Sektor MŚP bez inwestycji i podwyżek, ale w niezłych nastrojach

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na polskim sektorze MŚP. Wiele firm musiało zmierzyć się z koniecznością redukcji wynagrodzeń lub etatów, inne stanęły oko w oko z bankructwem. Polska gospodarka, po raz pierwszy od wielu lat, zaczęła się kurczyć. Nie jest zatem zaskoczeniem, że nastroje panujące wśród przedsiębiorców są niewesołe. Najnowsze badanie ZPP pokazuje jednak, że polski biznes i tak ma stalowe nerwy.

Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce?

Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach?

Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach?

Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach?

Nastroje Gospodarcze przed i w czasie COVID 19 W porównaniu do wyników z początku 2020 obserwuje się spadek zarówno na poziomie ogólnego indeksu nastrojów gospodarczych, jak i poszczególnych jego komponentów, a w szczególności inwestycji.

– Być może wynika to z faktu, że najmniejsze podmioty operują w rytmie miesięcznym i rzadko mają dalekosiężne plany, które mógłby pokrzyżować koronawirus – twierdzi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP – Ponadto łatwiej im się dostosować do nowej rzeczywistości, niż większym firmom. Często zarządza nimi jednoosobowo właściciel, więc wdrożenie pewnych decyzji, które w korporacji byłyby podejmowane tygodniami, w małych przedsiębiorstwach możliwe jest w zasadzie z dnia na dzień.

W ramach badania nastrojów gospodarczych wśród firm z sektora MŚP, analizowane są trzy komponenty: koniunktury gospodarczej, rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz inwestycji. Wartość każdego komponentu mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje, a powyżej 50 – optymistyczne.



– Z tych danych wynikałoby, że w zakresie zatrudnienia i jego warunków, koronawirus jedynie nieco przygasił optymizm polskich firm, jednak nie wpłynął na zasadniczą zmianę nastrojów – mówi Cezary Kaźmierczak – Widzimy, że np. odsetek przedstawicieli MŚP planujących podwyżki zmalał z 29% przed pandemią do 14% w tej chwili, ale najważniejsze jest to, że przedsiębiorcy nie planują zwolnień. Mimo kłopotów związanych z pandemią, wydaje się zatem, że rynek pracy ma się dobrze.





– Niewielka stopa inwestycji to strukturalny problem polskiej gospodarki i wydaje się, że koronawirus dodatkowo go pogłębił – twierdzi Jakub Bińkowski, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Oznacza to, że trzeba będzie w jeszcze większym stopniu skupić się na tworzeniu dobrego otoczenia regulacyjnego dla inwestycji.

– Polscy przedsiębiorcy po raz kolejny pokazali, że mają stalowe nerwy – podkreśla Cezary Kaźmierczak – To najcenniejszy kapitał, z jakim możemy wejść w erę post-koronawirusową.

To lista pytań, które zadano przedstawicielom sektora MŚP w najnowszym Busometrze - cyklicznym badaniu realizowanym dla ZPP przez Dom badawczy Maison&Partners. Oto, do jakich wniosków prowadzą udzielone odpowiedzi.Z badania wynika, że w II półroczu br. w sektorze MŚP odnotowano generalny spadek nastrojów. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że jest on bardziej zauważalny w przypadku średnich i dużych firm (-4 pkt), aniżeli w przypadku mikro i małych podmiotów (odpowiednio -1,4 pkt oraz -1,7 pkt).Interesujący okazuje się być przegląd poszczególnych komponentów badania. Wynika z niego bowiem na przykład, że mimo iż wzrósł (z 45% do 50%) odsetek respondentów twierdzących, że koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach pogorszy się, o tyle odsetek tych, którzy prognozują poprawę nie tylko nie spadł, lecz wręcz nieznacznie się zwiększył (z 21% do 22%).Z badania wynika ponadto, że negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę spowodował, iż przedsiębiorcy rzadziej planują podwyżki i zwiększanie zatrudnienia, jednak równocześnie nie zwiększył się odsetek przedsiębiorców szykujących w swoich firmach zwolnienia (z 8% przed COVID-19 na 7%), czy zmniejszenie funduszu płac (z 6% przed COVID-19 na 5%).Istotny spadek nastrojów odnotowany został w komponencie „Inwestycje”. Odsetek respondentów nie planujących inwestycji wzrósł z poziomu 61% przed pandemią, do 68% w trakcie pandemii. Największy spadek planowanych inwestycji widoczny jest w firmach małych (zatrudniających od 10 do 49 pracowników).Mimo spadków w każdej z badanych kategorii, nie sposób nie stwierdzić że redukcja nastrojów jest znacznie mniejsza, niż można byłoby przypuszczać analizując skalę strat wygenerowanych w gospodarce przez koronawirusa.