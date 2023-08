Rusza budowa Panattoni Park Ruda Śląska V

Panattoni ruszył z budową kolejnego parku w Rudzie Śląskiej. Panattoni Park Ruda Śląska V obejmie dwa budynki o łącznej powierzchni 67 000 m kw. Połowę parku wynajęła już firma REGESTA.

Panattoni Park Ruda Śląska V położony będzie w sąsiedztwie autostrady A4 i w odległości 15 km od autostrady A1.

Panattoni przekroczyło w województwie śląskim 2,5 mln m kw., z czego ponad 160 000 m kw. w Rudzie Śląskiej. W ciągu ostatniego roku m.in. w jednym z tutejszych parków otwarte zostało centrum logistyczne i nadrukowe firmy midocean - wiodącego w branży hurtownika spersonalizowanych artykułów promocyjnych i tekstyliów w Europie – które zajęło 40 500 m kw.Dostarczona dotychczas przez Panattoni w Rudzie Śląskiej powierzchnia została w całości wynajęta, a potencjał tej lokalizacji dostrzegają instytucje finansowe. Bank Santander udzielił kredytu na kwotę 30 mln euro na rozpoczętą pod koniec lipca br. realizację parku o docelowej powierzchni 67 000 m kw. w ramach dwóch budynków – 44 500 m kw. oraz 22 500 m kw.Pierwszy z obiektów w ramach kompleksu zostanie oddany do użytku w I kw. 2024 r., a aż 33 000 m kw. zajmie REGESTA, firma z branży TSL, dla której deweloper dostarczył wcześniej 17 000 m kw. w Tychach. Realizacja w ramach Panattoni Park Ruda Śląska V będzie pierwszym tak dużym centrum logistycznym firmy. Dodatkowo zagwarantowała sobie prawo pierwonajmu, zabezpieczając możliwość ekspansji w przyszłości. Operator logistyczny na nową powierzchnię przeniesie swoje regionalne operacje oraz bazę floty pojazdów.Panattoni Park Ruda Śląska V położony będzie w sąsiedztwie autostrady A4 i w odległości 15 km od autostrady A1, co pozwala na sprawną dystrybucję na rynkach krajowym i zagranicznych. Dojazd do granicy z Czechami zajmuje ok. 30 minut. Kolejnym atutem będzie bardzo wysoki standard potwierdzony certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. W obiekcie zastosowane zostaną rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz oszczędności wody, a deweloper zadba także o obniżenie emisji CO2 zarówno poprzez optymalizację procesu budowy, jak i wdrożenie najnowszych technologii w budynkach.