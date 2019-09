Gdzie najszybszy internet mobilny w VIII 2019?

Który operator oferował nam ostatnio najszybszy internet mobilny? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w sierpniowym rankingu Operatorów Komórkowych RFBenchmark. Zestawienie przedstawia wyniki pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark. Jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych LTE, to w tej kategorii najsłabszy okazał się Plus. Najszybsza wysyłka danych LTE była z kolei domeną T-Mobile, który odnotował również najniższą wartość ping.

Średnia szybkość pobierania danych

Internet mobilny w Polsce - szybkość pobierania danych 3G T-Mobile znalazł się również na pozycji lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Najnowszą analizę portalu RFBenchmark.pl sporządzono w oparciu o 142994 pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w sierpniu 2019. To już trzeci raz w historii badania, gdy liczba testów przekroczyła 100 tysięcy. Większość z nich (124216 - 86,67%) dotyczyła technologii 4G. Co siódmy z testów (13,03%) dotyczył usług 3G, a pozostałe (0,1% całości) sprawdzało osiągi odchodzącej do lamusa technologii 2G.Pod względem średniej szybkości pobierania danych w sierpniu brylował Orange , któremu po wielu miesiącach, za sprawą wyniku sięgającego 27,24 Mb/s, udało się wyprzedzić T-Mobile, który znalazł się tuż za nim z rezultatem 27,12 Mb/s. Na pozostałych miejscach rankingu również nie doszło do zmian. Na trzeciej pozycji znalazł się Play (26,2 Mb/s), a ostatnie miejsce przypadło Plusowi (22,32 Mb/s).Orange utrzymał pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. To kolejny miesiąc od czasu powrotu do zwycięskiej kondycji, gdy Orange zostawia w tyle swoich rywali. Tym razem było to możliwe dzięki osiągnięciu wyniku 13,39 Mb/s. Na drugie miejsce awansował T-Mobile (12,65 Mb/s), który wyprzedził swoich konkurentów aż o dwie pozycje w porównaniu do lipca. Za nim znalazł się Plus (12,58 Mb/s), a na ostatnim miejscu w tabeli wylądował Play (12,29 Mb/s).W sierpniu sytuacja w kategorii najniższej wartości ping uległa nieoczekiwanie zmianie. Najlepszy wynik należał do T-Mobile (35,86 ms). Tuż za jego plecami uplasował się dotychczasowy hegemon Orange (38,68 ms). Na trzecim miejscu znalazł się Play (39,81 Ms) a sierpniowy ranking RFBENCHMARK zamknął Plus (47,41 ms) z jednym z najsłabszych wyników w tym roku.