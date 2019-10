Panattoni buduje City Logistics Łodź II

Panattoni Europe inwestuje w Łodzi. Planowany park magazynowy City Logistics Łódź II położony będzie przy ulicy Olechowskiej, we wschodniej części miasta, od którego centrum dzielić go będzie zaledwie 5 km. Obiekt liczyć sobie będzie 38 000 m kw., a powierzchnia ta zostanie dostosowana do potrzeb najemców, którzy preferują małe moduły. Pierwsi z nich będą mogli wprowadzić się już w lutym nadchodzącego roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe City Logistics Łodź II City Logistics Łódź II o powierzchni 38 000 m kw. powstanie we wschodniej części Łodzi.]

"Rosnącemu zainteresowaniu tego typu powierzchnią sprzyja dynamiczny rozwój sektora e-commerce. Sprzedaż internetowa szybko rośnie, a z nią zapotrzebowanie chociażby na operatorów logistycznych, platformy przeładunkowe czy punkty sprzedaży blisko klientów. Pozwala to nie tylko dostarczać im towar szybciej i taniej, ale także sprawniej zarządzać zwrotami. Stąd posiadanie czy wynajmowanie magazynów w granicach miast przez firmy z branży e-commerce staje się powoli koniecznością" – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni Europe.



Magazyny, na których lokalizację często wybierano peryferyjne obszary, wchodzą powoli na teren miast. Tak właśnie jest w przypadku najnowszego projektu Panattoni Europe. Liczący sobie 38 000 m kw. City Logistics Łódź II powstanie przy ulicy Olechowskiej, we wschodniej części miasta, skąd do jego centrum jest zaledwie 5 km. Taka lokalizacja to duże ułatwienie zarówno dla pracowników, którzy będą mogli dojeżdżać na miejsce środkami transportu publicznego, jak i dla najemców, którzy zyskują dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry.Jednocześnie City Logistics Łódź II znajdzie się w odległości 4 km od węzła autostrady A1 Łódź Wschód i około 30 km od węzła Łódź Północ, czyli skrzyżowania autostrad A1 i A2.Powierzchnia obiektu będzie dostosowana do szybkiego przeładunku (cross-dock), magazynowania i lekkiej produkcji oraz pod przestronne przestrzenie biurowe. Minimalny moduł to 1 800 m kw. a nowoczesna powierzchnia klasy A spełniać będzie wymogi certyfikatu BREEAM. Budowa ruszy w tym kwartale br., a pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się już w lutym 2020 roku.Atrakcyjna lokalizacja parków miejskich, ich dobre skomunikowanie tak z centrum miasta jak i trasami wylotowymi oraz oferowane minimalne moduły szczególnie przyciągają mniejszych najemców. Powierzchnie te, ze względu na komponent biurowy i ceny najmu tańsze niż w sercu aglomeracji, zaczynają też często pełnić funkcje siedzib reprezentacyjnych firm.Koncept typu Panattoni City Logistics Park jest odpowiedzią na potrzeby logistyki ostatniej mili i logistyki wewnątrzmiejskiej.Panattoni Europe konsekwentnie rozwija portfolio inwestycji w ramach konceptu City Logistics Park. Najnowszy obiekt będzie już drugim miejskim parkiem logistycznym w Łodzi i szóstym w Polsce. Poza Łodzią deweloper zrealizował trzy takie kompleksy w Warszawie oraz jeden we Wrocławiu – łącznie blisko 120 000 m kw. Dodatkowo, w sierpniu br. wmurowano kamień węgielny pod kolejną inwestycję dedykowaną logistyce miejskiej i SBU, tym razem w Berlinie. Inwestycja wartości 25 mln EUR w berlińskiej dzielnicy Spandau to trzy budynki o łącznej powierzchni 15 000 m kw. podzielonej na małe moduły.