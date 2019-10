Panattoni Europe buduje kolejny park logistyczny w Warszawie

Panattoni Europe realizuje kolejny park logistyczny. City Logistics Warsaw III zaoferuje swoim najemcom 25 000 m kw. powierzchni użytkowej podzielonej na niewielkie moduły, z czego 9 000 m kw. zostało już wynajęte przez prowadzącą internetową sprzedaż kosmetyków profesjonalnych firmę Trena Sp. z o. o. Istotnym atutem inwestycji jest jej położenie – w obrębie miasta i w pobliżu zachodniej części Ekspresowej Obwodnicy Warszawy. Pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się już w maju 2020 roku.

„ Magazyny w miastach to już nie trend a realna potrzeba widoczna na całym świecie. Jest ona generowana chociażby przez dynamiczny rozwój branży e-commerce, a także urbanizację i stopniowe przesunięcie zamieszkania ludności z obszarów wiejskich na miejskie - wg. raportu ONZ obecnie 55% światowej populacji mieszka na obszarach miejskich, a odsetek ten ma wzrosnąć do 68% do 2050 r. Widząc ogromną potrzebę rozwoju logistyki miejskiej, Panattoni konsekwentnie rozwija koncept i będzie obecny z nim we wszystkich krajach, gdzie prowadzimy lub będziemy prowadzić działalność deweloperską”.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe City Logistics Warsaw III City Logistics Warsaw III to dwa nowoczesne budynki o powierzchni 25 000 m kw. i minimalnych modułach o metrażu 1200 m kw.

Trena Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż na terenie całej Europy, w swoim asortymencie posiada 7100 produktów blisko 100 marek kosmetycznych.Wybór parku logistycznego City Logistics Warsaw III, położonego tuż przy zachodniej części Ekspresowej Obwodnicy Warszawy ,był strategiczną decyzją dla firmy, którą komentuje Grzegorz Hryciuk – Prezes Zarządu:Panattoni konsekwentnie rozwija portfolio inwestycji w ramach konceptu City Logistics Parks. Najnowszy obiekt - City Logistics Warsaw III - będzie już trzecim miejskim parkiem logistycznym w Warszawie i siódmym w Polsce. W kraju deweloper zrealizował 153 000 m kw. m in. lokując swoje inwestycje również w Łodzi i Wrocławiu, a planach ma drugie tyle. Parki dedykowane logistyce miejskiej i SBU rozwijane są przez Panattoni również w Niemczech – w berlińskiej Spandau powstają trzy budynki o łącznej powierzchni 15 000 m kw. Jak komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni Europe: