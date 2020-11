GUS: dobra koniunktura gospodarcza już tylko w 1 sektorze

Listopad br. nie przyniósł przełomu w ocenach koniunktury gospodarczej - we wszystkich analizowanych podmiotach oceniana jest ona gorzej niż miesiąc wcześniej - wynika z najnowszego komunikatu GUS. Co gorsza, optymizm widoczny jest już tylko w jednej z badanych sekcji.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności W listopadzie br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki uplasował się niżej niż przed miesiącem. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Najświeższe dane GUS wskazują również, że w większości obszarów badawczych poprawa dotyczy zarówno ocen "diagnostycznych", jak i "prognostycznych".W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 20,5 – niższym niż w październiku (minus 9,7).W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 26,2 – niższym niż w październiku (minus 16,5).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,2 – niższym niż w październiku (minus 5,3).W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 26,3 – niższym niż przed miesiącem (minus 9,8).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,5 – niższym niż w październiku (minus 12,8).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 61,1 wobec minus 29,0 w październiku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 69,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 56,4).W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 3,9 – niższym niż przed miesiącem (plus 7,5).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 4,3 – niższym niż przed miesiącem (plus 3,8).