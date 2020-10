Koniunktura wg MŚP. COVID nie psuje wiele, bo źle było już wcześniej?

Przed nami najnowsza odsłona Busometru ZPP, który tradycyjnie już odpowiada nam na pytania dotyczące koniunktury w małych i średnich przedsiębiorstwach. Niestety wieści napływające z sektora MŚP nie są najlepsze - bieżące nastroje przedsiębiorców są gorsze niż w I połowie br. Co gorsza, mamy kolejny już spadek (-7,0 p.proc.) odsetka firm, które planują jakiekolwiek inwestycje. Pozytywnym zaskoczeniem mogą być z kolei nastroje dotyczące rynku pracy.



– Na pewno spodziewaliśmy się, że nastroje w biznesie będą gorsze – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – To, co może zaskakiwać, to stosunkowo niewielka różnica spowodowana przez COVID. Od połowy 2018 roku, gdy gospodarka była w szczycie koniunktury, odnotowywaliśmy regularne spadki. Epidemia spowodowała raczej kontynuację tej tendencji, niż jej znaczne przyspieszenie.





– Problem z inwestycjami w Polsce ma charakter strukturalny, jednak niepewność związana z COVID i notorycznie zmieniającymi się regulacjami jedynie go pogłębia – podkreśla Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Najniższy w historii odczyt „Busometru” pokazuje, że konieczna jest korekta polityki w tym zakresie.

Jak czytamy w komunikacie z badania, indeks nastrojów przedsiębiorców „Busometr” na drugie półrocze 2020 roku osiągnął poziom 42,4 punktu. Dla porównania, wynik odnotowany w poprzedniej połowie roku był o 2,1 punktu wyższy. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że pogorszenie nastrojów w MŚP nie pojawiło się wraz z wybuchem pandemii - ich spadek notowany jest sukcesywnie już od II półrocza 2018, kiedy to mieliśmy do czynienia z historycznym rekordem (56,8 punktu).Nie sposób przy tym lekceważyć, że badanie nastrojów na drugie półrocze 2020 roku niezaprzeczalnie odbywało się w warunkach szczególnych. Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, przyznaje, że samo pogorszenie klimatu, w przeciwieństwie do dość niewielkiej jego skali, nie jest zaskoczeniem.Analiza poszczególnych komponentów „Busometru” sugeruje, że nastroje w sektorze MŚP są zróżnicowane, w zależności od tego, o który konkretnie fragment rzeczywistości gospodarczej są pytanie.Dokładnie 50% respondentów uważa, że koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach pogorszy się. Najbardziej pesymistycznie w przyszłość spoglądają mikroprzedsiębiorstwa, dla których odczyt w komponencie „Koniunktura gospodarcza” jest znacznie niższy, niż dla małych oraz średnich i dużych firm.Niepokojący jest z pewnością najniższy w historii odczyt komponentu „Inwestycje”. Indeks w tym zakresie wyniósł 29,5 punktu wobec rekordowego 53,7 punktu z II półrocza 2018 roku. Niemal 70% firm z sektora MŚP zadeklarowało, że nie planuje żadnych inwestycji.ZPP apeluje do rządu o zaniechanie ciągłych zmian w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej . W Polsce gwałtownie rośnie cena ryzyka regulacyjnego. Firmy z sektora MŚP boją się inwestować. Trzeba to powiedzieć wprost: jeśli rząd się nie uspokoi w zakresie zmian – inwestycji nie będzie. Będzie jeszcze gorzej.Tylko w ostatnich dwóch miesiącach sektor MŚP został zaskoczony:Bardzo trudno w takim chaosie planować i prowadzić jakąkolwiek działalność. Apelujemy o opamiętanie. W Polsce nie ma przymusu prowadzenia działalności gospodarczej.Wziąwszy pod uwagę uwarunkowania spowodowane epidemią, zaskakująco pozytywny jest odczyt komponentu „Rynek pracy” – po 14% firm z sektora MŚP planuje podwyżki wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia, podczas gdy redukcje etatów i cięcia płac planuje odpowiednio 7% i 5% firm. Wyniki badania wydają się potwierdzać tezę, że polscy przedsiębiorcy nie przestraszyli się negatywnych skutków pandemii i starają się utrzymać zatrudnienie.