10 prognoz branży IT. Co przyniesie 2021 rok?

Przyspieszona migracja do chmury, rosnące wydatki na edge, jeszcze szybsza implementacja platform nowej generacji, dalsze wdrożenia sztucznej inteligencji oraz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju. To zdaniem IDC niektóre z trendów, które w nadchodzących miesiącach wyraźnie zaznaczą swoją obecność w branży IT.

weryfikacji działania narzędzi i środowisk IT, które wprowadzono w początkowej fazie pandemii; określeniu, w jaki sposób kryzys wpłynął na transformację IT – co przyspieszyło zmiany, a co było przeszkodą; poszukiwaniu możliwości wykorzystania nowych technologii w celu budowania przewagi konkurencyjnej i przyspieszenia rozwoju biznesu.

Chmura przyspiesza Dyrektorzy IT muszą przyspieszyć przejście do chmury, aby zachować zdolność konkurowania i zwiększyć cyfrową odporność organizacji.

Poniżej dziesięć najważniejszych predykcji IDC dotyczących branży IT:

1. Chmura przyspiesza.

2. Rosnące wydatki na edge.

3. Inteligentna cyfrowa przestrzeń pracy.

4. Szybsza implementacja platform nowej generacji.

5. Odporność cyfrowa jednym z kluczowych priorytetów.

6. Operacje IT coraz bardziej niezależne.

7. Oportunistyczna ekspansja AI.

8. Zmiany w relacjach z dostawcami i partnerami biznesowymi.

9. Zrównoważony rozwój coraz ważniejszy.

10. Dywersyfikacja w modelach zatrudniania pracowników.

Niespodziewany wybuch pandemii okazał się dla biznesu prawdziwym testem. Dość szybko okazało się, że z perturbacjami najlepiej radzą sobie ci, których charakteryzuje zdolność do sprawnej adaptacji i reakcji na zupełnie nowe warunki funkcjonowania. Ta zasada znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich sektorach.Jak wynika z analiz, które firma IDC przeprowadziła na przestrzeni ostatnich miesięcy, kadra zarządzająca myśląca o osiągnięciu sukcesu w tym trudnym okresie zmian, w ciągu najbliższych pięciu lat powinna skupić się na trzech obszarach.Mowa tu o:Jak podkreśla IDC, duży procent przychodów przedsiębiorstw przyszłości będzie zależeć od szybkości reakcji, skalowalności i odporności infrastruktury, aplikacji i zasobów danych.Do końca 2021 r., 80% przedsiębiorstw korzystając z doświadczeń zdobytych w 2020 roku, wprowadzi narzędzia i procesy umożliwiające przejście na infrastrukturę i aplikacje oparte na chmurze dwukrotnie szybciej niż przed pandemią. Dyrektorzy IT muszą przyspieszyć przejście do chmury , aby zachować zdolność konkurowania i zwiększyć cyfrową odporność organizacji.Zmiany w sposobie pracy podczas pandemii wpłyną aż na 80% inwestycji w rozwiązania przetwarzania na krawędzi, przekładając się na znaczny wzrost wydatków. Potrzeba dostarczania infrastruktury, aplikacji i zasobów danych do lokalizacji brzegowych przełoży się na popularyzację nowych, zorientowanych na chmurę rozwiązań brzegowych i sieciowych. Umożliwią one szybsze reagowanie na bieżące potrzeby biznesowe, a jednocześnie będą służyć jako baza do budowy długoterminowej odporności cyfrowej, umożliwiając biznesowi skalowanie i zapewnienie większej elastyczności operacyjnej biznesu.Do 2023 r., 75% firm spośród 2000 największych firm na świcie zobowiązuje się do zapewnienia “parytetu technicznego” dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że wszyscy pracownicy niezależnie od lokalizacji i wykorzystywanych urządzeń będą mieli dostęp do tych samych aplikacji i narzędzi, które zapewniają bezpieczeństwo oraz takie same doświadczenia w pracy. Pozwoli to na stworzenie bardziej produktywnych, poinformowanych i współpracujących ze sobą zespołów.70% dyrektorów IT będzie próbowało uporać się z zadłużeniem spowodowanym wydatkami na nowe technologie podczas pandemii. Spowoduje to stres, finansową niepewność, brak sprawności IT i wymusi migracje do chmury. CIO będą szukać możliwości implementacji platform cyfrowych nowej generacji, które zmodernizują infrastrukturę i aplikacje. Tym samym zapewnią elastyczne możliwości tworzenia i dostarczania nowych produktów, usług i doświadczeń pracownikom i klientom.W 2022 r., przedsiębiorstwa skupione na odporności cyfrowej będą dostosowywać się do zakłóceń i poszerzać zakres swoich usług, aby reagować na zmiany o 50% szybciej od firm, które skupiają się na przetrwaniu. Wiodące przedsiębiorstwa muszą szybko dostosowywać się do wyzwań w biznesie i wykorzystywać możliwości cyfrowe do utrzymania ciągłości operacji biznesowych.Do 2023 r., ekosystem chmurowy służący do zwiększania kontroli zasobów i analizy w czasie rzeczywistym będzie podstawą wszystkich inicjatyw informatycznych i automatyzacji biznesu. Osiągnięcie tych celów będzie wymagało głębokiej integracji systemów oraz proaktywnej analizy ekosystemu opartej na sztucznej inteligencji / uczeniu maszynowym.Do 2023 r., mając na celu wdrożenie sztucznej inteligencji w produktach i usługach, 25% firm z G2000 kupi co najmniej jeden start-up zajmujący się AI, aby zróżnicować umiejętności i własność intelektualną. Odnoszące sukcesy organizacje będą ostatecznie sprzedawać opracowane wewnętrznie oprogramowanie branżowe i usługi w zakresie danych w ramach subskrypcji, tworząc nowe źródła przychodów.Do 2024 r., 80% przedsiębiorstw zmieni relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi, aby lepiej realizować cyfrowe strategie wdrażania zasobów i autonomicznych operacji IT. Ponowna ocena relacji w zakresie technologii, usług i dostawców będzie miała kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu w świecie, w którym istniejący ekosystem IT przechodzi poważną transformację.Do 2025 r., 90% firm z G2000 będzie wymagać użycia materiałów wielokrotnego użytku w łańcuchach dostaw sprzętu IT. Kolejnym warunkiem będzie neutralność węglowa dostawców czy niższe zużycie energii. Ponieważ dział IT bierze na siebie coraz większą odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w organizacji, jeszcze ważniejsze będzie upewnienie się, że dostawcy IT i partnerzy mają podobne cele, co pomoże zintegrować własne cele organizacji związane ze zrównoważonym rozwojem.Do 2023 r., połowa projektów związanych z automatyzacją biznesu będzie opóźniona lub zakończy się niepowodzeniem z powodu niewystarczających inwestycji w narzędzia i umiejętności podczas budowania zespołów IT, bezpieczeństwa i DevOps. Aby zaradzić niedoborom programistów i analityków danych, przedsiębiorstwa wykorzystają elastyczne źródła talentów, crowdsourcing i zasoby wewnętrzne, aby przyspieszyć rozwój, innowacje, automatyzacje i zaawansowaną analitykę danych.