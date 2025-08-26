eGospodarka.pl
Phishing zmienia oblicze - cyberprzestępcy coraz częściej kradną dane logowania zamiast pieniędzy

2025-08-26 13:14

Phishing zmienia oblicze - cyberprzestępcy coraz częściej kradną dane logowania zamiast pieniędzy

© wygenerowane przez AI

Phishing nadal dominuje w cyberatakach, jednak jego strategia ewoluuje z wyłudzania pieniędzy na kradzież danych logowania i tokenów MFA. Raport Cisco Talos ujawnia, że ransomware stanowi połowę wszystkich incydentów, a nowe grupy hakerskie, w tym Qilin, stosują unikalne metody ataku. Sektor edukacyjny stał się głównym celem ataków, a ekspertom zaleca się nie tylko wdrożenie, ale też ciągłe monitorowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Przeczytaj także: Deepfake’i dotknęły już 3/4 firm. Wkrótce prześcigną ataki ransomware

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak phishing zmienia się na bardziej wyrafinowaną formę kradzieży danych logowania i tokenów MFA.
  • Dlaczego ransomware wciąż odpowiada za połowę ataków i jakie nowe grupy ransomware pojawiły się w 2025 roku.
  • Jak stare narzędzia, takie jak przestarzały PowerShell 1.0, ułatwiają ataki hakerskie i obniżają skuteczność zabezpieczeń.
  • Które sektory, zwłaszcza edukacja, są obecnie najbardziej narażone na cyberataki oraz jakie są rekomendacje dotyczące monitorowania MFA.

Cisco Talos opublikowało raport za drugi kwartał 2025 roku. Wynika z niego, że phishing wciąż jest najczęściej wykorzystywaną metodą ataku, choć jego udział spadł z 50 do ok. 33 procent. Eksperci tłumaczą to osłabieniem głośnej kampanii phishingu głosowego (vishingu), która dominowała w pierwszych miesiącach roku. Nadal jednak trzy czwarte kampanii phishingowych bazowało na przejętych, zaufanych kontach e-mail, co pozwalało przestępcom łatwo obchodzić zabezpieczenia.

Co ważne, w tym kwartale phishing nie służył już głównie wyłudzaniu pieniędzy, ale zdobywaniu kolejnych danych logowania. Ofiary trafiały na spreparowane strony logowania, gdzie przestępcy przechwytywali zarówno dane dostępowe, jak i tokeny MFA. Następnie, za pomocą spersonalizowanych kampanii spear phishingowych, sięgali po dane kolejnych użytkowników np. w ramach tej samej organizacji. Brak żądań płatności sprawiał, że maile wydawały się mniej podejrzane, a tym samym bardziej skuteczne.

Zwykle takie działania kojarzą się z atakami typu Business Email Compromise (BEC). Tymczasem obserwacje Cisco Talos pokazują, że cyberprzestępcy coraz częściej traktują zdobyte dane logowania jak towar handlowy, równie cenny jak dane firmowe czy możliwość wymuszeń finansowych.
Phishing - główna metoda infekcji
fot. mat. prasowe

Phishing - główna metoda infekcji

Phishing pozostaje najczęściej wykorzystywaną drogą uzyskania dostępu do systemów organizacji w II kwartale 2025. Skuteczność phishingu wynika z użycia przejętych kont e-mail oraz wyrafinowanych kampanii spear phishingowych.

Ransomware nie odpuszcza


W drugim kwartale 2025 roku, podobnie jak w poprzednim roku, aż połowa analizowanych incydentów miała związek właśnie z tą formą ataku. Na cyberprzestępczej scenie pojawiły się nowe grupy ransomware, takie jak Qilin i Medusa, a nadal aktywni byli też hakerzy z Chaos. Eksperci Cisco Talos ostrzegają, że szczególnie Qilin może wkrótce znacząco zwiększyć swoją aktywność, bo korzysta z metod, których dotąd nikt nie stosował.

