Powstaje Panattoni Park Bydgoszcz II

Panattoni Europe realizuje kolejny park logistyczny. Panattoni Park Bydgoszcz II zaoferuje swoim najemcom przeszło 40 000 m kw.powierzchni użytkowej. Istotnym atutem inwestycji jest jej położenie – bliskość obwodnicy (3 km) oraz centrum miasta. (5,3 km). Prace budowlane ruszają we wrześniu. Pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się w I kwartale 2020 roku.

„Bydgoszcz to jedno z największych miast w Polsce o ponadprzeciętnym poziomie przedsiębiorczości - świadczy o tym obecność znaczących zagranicznych i krajowych inwestorów w regionie, licznych inwestycji infrastrukturalnych, a także prężnie działającej Pomorskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Dodatkowo, miasto jest położone w trójkącie między Warszawą, Poznaniem i Trójmiastem, zapewniając doskonałą lokalizację dla rozwoju rynku magazynowego”.



Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie brakuje inwestycji Panattoni Europe. Firma wybudowała w tym regionie już 160 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Mowa tu o dwóch własnych centrach dystrybucyjnych Panattoni w Bydgoszczy i w Toruniu oraz dwóch obiektach zrealizowanych na zlecenie sieci Kaufland i Carrefour Polska. Obecnie trwają prace przy realizacji Panattoni Park Toruń II, a teraz deweloper zapowiada stworzenie Panattoni Park Bydgoszcz II o powierzchni 40 000 m kw. Nowe centrum dystrybucyjne to reakcja firmy na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku lokalnego na nowoczesną powierzchnię magazynową . Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na wrzesień br., a oddanie najemcom pierwszych powierzchni - na I kwartał 2020 r.Realizacje Panattoni Europe są dowodem na atrakcyjność regionu z perspektywy branży obiektów przemysłowych, ale nie tylko. Jak komentuje Dorota Jagodzińska, Managing Director Panattoni Europe:Panattoni Park Bydgoszcz II to nowoczesne centrum o charakterze produkcyjno-magazynowym, które składa się z jednego obiektu o łącznej powierzchni ponad 40 000 m kw. Charakteryzuje się on możliwością elastycznego kształtowania modułów. Dzięki temu inwestycja jest w stanie zaspokoić wymagania klientów z różnych branż – od składowania po lekką produkcję. Centrum powstało w zgodzie z najwyższymi standardami powierzchni magazynowych klasy A. Panattoni Park Bydgoszcz II zlokalizowany zostanie zaledwie 3 km od obwodnicy miasta i od drogi krajowej nr 80 oraz 9 km od węzła z drogą ekspresową S10.