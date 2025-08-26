Phishing zmienia oblicze - cyberprzestępcy coraz częściej kradną dane logowania zamiast pieniędzy

Phishing nadal dominuje w cyberatakach, jednak jego strategia ewoluuje z wyłudzania pieniędzy na kradzież danych logowania i tokenów MFA. Raport Cisco Talos ujawnia, że ransomware stanowi połowę wszystkich incydentów, a nowe grupy hakerskie, w tym Qilin, stosują unikalne metody ataku. Sektor edukacyjny stał się głównym celem ataków, a ekspertom zaleca się nie tylko wdrożenie, ale też ciągłe monitorowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak phishing zmienia się na bardziej wyrafinowaną formę kradzieży danych logowania i tokenów MFA.

Dlaczego ransomware wciąż odpowiada za połowę ataków i jakie nowe grupy ransomware pojawiły się w 2025 roku.

Jak stare narzędzia, takie jak przestarzały PowerShell 1.0, ułatwiają ataki hakerskie i obniżają skuteczność zabezpieczeń.

Które sektory, zwłaszcza edukacja, są obecnie najbardziej narażone na cyberataki oraz jakie są rekomendacje dotyczące monitorowania MFA.

Phishing - główna metoda infekcji Phishing pozostaje najczęściej wykorzystywaną drogą uzyskania dostępu do systemów organizacji w II kwartale 2025. Skuteczność phishingu wynika z użycia przejętych kont e-mail oraz wyrafinowanych kampanii spear phishingowych.

Ransomware nie odpuszcza

Stare narzędzia, nowe zagrożenia

Edukacja - sektor najbardziej atakowany W II kwartale 2025 roku cyberprzestępcy najczęściej obierali za cel instytucje edukacyjne, wyprzedzając produkcję, budownictwo i administrację publiczną. Sektor edukacji odnotował wyraźny wzrost incydentów względem wcześniejszego raportu. Mniejsze zagrożenie dotyczyło ochrony zdrowia, handlu detalicznego oraz branży usług komunalnych.

Edukacja pod największym ostrzałem

MFA: włącz i monitoruj

MFA - kluczowa luka w zabezpieczeniach Niewłaściwie skonfigurowane lub pomijane uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) stanowiło najczęstszą słabość w zabezpieczeniach firm w II kwartale 2025. Pozostałe problemy to brak polityk chroniących przed usuwaniem EDR, niedostateczne logowanie aktywności oraz zezwalanie na przestarzałe wersje PowerShell, które obniżają poziom ochrony i ułatwiają atakującym przełamanie zabezpieczeń.