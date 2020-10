Bankowość elektroniczna, e-zakupy, oszczędzanie. Chwilowe trendy w pandemii?

Rosnąca popularność bankowości elektronicznej, zorientowanie na zakupy online oraz przywiązywanie większej wagi do oszczędzania. To niektóre zmiany, jakie wraz z wybuchem pandemii dostrzec można było w zachowaniach Polaków. Czy były one jedynie doraźne, czy też doczekały się utrwalenia? Oto, co udało się ustalić w ramach analizy przeprowadzonej przez ING Bank Śląski.

Bankowość elektroniczna na fali wzrostowej

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andy Dean - Fotolia.com Jak się zmieniliśmy w pandemii? Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości online.

Trend, który obserwujemy to przyspieszenie płatności bezgotówkowych i większe zainteresowanie klientów kanałami cyfrowymi. Również tych, którzy wcześniej w ogóle z takich rozwiązań nie korzystali. I to nie tylko w kontekście produktów bankowych ale też spraw urzędowych, które można załatwić poprzez bank, wykorzystując tożsamość cyfrową i profil zaufany – mówi Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Ewolucja, nie rewolucja, zwyczajów zakupowych

Jesteśmy bardziej świadomi i cenimy swój czas

Po pandemii podchodzimy do życia i wydatków z większą uważnością. Ponad 60% Polaków deklaruje, że będzie szukało oszczędności podczas zakupów większych produktów i usług. Również ponad 60% zamierza bardziej niż do tej pory cenić swój czas. Jednocześnie ponad dwie trzecie Polaków spodziewa się kryzysu gospodarczego i wzrostu bezrobocia w perspektywie najbliższych 5 lat, a aż 36% dostrzega obniżenie standardów finansowych – mówi Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim. Barbara Pasterczyk.

Wybuch pandemii przyniósł za sobą kryzys, który w dużej mierze przełożył się na finansowe zachowania konsumentów. Niepewność co do przyszłości zaowocowała wzrostem świadomości ekonomicznej. Polacy zaczęli poszukiwać bardziej efektywnych metod zarządzania budżetem, przekonując się jednocześnie do bankowości elektronicznej.Potwierdzeniem tego jest 5. edycja realizowanego przez GFK raportu Corona Mood, z którego wynika, że w czerwcu chęć korzystania z bankowości elektronicznej deklarowało 52% Polaków, co względem kwietnia oznacza wzrost o pokaźne 8 p.proc. O tyle samo wzrósł odsetek osób, które wskazywały na chęć rozszerzenia posiadanych usług o bankowość mobilną.Pozytywną zmianą jest również to, że zwiększenie popularności usług internetowych i mobilnych obejmuje seniorów, dla których chwilowy brak dostępu do stacjonarnych placówek podczas lockdownu okazał się szczególnie trudny.Jak wynika zatem z powyższego, pandemia okazała się czynnikiem, który przekonał nas do bankowości elektronicznej. Co więcej, najwyraźniej również przyczyniła się do utrwalenia jej popularności - z analizy GFK wynika, że co trzeci Polak pozytywnie ocenia też załatwianie spraw urzędowych online i zamierza nadal korzystać z tej formy.Z badania GFK wynika również, że stopniowo będziemy wracali lub już wróciliśmy do wielu dawnych nawyków jeżeli chodzi o sposób realizacji zakupów. Przy zakupie żywności wciąż dominują tradycyjne kanały sprzedaży. Do poziomu sprzed pandemii, po wzroście w okresie największych restrykcji do 33%, wrócił też odsetek kupujących online odzież i ubrania (25%). Przy zakupie elektroniki i sprzętu AGD wciąż ponad połowa konsumentów wybiera wizytę w sklepie stacjonarnym.Z drugiej strony zdecydowanie chętniej przez Internet kupujemy kosmetyki i środki higieniczne (43% badanych).Z każdym kolejnym miesiącem konsumenci zwracają też coraz mniejszą uwagę na procedury bezpieczeństwa w sklepach stacjonarnych, coraz większą wagę przykładają zaś do usprawnień związanych z zakupami np. do możliwości sprawdzenia dostępności produktów online i różnych udogodnień związanych z dostawą. Darmowa (61% badanych) i szybka (57% badanych) dostawa to najważniejsze oczekiwanie wobec sklepów online, rosnący wraz z kolejnymi badaniami nastrojów konsumenckich w trakcie pandemii.Niewątpliwie ostatnie doświadczenia pomogły nam doceniać sytuacje, w których mamy wpływ na swoje życie i możemy dokonywać wyborów. Dlatego dzisiaj wracamy do nawyków, które są dla nas wygodne, a inne zmieniamy, dostrzegając korzystniejsze rozwiązania. I w ten sposób robimy swoje, tylko inaczej.