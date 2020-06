Koniunktura przemysłowa GUS: nastroje lepsze niż w maju

GUS opublikował właśnie najświeższe, czerwcowe dane odnośnie koniunktury przemysłowej. Generalnie jest lepiej niż w maju, chociaż ciągle nie brakuje pesymistów. Najgorsze oceny koniunktury formułują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, najmniej niekorzystne – firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Jak wynika z informacji zaprezentowanych przez GUS, w czerwcu w większości badanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż przed miesiącem choć nadal znajduje się on poniżej kreski.Dostrzegalna jest przy tym wolniejsza poprawa ocen bieżących („diagnoz”) niż oczekiwań („prognoz”). Jedynie oceny bieżące formułowane przez jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem.Jednocześnie GUS podkreśla, że jedynie prowadzący działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń formułują oceny zbliżone do tych w lutym 2020 roku.W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 19,9 czyli wyższym niż w maju (minus 34,9). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież oraz metale, natomiast nieznacznie korzystnie – jako jedyni - producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów farmaceutycznych.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 25,9 czyli wyższym niż w maju (minus 38,8). Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,5 i jest mniej negatywny niż przed miesiącem (minus 33,3).W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 25,1. Tak jak w przypadku handlu hurtowego, jest on mniej pesymistyczny niż w maju (minus 43,4) – również w podziale na klasy wielkości i prezentowane branże. Najbardziej niekorzystne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele branży tekstylia, odzież , obuwie.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 20,4 czyli wyższym niż w maju (minus 39,4).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 34,0 wobec minus 60,4 w maju. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 37,4) niż jednostki gastronomiczne (minus 29,5).W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,3 – wyższym niż przed miesiącem (minus 12,0). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają jednostki zajmujące się produkcją filmów, nagrań video, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych (minus 24,2), natomiast pozytywnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (plus 12,7) oraz telekomunikacją (plus 3,5).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w czerwcu na poziomie minus 7,9 – wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 18,8). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 15,9) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 3,0).