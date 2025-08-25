SEO w branży modowej: co naprawdę decyduje o sukcesie w Google?
2025-08-25 10:28
Branża fashion zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej © pixabay.com
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które sklepy modowe generują największy ruch organiczny w Polsce?
- Dlaczego SEO w branży fashion to dziś więcej niż tylko pozycje w TOP10?
- Jakie strategie stoją za sukcesami marek takich jak Decathlon czy Medicine?
- Czy polskie e-commerce’y są w stanie konkurować z globalnymi gigantami?
Ten artykuł to skrót najważniejszych wniosków, które powinien znać każdy, kto działa na styku mody i e-commerce.
Ruch organiczny wart miliony – dosłownie!
Tylko w lipcu 2025 sklepy internetowe z branży fashion wygenerowały w Polsce ponad 82 mln wizyt z wyników organicznych Google.
Dla porównania: w styczniu było ich aż 91 mln. Eksperci łączą ten spadek z naturalną sezonowością, ale też z rosnącą rolą AI w wyszukiwaniu. Użytkownicy coraz częściej korzystają z takich narzędzi jak ChatGPT, Perplexity czy testowanych przez Google AI Overviews. To wyraźny sygnał, że marki muszą myśleć o SEO szerzej niż tylko w kontekście pozycji w SERP-ach.
Ruch organiczny w branży fashion
Kto króluje w modowym SEO?
Największy udział w ruchu organicznym ma segment odzieżowy, generujący blisko połowę wszystkich wizyt. Coraz lepiej radzą sobie też sklepy z odzieżą sportową, wyprzedzając takie kategorie jak biżuteria, galanteria czy bielizna.
Wśród marek z największymi wzrostami znalazły się:
- decathlon.pl – +1 mln wizyt miesięcznie (+28%),
- wearmedicine.com – +410 tys. (+265%),
- renee.pl – +283 tys. (+32%).
Z drugiej strony, istotne spadki zanotowały:
- pl.shein.com – spadek o 700 tys. wizyt (-90%),
- modivo.pl – spadek o 680 tys. (-50%),
- 4f.com.pl – spadek o 750 tys. (-45%).
Co stoi za sukcesem liderów?
Za świetnymi wynikami SEO stoją nie tylko platformy, linki czy dobre CWV. Coraz większe znaczenie mają również spójna strategia contentowa, rozbudowa autorytetu tematycznego i inwestycje w technologie wspierające widoczność w Google i ekosystemach AI.
Analizując ponad 1000 sklepów z branży fashion, widzimy wyraźnie, że sukces w SEO nie jest dziełem przypadku. To wynik tysięcy świadomych decyzji: od doboru technologii, przez architekturę informacji, aż po konsekwentne działania contentowe i linkowe. Dlatego w naszym raporcie nie tylko pokazujemy liczby, ale przede wszystkim opisujemy strategie, które za nimi stoją – komentuje Wojciech Mazur, CEO Elephate, agencji specjalizującej się w SEO dla e-commerce.
Kto rośnie najszybciej?
Raport wyróżnia również wschodzące gwiazdy fashion e-commerce. Wśród nich:
- Rising Stars – sklepy, które przekroczyły 100 tys. wizyt miesięcznie (np. vezzi.pl, sklep.feba.pl, bikinarium.pl).
- Early Risers – sklepy z ruchem 50–100 tys. wizyt (np. eplecaki.pl, swarovski.com, ray-ban.com).
Dla tych marek to kluczowy moment – odpowiednio poprowadzone działania SEO mogą wynieść je na zupełnie nowy poziom widoczności.
Technologia ma znaczenie. Platformy e-commerce a SEO
Z analizy Elephate wynika, że największy udział wśród 1000 najlepiej widocznych sklepów mają te działające na platformie Shoper (231 sklepów). Jednak pod względem średniego ruchu organicznego prowadzą sklepy zbudowane na Magento i rozwiązaniach customowych.
Na plus wyróżniają się także serwisy na Shopify, SOTE i AtomStore, które notują najwyższą jakość techniczną pod względem Core Web Vitals. Średnia ocena CWV w całej branży fashion to solidne 7,6/10 – to znak, że UX i techniczne SEO są dziś traktowane poważnie.
Najpopularniejsze platformy e-commerce w branży fashion
Linki i domeny .com – wciąż mają moc
Marki, które osiągają najlepsze wyniki SEO, mają średnio aż 2920 unikalnych domen linkujących. Dobrze wypadają też sklepy korzystające z domeny .com – często wybieranej przez marki z międzynarodowymi ambicjami. To pokazuje, że link building wciąż ma ogromne znaczenie w walce o pozycje i zasięgi organiczne.
Polskie sklepy trzymają poziom
Mimo silnej obecności globalnych gigantów (Zalando, Zara, ASOS), aż 70% z TOP20 sklepów pod względem ruchu organicznego to polskie marki. W czołówce znalazły się m.in. smyk.com, mohito.com, reserved.com, renee.pl, housebrand.com – co dowodzi, że polski e-commerce fashion ma się bardzo dobrze.
TOP 100 serwisów e-commerce z branży fashion
Wiedza jako przewaga w zmiennym świecie e-commerce
Branża fashion zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Konsumenci są dziś bardziej świadomi, wymagający i nieprzewidywalni, a konkurencja silniejsza i lepiej przygotowana. Dlatego dostęp do rzetelnych danych i aktualnych analiz staje się kluczowy.
Wygrają ci, którzy potrafią zrozumieć potrzeby klienta jeszcze zanim on sam je zdefiniuje. Wiedza płynąca z danych i analiz to dziś realna przewaga, dlatego tak cenne są badania, które pokazują, co faktycznie działa w e-commerce. Pomagają lepiej poznać rynek, konkurencję i kierunki rozwoju – podkreśla Jerzy Osika, prezes Promedia, organizator wydareznia Fashion Business Congress, który jest partnerem strategicznym raportu.
Dorota Prokopiak - Marketing & Partnerships Manager
oprac. : eGospodarka.pl
