Gdzie najszybszy internet mobilny w Europie? Jak wypada Polska?

Który z europejskich krajów zasłużył sobie ostatnio na miano dostawcy najszybszego internetu mobilnego? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w najnowszej analizie RFBenchmark. Z zestawienia wynika, że jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych, to w tej kategorii liderką - kolejny zresztą raz - okazała się Francja. Najszybsza wysyłka danych była z kolei domeną Hiszpanii, która również utrzymała swoją pozycję sprzed roku. Najniższą wartością PING mogła poszczycić się Łotwa. Okazuje się też, że rezultaty osiągane nad Wisłą pozwalają nam konkurować z najlepszymi.

Internet mobilny w Europie – szybkość pobierania danych

Zadowoleni z szybkości pobierania plików nie mogą być m.in. mieszkańcy Macedonii.

Internet mobilny w Europie – szybkość wysyłania danych

PING

Internet mobilny w Europie - jak wypadamy na tle innych?

Jak wynika z najnowszych doniesień RFBenchmark, jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych, to najszybszy internet mobilny oferowała w minionym roku Francja, która nie tylko obroniła pozycję z poprzednich 12 miesięcy, ale również po raz kolejny wyprzedziła Austrię (19,8 Mb/s) oraz Portugalię (19,3 Mb/s). Na drugim biegunie zestawienia uplasowały się z kolei Ukraina (9,7 Mb/s), Macedonia (10,4 Mb/s) oraz Rosja (11,5 Mb/s).Pod względem szybkości wysyłania danych na miano najlepszego dostawcy internetu mobilnego ponownie zasłużyła Hiszpania (10,3 Mb/s), której po piętach deptały Austria (10,2 Mb/s) i Holandia (10,1 Mb/s). Na największe problemy z wysłaniem danych internetu mobilnego mogli narzekać natomiast mieszkańcy Ukrainy (3,4 Mb/s), Macedonii (3,5 Mb/s) oraz Białorusi (5,1 Mb/s).Na czele zestawienia państw z najniższą wartością ping znalazła się Łotwa, która dzięki wynikowi 59 ms wyprzedziła Norwegię (61 ms) i Wielką Brytanię (62 ms). Inne państwa nadbałtyckie tuż za top3 – Estonia i Litwa zanotowały dokładnie ten sam wynik (63 ms). W gronie najsłabszych po raz kolejny Ukraina (100 ms) oraz Azerbejdżan (98 ms) i Rosja (92 ms).Polska była bardzo blisko awansu do czołowej trójki w kategorii średniej szybkości pobierania danych. W innych kategoriach wypadła słabiej, ale trzymała solidny poziom. Jeżeli chodzi o średnią szybkość wysyłania danych to polscy użytkownicy Internetu mobilnego mogli cieszyć się niezłym rezultatem 8,5 Mb/s. To wynik stosunkowo dobry, gdy spojrzymy na osiągnięcia państw sąsiednich (Niemcy – 7,9 Mb/s, Czechy – 8,1 Mb/s, Słowacja – 7,5 Mb/s). Również w kategorii najniższej wartości ping Polska trafiła do dość elitarnego grona z wynikiem 69 ms. Po raz kolejny okazał się on lepszy niż ten sam wskaźnik w Niemczech (71 ms), a tę samą wartość odnotowali mieszkańcy Belgii, Holandii i Irlandii.