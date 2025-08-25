SEO w branży modowej: co naprawdę decyduje o sukcesie w Google?

Jakie marki modowe przyciągają dziś największy ruch z Google? Jak wypadają polskie sklepy w zestawieniu z globalnymi graczami? I dlaczego SEO w modzie to dziś znacznie więcej niż pozycje w TOP10? Najnowsze dane zebrane w raporcie „SEO w e-commerce fashion 2025” pokazują, że gra o uwagę użytkownika w wyszukiwarce nabrała nowej dynamiki. Ruch organiczny to nadal filar sukcesu w sprzedaży online, pod warunkiem, że za SEO stoi przemyślana strategia, technologia i autorytet treści.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które sklepy modowe generują największy ruch organiczny w Polsce?

Dlaczego SEO w branży fashion to dziś więcej niż tylko pozycje w TOP10?

Jakie strategie stoją za sukcesami marek takich jak Decathlon czy Medicine?

Czy polskie e-commerce’y są w stanie konkurować z globalnymi gigantami?

Ruch organiczny wart miliony – dosłownie!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch organiczny w branży fashion Tylko w lipcu 2025 sklepy internetowe z branży fashion wygenerowały w Polsce ponad 82 mln wizyt z wyników organicznych Google Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kto króluje w modowym SEO?

decathlon.pl – +1 mln wizyt miesięcznie (+28%),

– +1 mln wizyt miesięcznie (+28%), wearmedicine.com – +410 tys. (+265%),

– +410 tys. (+265%), renee.pl – +283 tys. (+32%).

pl.shein.com – spadek o 700 tys. wizyt (-90%),

– spadek o 700 tys. wizyt (-90%), modivo.pl – spadek o 680 tys. (-50%),

– spadek o 680 tys. (-50%), 4f.com.pl – spadek o 750 tys. (-45%).

Co stoi za sukcesem liderów?

Analizując ponad 1000 sklepów z branży fashion, widzimy wyraźnie, że sukces w SEO nie jest dziełem przypadku. To wynik tysięcy świadomych decyzji: od doboru technologii, przez architekturę informacji, aż po konsekwentne działania contentowe i linkowe. Dlatego w naszym raporcie nie tylko pokazujemy liczby, ale przede wszystkim opisujemy strategie, które za nimi stoją – komentuje Wojciech Mazur, CEO Elephate, agencji specjalizującej się w SEO dla e-commerce.

Kto rośnie najszybciej?

Rising Stars – sklepy, które przekroczyły 100 tys. wizyt miesięcznie (np. vezzi.pl, sklep.feba.pl, bikinarium.pl).

– sklepy, które przekroczyły 100 tys. wizyt miesięcznie (np. vezzi.pl, sklep.feba.pl, bikinarium.pl). Early Risers – sklepy z ruchem 50–100 tys. wizyt (np. eplecaki.pl, swarovski.com, ray-ban.com).

Technologia ma znaczenie. Platformy e-commerce a SEO

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najpopularniejsze platformy e-commerce w branży fashion Największy udział wśród 1000 najlepiej widocznych sklepów mają te działające na platformie Shoper Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Linki i domeny .com – wciąż mają moc

Polskie sklepy trzymają poziom

Wiedza jako przewaga w zmiennym świecie e-commerce

Wygrają ci, którzy potrafią zrozumieć potrzeby klienta jeszcze zanim on sam je zdefiniuje. Wiedza płynąca z danych i analiz to dziś realna przewaga, dlatego tak cenne są badania, które pokazują, co faktycznie działa w e-commerce. Pomagają lepiej poznać rynek, konkurencję i kierunki rozwoju – podkreśla Jerzy Osika, prezes Promedia, organizator wydareznia Fashion Business Congress, który jest partnerem strategicznym raportu.