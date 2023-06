Firma Panattoni zakupiła 26 ha gruntu i ruszy ze swoją pierwszą realizacją w Bytomiu. W ramach Panattoni Park Bytom powstaną trzy hale przemysłowe o łącznej powierzchni 131 000 m kw.

Przeczytaj także: Accolade inwestuje w park przemysłowy w Świdniku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Powstanie Panattoni Park Bytom Panattoni Park Bytom powstanie przy ul. Węglowej w Bytomiu.

Przeczytaj także: Powstanie Panattoni Park Poznań A2

Do końca I kw. 2023 r. Panattoni dostarczyło w województwie śląskim 2,5 mln m kw. powierzchni przemysłowej. Dołączy do nich Panattoni Park Bytom, który powstanie przy ul. Węglowej w Bytomiu. Inwestycja, która docelowo osiągnie powierzchnię 131 000 m kw., zapewni najemcom doskonałą lokalizację w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przez Bytom przebiega pięć dróg krajowych, autostrada A1 i dwie drogi wojewódzkie – między innymi główne szlaki komunikacyjne łączące Kraków z Wrocławiem i Czechy z polskim wybrzeżem.Tworząc Panattoni Park Bytom deweloper dostarczy platformę biznesową wspierającą rozwój wielu branż. Nowoczesne obiekty sprawdzą się doskonale zarówno w procesach logistycznych, magazynowych, jak i produkcyjnych, dodatkowo oferując przestrzenie socjalno-biurowe i infrastrukturę towarzyszącą, dostosowaną do działalności przyszłych najemców.Grunt dostarczyła śląska firma GTB Metropolis, która przygotowała teren od strony prawnej i technicznej.Inwestycja spełni najwyższe standardy z zakresu zrównoważonego budownictwa i uzyska certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper zastosuje rozwiązania ograniczające emisję CO2 czy zużycie energii i wody, a także zapewni podwyższoną izolacyjność ścian i dachów. Zaimplementuje też system inteligentnego oświetlenia i urządzenia HVAC. Ponadto pracownicy obiektów skorzystają m.in. ze stref zieleni przed biurami, infrastruktury dla rowerzystów, miejsc do ładowania samochodów elektrycznych i bardzo dobrego dostępu do komunikacji miejskiej.