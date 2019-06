Szybszy światłowód w Orange Love

Orange Polska zwiększa od 18.06.2019 roku prędkości internetu światłowodowego. Klienci Orange Love dostaną większe pakiety danych do wykorzystania na smartfonach. Zmiana prędkości dotyczy zarówno pobierania, jak i wysyłania danych internetu światłowodowego.

Operator powiększył pakiety danych komórkowych we wszystkich ofertach Orange Love.

internet domowy np. Orange Światłowód o prędkości do 1 Gb/s,

telefon komórkowy z nielimitowanymi rozmowami, SMS, MMS w Polsce i Unii Europejskiej oraz internetem bez limitu GB (nawet 30 GB z pełną prędkością, potem prędkość do 1 Mb/s),

telefon domowy z nielimitowanymi rozmowami na numery stacjonarne w Polsce, UE, USA i Kanadzie oraz na telefony komórkowe w USA i Kanadzie,

telewizję z pakietem nawet 181 kanałów, w tym 113 w jakości HD,

nowoczesny modem i dekoder w cenie pakietu.

Operator powiększył także pakiety danych komórkowych we wszystkich ofertach Orange Love , co umożliwia komfortowe korzystanie z internetu w smartfonie.Orange Love to zestaw kilku usług w atrakcyjnej cenie. Oferta została wprowadzona ponad 2 lata temu, a obecnie korzysta z niej już ponad 1,2 mln klientów. W ramach pakietu klienci mogą wybrać:W zależności od wybranego pakietu Orange Love z telewizją, klient ma możliwość skorzystania z elastycznych pakietów telewizyjnych z oferty Orange, bez umowy terminowej i z pierwszym miesiącem gratis. Pakiety można testować i rezygnować z nich bez konsekwencji.Po zmianach w ofercie Orange Love, klienci mogą teraz wybrać pakiety w następujących cenach:W ofercie dla domu można także znaleźć pakiet złożony z 3 usług (internetu domowego, TV i telefonu domowego) w cenie 99 zł miesięcznie. Cena samego internetu w dowolnej technologii wynosi 59,99 zł miesięcznie przez cały czas trwania umowy (w światłowodzie dotyczy to opcji prędkości 300 Mb/s).