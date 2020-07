Najczęściej cytowane media VI 2020. Onet.pl, RMF FM i TVN24 na podium

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Z analizy przeprowadzonej w czerwcu 2020 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na kolejnym miejscu podium znalazło się RMF FM. Zmiana na miejscu trzecim, gdzie z miejsca czwartego awansowała TVN24. Rzeczpospolita spadła z miejsca trzeciego na piąte. Ranking zamyka interia.pl.

Prasa

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Media ekonomiczne i biznesowe – portale

W rankingu mediów o profilu biznesowym i ekonomicznym obejmującym portale internetowe pierwsze miejsce w czerwcu zajmuje portal Money.pl.

Media ekonomiczne i biznesowe – prasa

Pierwsze miejsce zaś w rankingu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o tematyce ekonomicznej i biznesowej zajmuje Rzeczpospolita.

Media regionalne

Na serwis Onet powoływano się w czerwcu 4672 razy (w maju 5523 razy). Radio RMF FM z wynikiem 3611 uplasowało się na miejscu drugim. Miejsce trzecie należało do TVN24 z wynikiem 3200 cytowań.Największe wzrosty względem maja dotyczyły telewizji TVN (o 9 miejsc), "Dziennika Gazety Prawnej" (o 4 pozycje) i TVPInfo (o 3 pozycje). Pozycja "Dziennika Gazety Prawnej" wzrosła głównie za sprawą regularnych doniesień dotyczących koronawirusa oraz relacjonowania ostatnich dni kampanii prezydenckiej w kontekście wizyty Andrzeja Dudy w USA, oraz obecności Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w okresie powodzi. Pozycja TVP Info wzrosła w związku m.in. z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości, Przemysława Czarnka, dotyczącą osób LGBTQ+. Stacja TVN natomiast na bieżąco informowała o wynikach wyborów prezydenckich.W czerwcu 2020 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była "Rzeczpospolita". "Gazeta Wyborcza" na miejscu drugim. Na trzecim "Dziennik Gazeta Prawna". Znaczący wzrost ilości cytowań w porównaniu do ubiegłego miesiąca odnotowały: "Polityka” - o 8 pozycji, między innymi za sprawą wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego dotyczącej nowego partnera Anny Muchy oraz powoływania się na sondaż IBRIS dotyczący wyborów prezydenckich przeprowadzony dla tygodnika oraz "Forbes” - o 4 miejsca, m.in. dzięki publikacji rankingu najlepiej zarabiających piłkarzy.Wśród najczęściej cytowanych tygodników czerwca liderem zostaje tygodnik "Do Rzeczy", m.in. dzięki sondażowi Estymator, w którym oceniano między innymi pracę rządu. "Polityka" na miejscu drugim. "Newsweek" na pozycji trzeciej - awans o 2 oczka, dzięki wywiadowi, jakiego na łamach tytułu udzielili Rafał oraz Małgorzata Trzaskowscy.Na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników znalazł się "Forbes". " Press" ma miejscu drugim, "Perspektywy" na miejscu trzecim. O dwie pozycje względem poprzedniego miesiąca wzrosła liczba cytowań tytułu "Twój Styl" za sprawą rozmowy z podróżnikiem Przemysławem Kossakowskim, natomiast o trzy miejsca – magazynu "Pani", w którym wypowiedziała się aktorka Roma Gąsiorowska.Wśród stacji telewizyjnych w czerwcu 2020 liderem została TVN24. Kolejne miejsca na podium również bez zmian zajęły Polsat News i TVP Info.O dwie pozycje w rankingu wzrosły stacje Canal+, Telewizja Trwam oraz TVP 3.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz TOK FM, który awansował o dwa oczka między innymi dzięki wywiadowi, jakiego udzielił redakcji polityk Konfederacji, Jacek Wilk. Największe skoki odnotowały Radio Kraków - o 3 pozycje - w którym emitowana była rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu, Ryszardem Terleckim, a także Program 24 (o 2 pozycje), w którym na pytania dotyczące m.in. relokacji uchodźców odpowiadał wiceszef klubu PiS, Marek Suski.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz Money.pl. Największy skok odnotował Pudelek.pl (o 2 pozycje), na który w czerwcu powoływano się 306 razy, za sprawą informacji o porodzie Małgorzaty Rozenek – Majdan oraz spekulacji dotyczących związku Julii Wieniawy i Macieja Musiała.W rankingu mediów o profilu biznesowym i ekonomicznym obejmującym portale internetowe pierwsze miejsce w czerwcu zajmuje portal Money.pl z liczbą 1,2 tys. cytowań. Kolejną pozycję na podium plasuje portal businessinsider.com.pl (ponad 240 cytatów), natomiast pierwszą trójkę zamyka Bankier.pl, wzmiankowany prawie 190 razy.Pierwsze miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o tematyce ekonomicznej i biznesowej zajmuje "Rzeczpospolita" wzmiankowana w czerwcu br. ponad 2,2 tys. razy. Za nią "Dziennik Gazeta Prawna" z wynikiem ponad 1,4 tys. wzmianek, natomiast miejsce trzecie należy do tytułu "Puls Biznesu" cytowanego w czerwcu ponad 450 razy.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu w czerwcu 2020 znalazło się Radio Kraków. Na miejscu drugim "Dziennik Zachodni, a na trzecim Radio Poznań.