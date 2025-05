Koniunktura gospodarcza w V 2025 stabilna

Z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w maju 2025 roku koniunktura gospodarcza ustabilizowała się. Koniunkturę najbardziej korzystnie, podobnie jak w kwietniu oceniają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a najgorzej - przetwórstwo przemysłowe.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Przetwórstwo przemysłowe ocenia koniunkturę najgorzej

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 6,4 (przed miesiącem minus 6,2).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,6 (w kwietniu minus 4,0).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,2 (plus 0,9 przed miesiącem).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,2 (minus 2,0 w kwietniu).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem plus 0,3).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w maju na poziomie plus 13,5 (w kwietniu plus 11,4).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,7 (przed miesiącem plus 9,5).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,6 (przed miesiącem plus 25,1).