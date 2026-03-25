Kujawy centrum innowacji? Holcim Polska rusza z dużą inwestycją

Na Kujawach powstaje miejsce, które ma szansę zmienić przyszłość budownictwa w regionie. Holcim Polska rusza z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, gdzie nauka ma spotykać się z przemysłem, a innowacje z praktyką. W centrum uwagi znajdą się technologie ograniczające emisję CO₂ i rozwój materiałów przyszłości. To inwestycja, która ma nie tylko wzmacniać pozycję Polski, ale też wpisywać się w globalny trend transformacji klimatycznej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką rolę będzie pełnić nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Holcim Polska?

Jakie technologie i rozwiązania będą rozwijane w ramach inwestycji?

Ile wynosi wartość projektu i jakie otrzymał dofinansowanie?

Dlaczego Kujawy stają się ważnym ośrodkiem innowacji budowlanych?

Wbudowanie kamienia węgielnego Centrum Badawczo-Rozwojowe Holcim Polska Cementownia Kujawy 1 Holcim Polska, lider innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, uroczyście rozpoczął budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Cementowni Kujawy

Kujawy jako centrum innowacji budownictwa

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Cementowni Kujawy pokazuje, że polski przemysł coraz częściej nie tylko adaptuje technologie, ale także je tworzy i rozwija. Realizujemy w Polsce projekty, które wpisują się w europejską transformację budownictwa w kierunku neutralności klimatycznej. Integrując potencjał naukowy z doświadczeniem operacyjnym naszych zakładów, budujemy trwałą przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.



Kujawy stają się miejscem, w którym powstają rozwiązania mogące wyznaczać kierunek rozwoju dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Maciej Sypek, Prezes Zarządu Holcim Polska.

Współczesna gospodarka buduje swoją konkurencyjność na fundamencie innowacji, a w centrum tych zmian są badania i rozwój. Nasze centrum na Kujawach to wyraźna deklaracja, że polska nauka i przemysł mogą wspólnie wyznaczać globalne standardy w dekarbonizacji i cyrkularności. Chcemy, aby to miejsce stało się platformą otwartej innowacji, gdzie rygor metodologii naukowej spotyka się z dynamiką wdrożeń przemysłowych – mówi Magdalena Dobiszewska, Dyrektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju w Holcim Polska.

Inwestycja w przyszłość zrównoważonego budownictwa

Cieszymy się, że projekt firmy Holcim Polska pt. „Opracowanie innowacyjnych cementów, spoiw i dodatków mineralnych do betonu o obniżonym śladzie węglowym oraz rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi innowacji” jest kolejnym dowodem na skuteczność Ścieżki SMART, jednego z najważniejszych instrumentów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program FENG wspiera realizację całego procesu badań, rozwoju i innowacji, a tym samym innowacyjność przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju.



Nasza gospodarka korzysta dzięki niemu z nowych technologii oraz cyfrowych i ekologicznych rozwiązań, pomagających chronić nasze zasoby naturalne - powiedziała Magdalena Kołodziejska, zastępczyni dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wierzymy, że tym razem dzięki wysiłkowi innowatorów, ponad 13 milionom dofinansowania i dobrej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już niedługo będziemy nie tylko podziwiać pracujące pełną parą Centrum Badawczo-Rozwojowe, ale też obserwować powstawanie kolejnych innowacyjnych technologii dotyczących cementów, spoiw i dodatków mineralnych do betonu o obniżonym śladzie węglowym. Bez tych elementów trudno sobie wyobrazić budownictwo przyszłości – dodała Magdalena Kołodziejska.