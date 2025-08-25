eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetSEO w branży modowej: co naprawdę decyduje o sukcesie w Google?

SEO w branży modowej: co naprawdę decyduje o sukcesie w Google?

2025-08-25 10:28

SEO w branży modowej: co naprawdę decyduje o sukcesie w Google?

Branża fashion zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Jakie marki modowe przyciągają dziś największy ruch z Google? Jak wypadają polskie sklepy w zestawieniu z globalnymi graczami? I dlaczego SEO w modzie to dziś znacznie więcej niż pozycje w TOP10? Najnowsze dane zebrane w raporcie „SEO w e-commerce fashion 2025” pokazują, że gra o uwagę użytkownika w wyszukiwarce nabrała nowej dynamiki. Ruch organiczny to nadal filar sukcesu w sprzedaży online, pod warunkiem, że za SEO stoi przemyślana strategia, technologia i autorytet treści.

Przeczytaj także: Moda w e-commerce: zwroty wyzwaniem dla logistyki

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które sklepy modowe generują największy ruch organiczny w Polsce?
  • Dlaczego SEO w branży fashion to dziś więcej niż tylko pozycje w TOP10?
  • Jakie strategie stoją za sukcesami marek takich jak Decathlon czy Medicine?
  • Czy polskie e-commerce’y są w stanie konkurować z globalnymi gigantami?

Ten artykuł to skrót najważniejszych wniosków, które powinien znać każdy, kto działa na styku mody i e-commerce.

Ruch organiczny wart miliony – dosłownie!


Tylko w lipcu 2025 sklepy internetowe z branży fashion wygenerowały w Polsce ponad 82 mln wizyt z wyników organicznych Google.

Dla porównania: w styczniu było ich aż 91 mln. Eksperci łączą ten spadek z naturalną sezonowością, ale też z rosnącą rolą AI w wyszukiwaniu. Użytkownicy coraz częściej korzystają z takich narzędzi jak ChatGPT, Perplexity czy testowanych przez Google AI Overviews. To wyraźny sygnał, że marki muszą myśleć o SEO szerzej niż tylko w kontekście pozycji w SERP-ach.
Ruch organiczny w branży fashion
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ruch organiczny w branży fashion

Tylko w lipcu 2025 sklepy internetowe z branży fashion wygenerowały w Polsce ponad 82 mln wizyt z wyników organicznych Google

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Kto króluje w modowym SEO?


Największy udział w ruchu organicznym ma segment odzieżowy, generujący blisko połowę wszystkich wizyt. Coraz lepiej radzą sobie też sklepy z odzieżą sportową, wyprzedzając takie kategorie jak biżuteria, galanteria czy bielizna.
Wśród marek z największymi wzrostami znalazły się:
  • decathlon.pl – +1 mln wizyt miesięcznie (+28%),
  • wearmedicine.com – +410 tys. (+265%),
  • renee.pl – +283 tys. (+32%).

Z drugiej strony, istotne spadki zanotowały:
  • pl.shein.com – spadek o 700 tys. wizyt (-90%),
  • modivo.pl – spadek o 680 tys. (-50%),
  • 4f.com.pl – spadek o 750 tys. (-45%).

Co stoi za sukcesem liderów?


Za świetnymi wynikami SEO stoją nie tylko platformy, linki czy dobre CWV. Coraz większe znaczenie mają również spójna strategia contentowa, rozbudowa autorytetu tematycznego i inwestycje w technologie wspierające widoczność w Google i ekosystemach AI.
Analizując ponad 1000 sklepów z branży fashion, widzimy wyraźnie, że sukces w SEO nie jest dziełem przypadku. To wynik tysięcy świadomych decyzji: od doboru technologii, przez architekturę informacji, aż po konsekwentne działania contentowe i linkowe. Dlatego w naszym raporcie nie tylko pokazujemy liczby, ale przede wszystkim opisujemy strategie, które za nimi stoją – komentuje Wojciech Mazur, CEO Elephate, agencji specjalizującej się w SEO dla e-commerce.

Kto rośnie najszybciej?


Raport wyróżnia również wschodzące gwiazdy fashion e-commerce. Wśród nich:
  • Rising Stars – sklepy, które przekroczyły 100 tys. wizyt miesięcznie (np. vezzi.pl, sklep.feba.pl, bikinarium.pl).
  • Early Risers – sklepy z ruchem 50–100 tys. wizyt (np. eplecaki.pl, swarovski.com, ray-ban.com).

Dla tych marek to kluczowy moment – odpowiednio poprowadzone działania SEO mogą wynieść je na zupełnie nowy poziom widoczności.

