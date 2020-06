KRD: obędzie się bez redukcji zatrudnienia w MŚP?

Wraz z pandemią problemy rodzimych przedsiębiorstw uległy nasileniu. 2-ga edycja badania „KoronaBilans MŚP”, zleconego IMAS przez KRD, daje jednak powody do optymizmu. Okazuje się bowiem, że dziś o możliwości redukowania etatów wspomina już tylko 8,7 proc. pracodawców z sektora MŚP. Dla porównania, jeszcze miesiąc temu odsetek ten sięgał 25,8 proc. Lepiej niż ostatnio prezentują się również plany rekrutacyjne firm – zatrudnienie planuje obecnie 12,7 proc. badanych, co względem poprzedniego miesiąca oznacza wzrost o 4,5 p.proc.

- Tymczasem wyniki naszego najnowszego sondażu wskazują, że teraz powinno być już tylko lepiej. Pomogła tarcza antykryzysowa oraz przemyślane gospodarowanie pracownikami. Nawet jeśli część osób musiała się pogodzić z obniżką wynagrodzeń lub skróceniem czasu pracy, to finalnie firmy obroniły miejsca pracy – ocenia.

Szybciej odzyskują należności, aby utrzymać zatrudnienie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy państwa firma planuje zatrudnienie nowych pracowników w ciągu najbliższych 3 miesięcy? Blisko 13% firm planuje w nadchodzących miesiącach zatrudnianie pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

- Przedsiębiorcy mają świadomość, że aby po pandemii odrobić straty, muszą mieć doświadczony i zaangażowany zespół pracowników. Dużą rolę w utrzymaniu ciągłości biznesowej, a więc i zatrudnienia odgrywa zmiana nastawienia przedsiębiorców do odzyskiwania należności od kontrahentów. W rozmowach z przedsiębiorcami, zlecającymi windykację, często pojawia się teraz argument, że potrzebują pieniędzy na pensje dla pracowników. Wcześniej wskazywali, że z odzyskanych pieniędzy opłacą najpierw podatki i składki ZUS – wyjaśnia Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Nie każdy bez pracy to bezrobotny

- Należy wziąć pod uwagę, że cytowane dane GUS oraz wnioski z badania „Diagnoza+” uwzględniają wszystkie sektory gospodarki, a więc zarówno korporacje, MŚP, jak i sferę budżetową. „KoronaBilans MŚP” koncentruje się natomiast na sytuacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które, jak pokazują wyniki naszego badania, lepiej radzą sobie w zakresie zatrudnienia. To dobra prognoza dla naszej gospodarki, bo MŚP stanowią jej siłę napędową – podsumowuje Adam Łącki.

Poprzednia edycja badania zrealizowanego na zlecenie KRD wskazywała wyraźnie, że polscy pracownicy mają powody do obaw – u schyłku kwietnia dotyczące najbliższych trzech miesięcy plany redukcji zatrudnienia formułował co czwarty z reprezentantów sektora MŚP. Dziś mówi o nich niespełna 9 proc. badanych. To dobre wieści tym bardziej, że małe i średnie przedsiębiorstwa - w przeciwieństwie do korporacji - nie dysponują na tyle dużym zapleczem finansowym, aby przetrwać kryzys bez konieczności likwidowania etatów.Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, przyznaje, że mniejszy odsetek firm planujących zwolnienia może wynikać z przeprowadzonych już cięć kadrowych, ale jednocześnie podkreśla, iż raczej spodziewano się utrzymania poziomu planowanych redukcji zatrudnienia Jak wynika z badania przeprowadzonego dla KRD grona firm, które planują rekrutację nowych pracowników, najwięcej, bo 76,3 proc., chce zwiększyć zatrudnienie w przedziale do 25 proc. załogi. Poprzednio w ten sposób odpowiedziało 65,5 proc. badanych. Co ciekawe, jeszcze miesiąc temu blisko 24,1 proc. małych i średnich przedsiębiorców pytanych, o ile zwiększą zatrudnienie w najbliższych trzech miesiącach, odpowiadało „nie wiem”. Świadczyło to o ich niepewności co do sytuacji gospodarczej. Teraz odsetek ten zmalał o dwie trzecie - do 7,9 proc.Z majowego badania „Priorytety płatności firm”, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i NFG, wynika, że pensje są obecnie najwyższym priorytetem płatności firm.Według najnowszych dostępnych danych GUS, stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8 proc., tj. o 0,4 pkt. proc. więcej niż w marcu. W urzędach pracy było zarejestrowanych 965,8 tys. bezrobotnych - o 56,4 tys. więcej wobec poprzedniego miesiąca. W maju, jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie wyniosło 6 proc. Liczba bezrobotnych w końcu maja to prawie 1,2 mln osób, co oznacza wzrost o ok. 4,6 tys. osób w porównaniu z końcem kwietnia.Eksperci rynku pracy wskazują jednak, że dane te mogą być zaniżone, gdyż wiele osób, które straciły pracę, nie zarejestrowało się jako bezrobotne. Albo od razu zaczęły szukać nowego zajęcia na własną rękę, albo nie mogły uzyskać statusu bezrobotnych, bo urzędy pracy przez kilka tygodni nie prowadziły bezpośredniej obsługi klientów. Z badania „Diagnoza+”, przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski, ośrodek badawczy GRAPE i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, oraz porównania szeregu danych przez autorów analizy, wynika, że liczba osób bez pracy wzrosła w kwietniu do ok. 1,5 mln, a bezrobocie wyniosło 10,3 proc.Jednocześnie KRD podkreśla, że optymistyczne doniesienia badania „KoronaBilans MŚP” nie oznaczają oczywiście, że sytuacja wróciła do normy sprzed pandemii. Nadal są przedsiębiorstwa, które są zmuszone zredukować zatrudnienie w najbliższych trzech miesiącach. Ale w czerwcu wskazało tak zaledwie 8,7 proc. badanych (wobec 25,8 proc. miesiąc wcześniej). Natomiast aż 82,8 proc. deklaruje, że nie zamierza zwalniać pracowników, z czego 41,9 proc. podkreśla to zdecydowanie.