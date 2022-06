W T-Mobile Microsoft Surface Go 3 LTE 1500 zł taniej, w ratach 0%

Od 7 do 27 czerwca w T-Mobile trwa promocja, w której można kupić Microsoft Surface Go 3 LTE w ofercie abonamentowej z nielimitowanym internetem 5G o 1500 zł taniej, w ratach 0%.

Microsoft Surface Go 3 LTE z łatwością można przerobić na laptop, dobierając do niego klawiaturę Surface Type Cover i pióro Surface Pen (zestaw również dostępny w T‑Mobile). Jak dokładnie prezentuje się oferta promocyjna dotycząca tego modelu?Microsoft Surface Go 3 LTE to 10,5-calowe urządzenie, działające w oparciu o system Windows 11, które doskonale sprawdza się w pracy i w nauce. Obsługuje ono m.in. kartę e-sim, dodatkową kartę pamięci, technologię Bluetooth, a także sieci LTE czy Wi-Fi 6, co sprawia, że można je wykorzystać do wielu różnych zastosowań i wygodnie połączyć z innymi akcesoriami. Osoby, które wybiorą ofertę dostępną w T-Mobile z nielimitowanym abonamentem 5G w smartfonie w taryfie „L Nielimitowana” zapłacą za sprzęt jedynie 999 zł – po 1500-złotowej obniżce z 2499 zł, w 24 ratach 0%. Cena w taryfie „M Nielimitowana: wyniesie zaś 1099 zł.Oferty „M Nielimitowana” oraz „L Nielimitowana” gwarantują nielimitowany dostęp do usług telekomunikacyjnych – połączeń, SMS-ów i MMS-ów. Dodatkowo zaś umożliwiają korzystanie z internetu na urządzeniu w błyskawicznej sieci 5G bez limitu danych do zużycia. W przypadku wariantu L klienci skorzystają z sieci w maksymalnej dostępnej prędkości, natomiast dla wersji M jest to maks. 30 Mb/s. Ponadto, w ramach bonusu, użytkownicy, którzy wybiorą jedną z propozycji abonamentowych, mogą liczyć na 6- lub 12-miesięczny dostęp do usługi „Rozrywka Uwolniona”, pozwalającej co miesiąc decydować, z której popularnej platformy streamingowej klient chce korzystać. Osobom, które wybiorą „M-kę” lub „L-kę”, przysługuje również rabat na urządzenie w wysokości kolejno – 200 zł lub 300 zł. Dodatkowo oba abonamenty objęte są wiosenną promocją w T-Mobile, w ramach której do końca czerwca można dobrać drugi abonament lub usługę internetu światłowodowego za 0 zł nawet na rok.