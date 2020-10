Odporność i optymizm - sektor MŚP nie poddał się COVID-19

W dobie pandemii kluczowymi wyzwaniami dla sektora MŚP okazały się brak kapitału oraz konieczność wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów i zatrudniania odpowiednich specjalistów. Znacznym utrudnieniem było również obniżenie przychodów i zmniejszony popyt. To niektóre z wniosków, jakie płyną z najnowszej, czwartej edycji Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw autorstwa Salesforce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie ograniczenia w działalności dostrzega sektor MŚP?

Na co zwracają szczególną uwagę rozwijające się firmy?

Co pozwala na lepsze dostosowanie się do zmienności rynku?



Sektor MŚP zorientowany na klienta

Kliknij, aby powiekszyć fot. goodluz - Fotolia.com Sektor MŚP nie poddał się pandemii Małe i średnie przedsiębiorstwa nadal wykazują się odpornością i optymizmem w obliczu nowych wyzwań.

Optymizm w obliczu nowych wyzwań nie opuszcza sektora MŚP

MŚP, które korzystają z nowych technologii są w stanie lepiej dostosować się do zmienności rynku

Badanie, które Salesforce przeprowadził na potrzeby najnowszego raportu, miało dwie części. Pierwsza z nich zrealizowana została w marcu 2020 roku, druga - w sierpniu. Tym sposobem udało się uzyskać obraz tego, jak sektor MŚP funkcjonował na początku i w trakcie pandemii.Oto, jak przedstawiają się wybrane wnioski z Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Małe i średnie przedsiębiorstwa , które znajdują się obecnie w fazie wzrostu (mające 1 lub więcej procent wyższy przychód w przeciągu ostatnich 6 miesięcy) o wiele chętniej podejmują działania mające na celu poprawę interakcji z klientem , biorąc pod uwagę okres od początku pandemii.Co więcej, wydaje się że są one zdecydowanie lepiej wyposażone w narzędzia dostarczające klientom elastyczną politykę zwrotów i szeroki zakres opcji płatności. Ponadto przedsiębiorstwa rozwijające się są skłonne do priorytetowego traktowania relacji z potencjałem na stałą współpracę niż transakcji jednorazowych.Wiele małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie mocno ucierpiało podczas pandemii z powodu braku dostępu do zasobów, od których zostali odcięci poprzez obostrzenia epidemiczne. Trzy najbardziej znaczące ograniczenia w działalności biznesowej stanowi brak kapitału, zaspokajanie potrzeb klientów i zatrudnianie odpowiednich specjalistów. Wszystkie te ograniczenia nie zmieniły się w przeciągu trwania pandemii – utrzymują się na stałym poziomie przez cały okres jej trwania.Poza wyżej wymienionymi utrudnieniami Covid-19 dołożył jeszcze kilka, takich jak obniżone przychody, zmniejszony popyt oraz ograniczenia w zakresie zdrowia publicznego. Te trudności zajmują trzy pierwsze miejsca w zestawieniu wszystkich wyzwań, na które były skazane przedsiębiorstwa podczas pandemii. Co więcej, aż 3 na 5 liderów małych i średnich firm twierdzi, że lokalne nakazy zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej zagrażały rentowności ich przedsiębiorstw, natomiast wymogi w zakresie zdrowia publicznego stanowiły nadmierne obciążenie.Nawet w przypadku tych wyzwań 22% MŚP patrzy na przyszłość bardzo optymistycznie, a aż ponad 50% - nieco optymistycznie.Na przestrzeni lat wykorzystanie technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa stale rośnie. Według danych z ankiety ponad połowa respondentów deklaruje, że korzysta z systemu zarządzania relacjami z klientem, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2019.Nawet podczas pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa kontynuowały wdrażanie nowych technologii , a co najmniej 1 na 5 liderów małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wdrożyli co najmniej jedno z następujących rozwiązań: aplikacje do e-mail marketingu, system obsługi klienta, narzędzia do współpracy przy projektach lub oprogramowanie do handlu elektronicznego.Około 1 na 5 liderów MŚP nie korzysta obecnie z tych rozwiązań, ale planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto, liderzy korzystali z mniejszej liczby aplikacji w porównaniu z poprzednimi latami i prawie trzy czwarte respondentów (72%)* uważa, że jedna scentralizowana aplikacja do zarządzania ich funkcjami biznesowymi byłaby wystarczająca.* Odpowiedzi z badania z marca 2020 r.