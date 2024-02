Panattoni BTS i Panattoni Emerging Markets zrealizują centrum dystrybucyjne w Szczecinie

Panattoni ruszy z realizacją centrum dystrybucyjnego w Szczecinie, o powierzchni ok. 54 500 m kw., w którym zatrudnienie znajdzie nawet 500 osób. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Outstanding.

Przeczytaj także: Panattoni buduje centrum logistyczne w Radomiu

Szczecin przyciąga biznes dzięki atutom takim jak bliskość autostrady, proinwestycyjne podejście władz miasta czy strategiczne położenie niedaleko granicy niemieckiej i portu w Świnoujściu. Nasza nowa inwestycja przygotowywana wspólnie z Panattoni BTS w pełni skorzysta z tych atutów. Centrum dystrybucyjne będzie doskonale skomunikowane – dostępna jest zarówno nowoczesna infrastruktura drogowa, umożliwiająca obsługę rynków polskiego i niemieckiego, jak również sprawne połączenie SKM do centrum Szczecina, szczególnie istotne dla pracowników – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director w Panattoni i dodaje – Obiekt będzie zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa i otrzyma certyfikację metodą BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centrum dystrybucyjne w Szczecinie W Szczecinie powstanie centrum dystrybucyjne o powierzchni ok. 54 500 m kw., w którym zatrudnienie znajdzie nawet 500 osób. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Outstanding.

Przeczytaj także: SEGRO Industrial Park Tychy w KSSE

W trzecim kwartale 2024 r. Panattoni BTS we współpracy z Panattoni Emerging Markets rozpocznie realizację projektu we wschodniej części Szczecina. Deweloper dostarczy szyty na miarę obiekt, który obejmie 51 500 m kw. powierzchni przemysłowej oraz 2 870 m kw. powierzchni biurowej. Lokalizacja pozwoli na obsługę północno-zachodniej Polski, a także regionu Berlina. Centrum dystrybucyjne ukończone będzie w połowie 2025 r.Deweloper wzmocni dach obiektu i wyposaży go w instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MWp, a ogrzewanie będzie realizowane za pomocą ekologicznych pomp ciepła. W zakresie oszczędności zasobów zastosowana zostanie m.in. instalacja wody szarej. Dla pracowników dostępna będzie także infrastruktura rowerowa (wiaty na 48 rowerów) oraz 20 punktów do ładowania samochodów elektrycznych.Zachodniopomorski rynek nieruchomości przemysłowych rósł w ostatnich latach błyskawicznie, napędzany przez inwestycje Panattoni Emerging Markets. Nowoczesne powierzchnie przemysłowe w regionie cieszą się zainteresowaniem zagranicznych firm, szczególnie z Europy Zachodniej i Skandynawii, które lokują tu magazyny i zakłady produkcyjne. Deweloper dostarczył dotychczas w województwie zachodniopomorskim 800 000 m kw., co jest największym wolumenem spoza tzw. Wielkiej Piątki, a wybudowanie nowego centrum dystrybucyjnego to kolejny krok do pierwszego miliona.