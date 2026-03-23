Nowa inwestycja Action pod Szczecinem. 400 miejsc pracy i ekologiczne rozwiązania

Dynamiczny rozwój Action w Polsce nabiera tempa. Nowe centrum dystrybucji w Dunikowie ma nie tylko przybliżyć firmę do klientów, ale też wyznaczać kierunek dla nowoczesnej logistyki - z naciskiem na zrównoważony rozwój. Ekologiczne rozwiązania i strategiczna lokalizacja w pobliżu Szczecina mają kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji sieci, która od 2017 roku konsekwentnie zwiększa swoją obecność na polskim rynku.

Centrum dystrybucyjne w Dunikowie w liczbach

działa od 2025 r.

powierzchnia budynku: 55 309,03 m²

liczba sklepów obsługiwanych przez centrum dystrybucyjne: obecnie 74, maksymalnie 180

pojemność magazynowa palet: 48 000

liczba pracowników (stan na marzec 2026 r.): 150

Zrównoważone centrum dystrybucji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa inwestycja Action pod Szczecinem 18. centrum dystrybucyjne Action w Europie ma powierzchnię 44 000 m² i będzie obsługiwać do 180 sklepów sieci w Polsce i Niemczech

2082 panele fotowoltaiczne do podgrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej,

inteligentne liczniki energii i wody,

połączenie naturalnego światła z inteligentnym oświetleniem LED wewnątrz i na zewnątrz budynku,

stacje ładowania samochodów elektrycznych,

agregaty pomp ciepła na dachu,

zbieranie wody deszczowej do nawadniania,

baterie oszczędzające wodę,

nawierzchnia przepuszczająca wodę,

ograniczenie użycia światła w nocy.

