Najczęściej cytowane media II 2020. Onet znów liderem

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Portal prowadzi w zestawieniu od marca ubiegłego roku. Z analizy przeprowadzonej w lutym 2020 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na podium znalazły się także Rzeczpospolita i RMF FM. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno "Gazeta Wyborcza" i Wirtualna Polska.

W lutym wzrost liczby cytowań, w stosunku do stycznia 2020, odnotowały: "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennik Gazeta Prawna", RMF FM, TVN i "Fakt".W lutym 2020 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była "Rzeczpospolita". "Gazeta Wyborcza" na miejscu drugim. Na trzecim "Dziennik Gazeta Prawna". Znaczący wzrost ilości cytowań w porównaniu do ubiegłego miesiąca odnotowały: "Wprost” oraz "Gazeta Wyborcza”.Wśród najczęściej cytowanych tygodników lutego liderem zostaje tygodnik "Wprost". Stało się tak za sprawą publikacji wywiadu z prezydentem RP Andrzejem Dudą. "Do Rzeczy" na miejscu drugim. "Gazeta Polska" na pozycji trzeciej.Na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników znalazł się "Forbes". "Perspektywy" ma miejscu drugim, "Press" na miejscu trzecim. Spadek liczby cytowań w porównaniu do stycznia odnotowały "Perspektywy", "Elle" oraz miesięcznik "Zwierciadło".Wśród stacji telewizyjnych w lutym 2020 liderem została TVN24. Kolejne miejsca na podium to TVN i Polsat News. TVP Info poza podium. W porównaniu do stycznia br. największe spadki łącznej ilości cytowań odnotowały: Polsat, TV Republika, TVP 3 oraz TVP 1.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz Program Pierwszy Polskiego Radia. Rzadziej niż w zeszłym miesiącu cytowano stacje: Radio ZET, Program Pierwszy, TOK FM, Program 24, Program Trzeci, Radio Maryja, Radio Poznań oraz Radio Szczecin.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl z łączną ilością 4163 cytatów. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz WPolityce.pl. Każdy z dziesięciu najczęściej cytowanych portali odnotował spadek liczby cytowań w stosunku do zeszłego miesiąca.Wśród mediów ekonomicznych liderem lutego 2020 została "Rzeczpospolita". Na miejscu drugim uplasował się "Dziennik Gazeta Prawna". Na najniższym stopniu podium - portal Money.pl.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu w lutym 2020 znalazł się "Dziennik Zachodni", drugie miejsce należy do "Głosu Wielkopolski", a trzecie do "Dziennika Wschodniego".