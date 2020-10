GUS: w danych widać wyraźne pogorszenie koniunktury

Najnowsze doniesienia GUS potwierdzają - polskie przedsiębiorstwa oceniają bieżącą koniunkturę gospodarczą gorzej niż przed miesiącem. Wyjątkami okazują się tu tylko handel hurtowy (sygnalizujący poprawę ocen), a także jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, które jako jedyne obecne realia gospodarcze postrzegają pozytywnie.

Najświeższe dane GUS wskazują również, że w większości obszarów badawczych oceny "diagnostyczne" nie uległy zmianie, natomiast w "prognostycznych" widać jedynie pogorszenie.W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,7 – niższym niż we wrześniu (minus 6,2).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,5 – niższym niż we wrześniu (minus 15,0).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,3 – podobnym jak we wrześniu (minus 4,5).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,8 – niższym niż przed miesiącem (minus 6,5).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12,8 – niższym niż we wrześniu (minus 8,7).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 29,0 wobec minus 21,2 we wrześniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 35,1) niż jednostki gastronomiczne (minus 27,6), choć te ostatnie odnotowują większe pogorszenie koniunktury w skali miesiąca.W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 7,5 – niższym niż przed miesiącem (plus 9,5).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie plus 3,8 – niższym niż przed miesiącem (plus 5,6).