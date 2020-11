Orange na kartę: #hello5G i Social Pass w usłudze bez limitu

W Orange na kartę jest teraz dostępna nowa opcja usługi bez limitu. W jej ramach klienci mogą skorzystać z #hello5G i Social Pass.

Przeczytaj także: Orange Polska uruchomi #hello5G 1 lipca

39 zł na 31 dni – nowa oferta Orange

Wciąż mało internetu? 5 GB ekstra za 5 zł

Przeczytaj także: W Plusie świąteczne promocje na urządzenia

Klienci Orange - za 39 zł - mają do dyspozycji przez cały miesiąc nie tylko nielimitowane rozmowy, smsy i mms-y do wszystkich sieci, pakiet 20 GB w kraju, ale też dostęp do #hello5G i Social Pass.W ramach Social Pass klienci mogą korzystać, za darmo i bez ograniczeń danych, z najpopularniejszych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych, takich jak: TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, Parrot One.Szybki transfer dzięki #hello5G, dostępny w prepaid dla osób korzystających z nowej usługi bez limitu, pozostających w zasięgu tej sieci, uruchomi się automatycznie użytkownikom posiadającym telefon lub tablet współpracujący z 5G wraz z aktualnym oprogramowaniem oraz odpowiednią kartę SIM (4G LTE – USIM lub eSIM). Osobom zainteresowanym wymianą telefonu, odpowiedni model pomoże wybrać wygodna porównywarka. Stary smartfon można odsprzedać, korzystając z oferty odkupu dostępnej w Orange.Nową ofertę na kartę można łatwo dopasować do swoich potrzeb. W każdej chwili podczas korzystania z usługi bez limitu z 5G i Social Pass można dokupić dodatkowe 5GB za 5 zł. Takich zakupów może być dowolna ilość, w każdym momencie, a dodatkowe GB sumują się z bazowym pakietem. Po jego całkowitym wykorzystaniu środki na koncie będą chronione poprzez ograniczenie prędkości transferu.W Orange na kartę w usługach bez limitu wszystkich obowiązują te same zasady i wielkości pakietów gigabajtów. Są one niezależne od stażu, wersji usługi czy kolejnego odnawiania. Aby uruchomić nową usługę, wystarczy wysłać SMS aktywujący z odpowiednią komendą wybranej opcji: