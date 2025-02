Firmy coraz więcej wydają na freelancing

Pojawiły się najnowsze dane Freelancehunt.com stanowiące podsumowanie minionego roku na rynku freelancingu. Wskazują one m.in. na pokaźny, bo przeszło 50-procentowy wzrost wydatków polskich firm na współpracę z freelancerami. Podobny trend obserwowano w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, któremu jednak - w przeciwieństwie do polskiego rynku - towarzyszył spadek liczby opublikowanych projektów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kategorie freelancingu są najpopularniejsze?

Które z niszowych specjalizacji zyskały na znaczeniu?

Co będzie wywierało kluczowy wpływ na rynek freelancingu w 2025 roku?

Freelancehunt wskazuje na wyraźne trendy wzrostowe w zleceniach dla freelancerów w Polsce. I tak budżety na projekty freelancerskie w całym 2024 roku wzrosły o imponujące 51,5%. Rekordowy okazał się listopad ze 198% miesięcznego wzrostu wartości budżetów.Badanie Freelancehunt wskazuje, że przynajmniej w Polsce wraz ze wzrostem budżetów rosła również liczba publikowanych projektów - średnio o 22,2%. Coraz więcej firm, zleceniodawców przekonuje się do współpracy z freelancerami o czym może świadczyć bardzo znaczący wzrost liczby zleceniodawców - przyrost o 30,3%. A jak sytuacja wygląda w Europie Środkowej i Wschodniej?Europejski rynek freelancu w 2024 roku odnotował wzrost budżetów o 26%, podczas gdy liczba opublikowanych projektów zmniejszyła się o 6,5%. Zmiany te wskazują, że firmy coraz częściej inwestują w bardziej zaawansowane i kosztowne projekty, rezygnując z prostszych zadań, które są coraz częściej automatyzowane. Dane pochodzą z międzynarodowej platformy dla freelancerów i zleceniodawców Freelancehunt i dotyczą całego roku 2024. Dynamika zmian oceniana jest rok do roku 2023 i 2024.Freelancing w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, przyciąga coraz więcej specjalistów i zleceniodawców. Liczba freelancerów wzrosła rok do roku o 14,4%, a ich klientów o 11,6%. To potwierdza, że rynek staje się atrakcyjną alternatywą zarówno dla osób poszukujących elastycznej pracy, jak i dla firm w obliczu zmian na rynku pracy W strukturze budżetów dominują dwie kategorie: programowanie (39,1% udziału w budżetach wszystkich kategorii freelancingu, wzrost o 4%) oraz design i sztuka (19,5% udziału, wzrost o 25,6%). Szczególnie dynamicznie rozwijają się multimedia, gdzie budżety wzrosły aż o 57,1%. W tej kategorii największe wzrosty zanotowały:W 2024 roku firmy z całej Europy intensywnie inwestowały w nowoczesne technologie. Największe wzrosty budżetów odnotowano w takich specjalizacjach jak:Niektóre niszowe specjalizacje zyskały na znaczeniu. Budżety na infografikę wzrosły o 91,4%, a projektowanie czcionek o 54%. Coraz większą popularnością cieszy się także projektowanie przedmiotowe, które odnotowało wzrost budżetów o 50,9% rok do roku. Jednocześnie tradycyjne usługi takie jak tłumaczenia czy tworzenie treści, mimo, że odnotowały spadki liczby projektów to ich wartość znacznie wzrosła. Przykładowo, liczba projektów tłumaczeniowych spadła o 28,2%, choć budżety na nie wzrosły o 97,8%. Podobnie liczba projektów związanych z pisaniem tekstów zmniejszyła się o 14,8%, przy jednoczesnym wzroście budżetów w niektórych podkategoriach, jak np. redakcja i korekta tekstów (+94,1%).Rynek europejskiego freelancingu odnotowuje dalsze wzrosty i profesjonalizuje się. Wraz z jakością podnoszą się stawki dla freelancerów oraz rosną budżety na projekty. Dobra znajomość głównie języka angielskiego otwiera specjalistów na rynek zleceń z Europy Zachodniej oraz Stanów.Rosnące budżety firm przeznaczane na freelancerów wskazują, że zleceniodawcy przekonują się do tej formy współpracy, realizacji projektów. Motywacje firm są bardzo różne, od skuteczności w realizacji projektów, szybkości ich wykonania, jakości poprzez dostępność niszowych specjalistów, których pozyskanie na etat jest długotrwałe, kosztowne i często wymaga intensywnych negocjacji.Nie ulega wątpliwości, że kluczowy wpływ na rynek freelancu w 2025 i kolejnych latach będzie miał AI.