Nowa inwestycja Action pod Szczecinem. 400 miejsc pracy i ekologiczne rozwiązania

2026-03-23 00:20

Dynamiczny rozwój Action w Polsce nabiera tempa. Nowe centrum dystrybucji w Dunikowie ma nie tylko przybliżyć firmę do klientów, ale też wyznaczać kierunek dla nowoczesnej logistyki - z naciskiem na zrównoważony rozwój. Ekologiczne rozwiązania i strategiczna lokalizacja w pobliżu Szczecina mają kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji sieci, która od 2017 roku konsekwentnie zwiększa swoją obecność na polskim rynku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie znaczenie dla logistyki firmy ma nowe centrum dystrybucyjne Action?
  • Ile sklepów i pracowników posiada obecnie Action w Polsce?
  • Jakie ekologiczne rozwiązania zastosowano w centrum dystrybucyjnym w Dunikowie?
  • Jak nowa inwestycja wpłynie na rozwój sieci i dostępność produktów dla klientów?

Action, sieć dyskontów niespożywczych, oficjalnie otworzyło dziś swoje czwarte centrum dystrybucji (DC) w Polsce, zlokalizowane w Dunikowie, w pobliżu Szczecina. To już osiemnasty tego typu obiekt marki w Europie, dzięki któremu Action kontynuuje inwestycje w rozwój swojego łańcucha dostaw w Polsce.

Centrum w Dunikowie jest zarządzane i obsługiwane bezpośrednio przez Action i w dłuższej perspektywie zatrudni do 400 pracowników. Sieć otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce w 2017 roku w Lesznie, a obecnie posiada już 453 lokalizacje w całym kraju i zatrudnia ponad 6800 osób.

Centrum dystrybucyjne w Dunikowie w liczbach


  • działa od 2025 r.
  • powierzchnia budynku: 55 309,03 m²
  • liczba sklepów obsługiwanych przez centrum dystrybucyjne: obecnie 74, maksymalnie 180
  • pojemność magazynowa palet: 48 000
  • liczba pracowników (stan na marzec 2026 r.): 150

Zrównoważone centrum dystrybucji


Bezgazowe centrum dystrybucyjne w Dunikowie zostało zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi i środowiskowymi, uzyskując wiodący międzynarodowy certyfikat w zakresie zrównoważonego budownictwa - BREEAM Outstanding. Obiekt odzwierciedla silne zaangażowanie Action w zrównoważone budownictwo, łącząc wysoką efektywność środowiskową z wydajnym i funkcjonalnym projektem.
18. centrum dystrybucyjne Action w Europie ma powierzchnię 44 000 m² i będzie obsługiwać do 180 sklepów sieci w Polsce i Niemczech


Rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi
  • 2082 panele fotowoltaiczne do podgrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej,
  • inteligentne liczniki energii i wody,
  • połączenie naturalnego światła z inteligentnym oświetleniem LED wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • stacje ładowania samochodów elektrycznych,
  • agregaty pomp ciepła na dachu,
  • zbieranie wody deszczowej do nawadniania,
  • baterie oszczędzające wodę,
  • nawierzchnia przepuszczająca wodę,
  • ograniczenie użycia światła w nocy.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Action, nowe inwestycje, centrum logistyczne, centrum dystrybucji, Szczecin, zrównoważone budownictwo, BREEAM

