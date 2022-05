Najszybszy internet mobilny w IV 2022: liderzy bez zmian

W kwietniu 2022 nie zmienili się liderzy rankingu operatorów komórkowych w Polsce przygotowanego przez portal RFBenchmark.pl. T-Mobile jest liderem średniej szybkości pobierania danych, Play zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange ma najniższy średni wynik ping.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w kwietniu 2022?

Kto gwarantował najszybsze pobieranie, a kto najszybsze wysyłanie danych?

Który operator ma najniższe wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Który operator oferuje najszybszy internet mobilny? W kwietniu T-Mobile jest liderem średniej szybkości pobierania danych.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Kwietniowy ranking powstał na podstawie 241 824 pomiarów. T-Mobile po odzyskaniu w zeszłym miesiącu pierwszego miejsca w kategorii średniej szybkości pobierania danych LTE skupił się na utrzymaniu pozycji lidera. Udało się to dzięki wynikowi minimalnie lepszemu niż w marcu (38,4 Mb/s). Na drugim miejscu z coraz większą stratą Orange (37,1 Mb/s). Pozostali operatorzy wyraźnie odstawali od czołowej dwójki. Play zanotował 32 Mb/s, a Plus zaledwie 27 Mb/s.Play nadal na prowadzeniu w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. W kwietniu objęcie tego miejsca umożliwił rezultat 19,8 Mb/s, który jest jedynie o 0,1 Mb/s gorszy niż w poprzednim odczycie. Za Play znalazło się Orange (19 Mb/s). Na trzecim miejscu znalazł się T-Mobile (17,8 Mb/s), a tabele zamknął Plus (17,1 Mb/s).Orange może w kwietniu pochwalić się najniższym średnim wynikiem ping (29,8 ms). Z dość sporą stratą z tytułem wicelidera uplasował się T-Mobile (32,5 ms). Play zameldował się jako trzeci na mecie (34,8 ms), a Plusowi przypadło w udziale czwarte miejsce (37,4 ms).