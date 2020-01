Najszybszy internet mobilny 2019. Mamy dwóch liderów

RFBenchmark po raz kolejny prezentuje dane odnośnie operatorów komórkowych, którzy oferują Polakom najszybszy internet mobilny. Tym razem analizie poddano cały ubiegły rok. Okazuje się, że spośród czterech badanych firm na wyróżnienie zasługują dwie. Są to T-mobile oraz Orange, którym udało się uzyskać najwyższe wyniki w trzech z czterech opisywanych kategorii.

Internet mobilny w Polsce 2019 - szybkość pobierania danych LTE Liderem pod względem szybkości pobierania danych LTE również okazał się T-Mobile.

W rocznym zestawieniu RFBenchmark tradycyjnie już wzięto pod uwagę trzy kwestie: szybkość wysyłania danych, pobierania danych oraz wartość ping. Oto, jakie wyniki udało się uzyskać czterem analizowanym operatorom w poszczególnych kategoriach.Jeżeli chodzi o szybkość wysyłania danych, to niewątpliwie wyróżnić należy tu Orange - pierwsze miejsce temu operatorowi udało się zająć aż 11 razy i tylko raz – w czerwcu 2019 – musiał on ustąpić miejsca Plusowi. Ta passa zwycięstw widoczna jest także, gdy pod uwagę weźmiemy średni wynik z całego roku. Orange odnotowało 12,49 Mb/s, za nim uplasował się T-Mobile (11,37 Mb/s), trzeci był Plus (11,29 Mb/s), a stawkę zamknął Play (10,92 Mb/s).W kategorii średniej szybkości pobierania danych zdecydowanie częściej w rankingu RFBENCHMARK zwyciężał T-Mobile (10). Jeden raz najlepszym operatorem w kategorii średniej szybkości pobierania danych okazał się Play (w kwietniu 2019), a raz Orange (w sierpniu 2019).Dominacja T-Mobile ma odzwierciedlenie również w średnim wyniku rocznym. Operator odnotował 26,09 Mb/s, wyprzedzając Orange (25,33 Mb/s), Play (24,14 Mb/s) i Plus (20,66 Mb/s).Trzecia kategoria rankingu RFBENCHMARK i drugie zwycięstwo Orange, który może pochwalić się najniższą wartością ping w 2019 wśród polskich operatorów komórkowych. Tytuł ten zawdzięcza wynikowi 37,9 ms. Niewiele gorszy okazał się główny rywal Orange, czyli T-Mobile. Zaserwował on swoim abonentom rezultat 38,69 ms. Na dalszych miejscach znalazł się Play (40,74 ms) i Plus (43,5 ms).