Technologia ma znaczenie. Platformy e-commerce a SEO


Z analizy Elephate wynika, że największy udział wśród 1000 najlepiej widocznych sklepów mają te działające na platformie Shoper (231 sklepów). Jednak pod względem średniego ruchu organicznego prowadzą sklepy zbudowane na Magento i rozwiązaniach customowych.

Na plus wyróżniają się także serwisy na Shopify, SOTE i AtomStore, które notują najwyższą jakość techniczną pod względem Core Web Vitals. Średnia ocena CWV w całej branży fashion to solidne 7,6/10 – to znak, że UX i techniczne SEO są dziś traktowane poważnie.
Najpopularniejsze platformy e-commerce w branży fashion
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najpopularniejsze platformy e-commerce w branży fashion

Największy udział wśród 1000 najlepiej widocznych sklepów mają te działające na platformie Shoper

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Linki i domeny .com – wciąż mają moc


Marki, które osiągają najlepsze wyniki SEO, mają średnio aż 2920 unikalnych domen linkujących. Dobrze wypadają też sklepy korzystające z domeny .com – często wybieranej przez marki z międzynarodowymi ambicjami. To pokazuje, że link building wciąż ma ogromne znaczenie w walce o pozycje i zasięgi organiczne.

Polskie sklepy trzymają poziom


Mimo silnej obecności globalnych gigantów (Zalando, Zara, ASOS), aż 70% z TOP20 sklepów pod względem ruchu organicznego to polskie marki. W czołówce znalazły się m.in. smyk.com, mohito.com, reserved.com, renee.pl, housebrand.com – co dowodzi, że polski e-commerce fashion ma się bardzo dobrze.
TOP 100 serwisów e-commerce z branży fashion
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

TOP 100 serwisów e-commerce z branży fashion

Aż 70% z TOP20 sklepów pod względem ruchu organicznego to polskie marki

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Wiedza jako przewaga w zmiennym świecie e-commerce


Branża fashion zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Konsumenci są dziś bardziej świadomi, wymagający i nieprzewidywalni, a konkurencja silniejsza i lepiej przygotowana. Dlatego dostęp do rzetelnych danych i aktualnych analiz staje się kluczowy.
Wygrają ci, którzy potrafią zrozumieć potrzeby klienta jeszcze zanim on sam je zdefiniuje. Wiedza płynąca z danych i analiz to dziś realna przewaga, dlatego tak cenne są badania, które pokazują, co faktycznie działa w e-commerce. Pomagają lepiej poznać rynek, konkurencję i kierunki rozwoju – podkreśla Jerzy Osika, prezes Promedia, organizator wydareznia Fashion Business Congress, który jest partnerem strategicznym raportu.

Dorota Prokopiak - Marketing & Partnerships Manager
Przeczytaj także: 10 trendów, które w 2025 roku zmienią polski e-commerce 10 trendów, które w 2025 roku zmienią polski e-commerce

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: SEO, e-commerce, fashion, ranking sklepów, branża modowa, moda, sklepy internetowe, marki modowe

Przeczytaj także

6 trendów w e-commerce w 2025 roku

6 trendów w e-commerce w 2025 roku

Cross-border: polski marketing nie na obcy rynek e-commerce?

Cross-border: polski marketing nie na obcy rynek e-commerce?

Marki odzieżowe vs moda na Temu i Shein: jakie strategie przyjmują?

Marki odzieżowe vs moda na Temu i Shein: jakie strategie przyjmują?

Ranking najlepszych e-sklepów 2022 wg Ceneo

Ranking najlepszych e-sklepów 2022 wg Ceneo

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Cross-border w e-commerce. Jak się miewa?

Cross-border w e-commerce. Jak się miewa?

Promocja sklepu internetowego: najczęstsze błędy

Promocja sklepu internetowego: najczęstsze błędy

E-sklepy wybierają SEO i SEM

E-sklepy wybierają SEO i SEM

Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mamy rekord zdolności kredytowej. Ile banki pożyczą rodzinie 2+1?

Mamy rekord zdolności kredytowej. Ile banki pożyczą rodzinie 2+1?

Praca wakacyjna czy stała? Jak zmienia się podejście młodych pracowników

Praca wakacyjna czy stała? Jak zmienia się podejście młodych pracowników

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

Krótkie moduły, wielkie efekty - czy microlearning to gamechanger w rozwoju pracowników?

Krótkie moduły, wielkie efekty - czy microlearning to gamechanger w rozwoju pracowników?

Umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy?

Umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja - na co dziś stawiają pracodawcy?

Labubu wyprzedza Barbie: fenomen blind boxów i nowa ikona pokolenia Z

Labubu wyprzedza Barbie: fenomen blind boxów i nowa ikona pokolenia Z

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Mapa przestępczości w Polsce: sprawdź, w których powiatach lepiej nie kupować mieszkania

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: