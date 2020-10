Przemysł: jak budować przewagę konkurencyjną?

Jakimi sposobami przemysł osiąga przewagę konkurencyjną? Z badania zrealizowanego przez Siemens Financial Services wynika, że firmy stawiają przede wszystkim na wysoką jakość produktów oraz atrakcyjność cenową. Wiele jednak zależy od profilu i wielkości przedsiębiorstwa. I tak np. dla małych firm liczy się swobodny dostęp do finansowania, a dla podmiotów z branży metalowej - nowoczesne zaplecze sprzętowe.

Coraz więcej polskich firm przemysłowych ma świadomość, że pozycję rynkową buduje się dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn i urządzeń. Automatyzacja redukuje koszty i zwiększa efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Dwa pierwsze aspekty najczęściej wskazane przez badanych dotyczyły wysokiej jakości produktów i niskich cen, co jest łatwiejsze do osiągnięcia dzięki nowym technologiom produkcji. Polscy przedsiębiorcy znani są z jakości i powinni przede wszystkim stawiać na ten aspekt - mówi Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Przewaga konkurencyjna - wiele zależy m.in. od branży i wielkości

Każda branża rządzi się swoimi prawami i to, co jest istotne np. dla podmiotów spożywczych, nie musi być znaczącą przewagą wśród zakładów, które przetwarzają tworzywa sztuczne. Należy pamiętać, że wszystkie sektory mają swoją specyfikę. Ponadto, w zależności od sytuacji rynkowej, potrzeb klientów i stopnia rozwoju branży, przewagi konkurencyjne zmieniają się wraz z aktualnym otoczeniem gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni mieć to na uwadze i elastycznie reagować - mówi Tomasz Kukulski.

Z badania wynika, że przebadane firmy przemysłowe z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metalu i przetwórstwa tworzyw sztucznych uważają, że przewagę nad konkurencją osiąga się w głównej mierze za pomocą trzech zasadniczych czynników. Są to:Na kolejnych pozycjach uplasowały się:Badanie pokazuje, że firmy z branży metalowej, częściej niż pozostałe wymieniają nowoczesny park maszyn, dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami, dostęp do finansowania i zabezpieczenie płatności, jako ważne aspekty budowania przewagi konkurencyjnej. Z kolei dla przedstawicieli sektora tworzyw sztucznych częściej liczą się niskie ceny produktów i efektywna logistyka. Natomiast firmy spożywcze, podobnie jak metalowe, stawiają na dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami i dostęp do finansowania, ale także na jakość.Branża poligraficzna wyróżnia się na tle pozostałych - znaczniej częściej jako element przewagi konkurencyjnej wskazuje oferowanie długich terminów płatności.Postrzeganie poszczególnych przewag konkurencyjnych zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. Dla średnich firm, zatrudniających od 50 do 249 osób, w mniejszym stopniu liczy się dostęp do finansowania, który dla mniejszych podmiotów (10-49) jest jednym z najważniejszych aspektów tworzenia przewagi konkurencyjnej.W porównaniu do firm, które działają wyłącznie na rynku polskim, eksporterzy nie wskazują, że ważnym elementem przewagi rynkowej są niskie ceny. Dla przedsiębiorstw, które funkcjonują za granicą, na budowanie przewagi konkurencyjnej wpływają przede wszystkim: jakość produktów, nowoczesne maszyny i urządzenia oraz dobre relacje z międzynarodowymi kontrahentami.