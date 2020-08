GUS: koniunktura gospodarcza lepsza, ale ciągle pod kreską

Są już najnowsze dane GUS na temat koniunktury gospodarczej w naszym kraju. Wprawdzie w sierpniu notowana jest jej poprawa, to jednocześnie jedyny dodatni wynik notują sekcje informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Największy pesymizm towarzyszy podmiotom wyspecjalizowanym w zakwaterowaniu i gastronomii.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności W sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż w lipcu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Z danych zaprezentowanych przez GUS wynika również, że poprawa dotyczy przede wszystkim ocen bieżących („diagnoza”), natomiast w przypadku „prognoz” negatywne oczekiwania albo się pogłębiają albo pozostają na dotychczasowym poziomie.W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,6 czyli wyższym niż w lipcu (minus 10,5).W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 15,4 czyli nieznacznie wyższym niż w lipcu (minus 16,7).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,6 – wyższym niż w lipcu (minus 9,3).Jak pisze GUS, w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,8 czyli wyższym niż przed miesiącem (minus 12,2).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12,7 czyli wyższym niż w lipcu (minus 14,3).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 19,3 wobec minus 22,7 w lipcu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 31,8) niż jednostki gastronomiczne (minus 8,7).W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 5,4 czyli wyższym niż przed miesiącem (plus 3,1).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w sierpniu na poziomie dodatnim (plus 2,7) wobec ujemnego przed miesiącem (minus 1,3) - podsumowuje GUS.