GUS: koniunktura gospodarcza daleka od ideału, najgorzej w zakwaterowaniu

Są już najnowsze dane odnośnie koniunktury gospodarczej w naszym kraju. Z komunikatu opublikowanego dziś przez GUS wynika, że w większości analizowanych sektorów nastroje są podobne lub nieco lepsze nic miesiąc temu. Z drugiej strony do ideału jest ciągle daleko - pod kreską nie znajduje się jedynie koniunktura w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności We wrześniu br. w niemal wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest podobny lub lepszy niż w sierpniu br.

Finanse i ubezpieczenia

Najświeższe dane GUS wskazują również, że w większości obszarów badawczych poprawa dotyczy zarówno ocen "diagnostycznych", jak i "prognostycznych".We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,2 – zbliżonym do odnotowanego w sierpniu (minus 6,6).We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 15,0 czyli podobnie jak w sierpniu (minus 15,4).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,5 – podobnym jak w sierpniu (minus 4,6).We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,5 – wyższym niż przed miesiącem (minus 9,8).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8,7 czyli wyższym niż w sierpniu (minus 12,7).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 21,2 wobec minus 19,3 w sierpniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 31,3) niż jednostki gastronomiczne (minus 12,6).We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 9,5 czyli wyższym niż przed miesiącem (plus 5,4).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 5,6 – wyższym niż przed miesiącem (plus 2,7).