025 roku został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 525 pracodawców w Polsce. W niniejszym raporcie stosowane jest pojęcie „prognoza netto zatrudnienia”. Parametr ten stanowi różnicę procentową pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to właśnie prognoza netto zatrudnienia. Badanie zostało zrealizowane globalnie, w terminie od 1 do 31 lipca 2025 roku na grupie ponad 40 000 pracodawców, reprezentujących 42 rynki na całym świecie.
oprac. : eGospodarka.pl