Na przykład: grupa ta wykorzystuje infrastrukturę command-and-control Backblaze i narzędzie CyberDuck do wykradania danych – technikę wcześniej niespotykaną w podobnych atakach. Od lutego 2025 roku liczba włamań powiązanych z Qilin podwoiła się, gdy północnokoreańska grupa Moonstone Sleet zaczęła rozprzestrzeniać ich ransomware. Eksperci podejrzewają też, że do Qilin dołączyły odłamy RansomHub, jednego z operatorów ransomware-as-a-service, którego strona wycieków zniknęła z sieci w kwietniu.

Stare narzędzia, nowe zagrożenia


Cisco Talos odkryło, że w jednej trzeciej ataków ransomware cyberprzestępcy sięgają po archaiczną wersję języka skryptowego PowerShell 1.0. To wydanie pozbawione jest kluczowych zabezpieczeń obecnych w nowszych wersjach, takich jak logowanie uruchamianych skryptów, rejestrowanie sesji czy interfejs AMSI, który pozwala antywirusom skanować kod jeszcze przed jego wykonaniem.

Dla atakujących to otwarta furtka. W jednym z incydentów przypisywanych grupie Medusa przestarzały PowerShell umożliwił dodanie katalogu głównego systemu (C:\Windows) do listy wykluczeń antywirusa, co dramatycznie obniżyło poziom ochrony. Dlatego eksperci Cisco Talos apelują: każda organizacja powinna wymusić stosowanie PowerShell w wersji 5.0 lub wyższej na wszystkich systemach.
Edukacja - sektor najbardziej atakowany
fot. mat. prasowe

Edukacja - sektor najbardziej atakowany

W II kwartale 2025 roku cyberprzestępcy najczęściej obierali za cel instytucje edukacyjne, wyprzedzając produkcję, budownictwo i administrację publiczną. Sektor edukacji odnotował wyraźny wzrost incydentów względem wcześniejszego raportu. Mniejsze zagrożenie dotyczyło ochrony zdrowia, handlu detalicznego oraz branży usług komunalnych.

Edukacja pod największym ostrzałem


W ujęciu globalnym najbardziej dotkniętym sektorem w tym kwartale była edukacja – to wyraźna zmiana względem poprzedniego kwartału, w którym Cisco Talos nie odnotowało ataków na organizacje edukacyjne. Inne sektory często będące celem hakerów w II kw. 2025 r. to produkcja, budownictwo i administracja publiczna.

MFA: włącz i monitoruj


Ponad 40 procent incydentów z drugiego kwartału wiązało się z problemami z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA) - było ono źle skonfigurowane, wyłączone lub obchodzone. Cisco Talos zaleca nie tylko włączanie MFA, ale także jego stałe monitorowanie. Dzięki temu organizacje mogą szybciej wykrywać nadużycia, takie jak używanie kodów obejściowych, dodawanie nowych urządzeń i kont do omijania MFA czy wyłączanie tego mechanizmu w przypadku wybranych kont.
MFA - kluczowa luka w zabezpieczeniach
fot. mat. prasowe

MFA - kluczowa luka w zabezpieczeniach

Niewłaściwie skonfigurowane lub pomijane uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) stanowiło najczęstszą słabość w zabezpieczeniach firm w II kwartale 2025. Pozostałe problemy to brak polityk chroniących przed usuwaniem EDR, niedostateczne logowanie aktywności oraz zezwalanie na przestarzałe wersje PowerShell, które obniżają poziom ochrony i ułatwiają atakującym przełamanie zabezpieczeń.

Przeczytaj także: Cyberataki: kradzież tożsamości to bułka z masłem? Cyberataki: kradzież tożsamości to bułka z masłem?

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ataki hakerów, cyberataki, ataki internetowe, ataki phishingowe, ataki ransomware, phishing, ransomware, zagrożenia internetowe

