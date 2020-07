GUS: oceny koniunktury coraz lepsze, najgorzej w zakwaterowaniu

Są już najnowsze dane GUS odnośnie koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Wynika z nich, że w stosunku do poprzedniego miesiąca sytuacja uległa poprawie, jednak wskaźniki nie są jeszcze bliskie ideału. Podobnie jak w czerwcu najbardziej pesymistyczne nastroje zdradzają przedsiębiorcy trudniący się zakwaterowaniem. W gastronomii jest odrobinę lepiej.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Z najnowszych doniesień GUS wynika, że w lipcu w większości badanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż miesiąc wcześniej , choć mówić o zadowalających nastrojach jest zdecydowanie za wcześnie. Wskaźnik jest nieznacznie pozytywny jedynie w sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej negatywne nastroje, co nie jest zaskoczeniem, utrzymują się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia Dostrzegalna jest przy tym poprawa zarówno ocen bieżących („diagnoz”), jak i oczekiwań co do najbliższej przyszłości („prognoz”).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 10,5 czyli wyższym niż w czerwcu (minus 19,9). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież, metale oraz pozostały sprzęt transportowy, natomiast najbardziej korzystnie – producenci mebli, papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,7 czyli wyższym niż w czerwcu (minus 25,9). Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,3 i jest mniej negatywny niż w czerwcu (minus 16,5).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12,2 czyli wyższym niż w czerwcu (minus 25,1). We wszystkich klasach wielkościi prezentowanych branżach koniunktura oceniana jest mniej niekorzystnie niż przed miesiącem. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 14,3 czyli wyższym niż w czerwcu (minus 20,4).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 22,7 wobec minus 34,0 w czerwcu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 32,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 12,2).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie dodatnim (plus 3,1) wobec ujemnego przed miesiącem (minus 4,3). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają jednostki zajmujące się produkcją filmów, nagrań video, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych (minus 20,5), natomiast najkorzystniej oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (plus 17,4).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lipcu na poziomie minus 1,3 – wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 7,9). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 2,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 5,1).