Nowa inwestycja Action pod Szczecinem. 400 miejsc pracy i ekologiczne rozwiązania
2026-03-23 00:20
Nowa inwestycja Action pod Szczecinem © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie znaczenie dla logistyki firmy ma nowe centrum dystrybucyjne Action?
- Ile sklepów i pracowników posiada obecnie Action w Polsce?
- Jakie ekologiczne rozwiązania zastosowano w centrum dystrybucyjnym w Dunikowie?
- Jak nowa inwestycja wpłynie na rozwój sieci i dostępność produktów dla klientów?
Action, sieć dyskontów niespożywczych, oficjalnie otworzyło dziś swoje czwarte centrum dystrybucji (DC) w Polsce, zlokalizowane w Dunikowie, w pobliżu Szczecina. To już osiemnasty tego typu obiekt marki w Europie, dzięki któremu Action kontynuuje inwestycje w rozwój swojego łańcucha dostaw w Polsce.
Centrum w Dunikowie jest zarządzane i obsługiwane bezpośrednio przez Action i w dłuższej perspektywie zatrudni do 400 pracowników. Sieć otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce w 2017 roku w Lesznie, a obecnie posiada już 453 lokalizacje w całym kraju i zatrudnia ponad 6800 osób.
Centrum dystrybucyjne w Dunikowie w liczbach
- działa od 2025 r.
- powierzchnia budynku: 55 309,03 m²
- liczba sklepów obsługiwanych przez centrum dystrybucyjne: obecnie 74, maksymalnie 180
- pojemność magazynowa palet: 48 000
- liczba pracowników (stan na marzec 2026 r.): 150
Zrównoważone centrum dystrybucji
Bezgazowe centrum dystrybucyjne w Dunikowie zostało zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi i środowiskowymi, uzyskując wiodący międzynarodowy certyfikat w zakresie zrównoważonego budownictwa - BREEAM Outstanding. Obiekt odzwierciedla silne zaangażowanie Action w zrównoważone budownictwo, łącząc wysoką efektywność środowiskową z wydajnym i funkcjonalnym projektem.
fot. mat. prasowe
Rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi
- 2082 panele fotowoltaiczne do podgrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej,
- inteligentne liczniki energii i wody,
- połączenie naturalnego światła z inteligentnym oświetleniem LED wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- stacje ładowania samochodów elektrycznych,
- agregaty pomp ciepła na dachu,
- zbieranie wody deszczowej do nawadniania,
- baterie oszczędzające wodę,
- nawierzchnia przepuszczająca wodę,
- ograniczenie użycia światła w nocy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
