Kujawy centrum innowacji? Holcim Polska rusza z dużą inwestycją
2026-03-25 00:30
Wizualizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Holcim Polska © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jaką rolę będzie pełnić nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Holcim Polska?
- Jakie technologie i rozwiązania będą rozwijane w ramach inwestycji?
- Ile wynosi wartość projektu i jakie otrzymał dofinansowanie?
- Dlaczego Kujawy stają się ważnym ośrodkiem innowacji budowlanych?
Nowe centrum będzie pełniło rolę hubu innowacyjnego dla regionu CEE, koncentrując się na rozwoju niskoemisyjnych materiałów budowlanych, technologii cyrkularnych oraz rozwiązań wspierających transformację klimatyczną branży budowlanej.
Projekt pt. "Opracowanie innowacyjnych cementów, spoiw i dodatków mineralnych do betonu o obniżonym śladzie węglowym oraz rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi innowacji” realizowany przez Holcim Polska otrzymał wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Dofinansowanie obejmuje zarówno prowadzenie prac badawczych nad nowymi technologiami materiałów budowlanych o obniżonym śladzie węglowym, jak i rozwój infrastruktury badawczej. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możliwe będzie przyspieszenie rozwoju technologii ograniczających emisję CO₂, zwiększenie wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu oraz wzmocnienie współpracy nauki i przemysłu na rzecz zrównoważonego budownictwa.
W ramach naboru Ścieżka SMART projekt otrzymał ponad 13 mln zł dofinansowania UE, a jego całkowita wartość wynosi niemal 35 mln zł.
Kujawy jako centrum innowacji budownictwa
Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie przestrzenią integrującą badania naukowe, rozwój technologii oraz współpracę z partnerami biznesowymi i środowiskiem akademickim. Jego działalność zostanie zorganizowana wokół trzech komplementarnych obszarów, które wspólnie stworzą ekosystem wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnego budownictwa.
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Cementowni Kujawy pokazuje, że polski przemysł coraz częściej nie tylko adaptuje technologie, ale także je tworzy i rozwija. Realizujemy w Polsce projekty, które wpisują się w europejską transformację budownictwa w kierunku neutralności klimatycznej. Integrując potencjał naukowy z doświadczeniem operacyjnym naszych zakładów, budujemy trwałą przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.
Kujawy stają się miejscem, w którym powstają rozwiązania mogące wyznaczać kierunek rozwoju dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Maciej Sypek, Prezes Zarządu Holcim Polska.
Pierwszym z nich będzie inkubator innowacji, czyli zaawansowana przestrzeń badawcza, w której zespoły naukowców i inżynierów będą rozwijać zrównoważone materiały i rozwiązania budowlane, przyczyniając się w ten sposób do dekarbonizacji budownictwa.
Drugim filarem będzie centrum szkoleniowo-demonstracyjne, gdzie Holcim dzielić się będzie wiedzą z klientami oraz partnerami biznesowymi. Będzie to także przestrzeń do demonstracji innowacyjnych zrównoważonych materiałów i rozwiązań budowlanych Holcim oraz ich praktycznego zastosowania w budownictwie.
Trzeci obszar stanowić będzie centrum badawcze, które stanie się platformą współpracy z uczelniami, jednostkami naukowymi i technologicznymi. Jego rolą będzie wspieranie wymiany wiedzy, prowadzenie działań edukacyjnych oraz rozwijanie nowych kierunków badań w obszarze nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii niskoemisyjnych.
Działalność centrum będzie koncentrowała się na kluczowych priorytetach strategicznych Grupy Holcim, obejmujących rozwój innowacyjnych produktów, głęboką dekarbonizację procesów produkcyjnych oraz wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
Rozwijane będą między innymi technologie umożliwiające maksymalne wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu w materiałach budowlanych. Rozwiązania te mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych oraz realizacji strategii Net Zero.
Współczesna gospodarka buduje swoją konkurencyjność na fundamencie innowacji, a w centrum tych zmian są badania i rozwój. Nasze centrum na Kujawach to wyraźna deklaracja, że polska nauka i przemysł mogą wspólnie wyznaczać globalne standardy w dekarbonizacji i cyrkularności. Chcemy, aby to miejsce stało się platformą otwartej innowacji, gdzie rygor metodologii naukowej spotyka się z dynamiką wdrożeń przemysłowych – mówi Magdalena Dobiszewska, Dyrektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju w Holcim Polska.
Inwestycja w przyszłość zrównoważonego budownictwa
Powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego jest kolejnym etapem realizacji strategii Holcim Polska, której celem jest rozwój nowoczesnych materiałów budowlanych wspierających powstawanie zrównoważonych miast i infrastruktury przyjaznej dla środowiska. Nowa infrastruktura badawcza umożliwi prowadzenie zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, rozwój technologii ograniczających emisje CO₂ oraz dalsze wzmacnianie pozycji Polski jako jednego z ważnych ośrodków innowacji w europejskim przemyśle materiałów budowlanych.
Cieszymy się, że projekt firmy Holcim Polska pt. „Opracowanie innowacyjnych cementów, spoiw i dodatków mineralnych do betonu o obniżonym śladzie węglowym oraz rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego rozwojowi innowacji” jest kolejnym dowodem na skuteczność Ścieżki SMART, jednego z najważniejszych instrumentów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program FENG wspiera realizację całego procesu badań, rozwoju i innowacji, a tym samym innowacyjność przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju.
Nasza gospodarka korzysta dzięki niemu z nowych technologii oraz cyfrowych i ekologicznych rozwiązań, pomagających chronić nasze zasoby naturalne - powiedziała Magdalena Kołodziejska, zastępczyni dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Całkowity koszt projektu, który oprócz budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego, obejmuje także prace badawczo-rozwojowe, wynosi 34 976 736,92 zł, z czego koszty kwalifikowane to 29 740 326,88 zł, a wysokość wkładu z Funduszy Europejskich sięga 13 355 215,54 zł. Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2027 roku.
Rozbudowane Centrum Badawczo-Rozwojowe na Kujawach będzie najbardziej nowoczesnym laboratorium i centrum szkoleniowym w Grupie Holcim. Ta inwestycja pokazuje długoterminowe zaangażowanie Grupy w rozwój biznesu w Polsce.
Wierzymy, że tym razem dzięki wysiłkowi innowatorów, ponad 13 milionom dofinansowania i dobrej współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już niedługo będziemy nie tylko podziwiać pracujące pełną parą Centrum Badawczo-Rozwojowe, ale też obserwować powstawanie kolejnych innowacyjnych technologii dotyczących cementów, spoiw i dodatków mineralnych do betonu o obniżonym śladzie węglowym. Bez tych elementów trudno sobie wyobrazić budownictwo przyszłości – dodała Magdalena Kołodziejska.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
