Koniunktura gospodarcza w I 2025

Z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w styczniu 2025 roku koniunktura gospodarcza poprawiła się. Koniunkturę najbardziej korzystnie, podobnie jak w grudniu ubiegłego roku, oceniają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a najgorzej - przetwórstwo przemysłowe.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Przetwórstwo przemysłowe ocenia koniunkturę najgorzej W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,6 (przed miesiącem minus 13,0).

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

GUS podał, że w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (tak wyrównany, jak i niewyrównany sezonowo) kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w grudniu ub.r.W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,6 (przed miesiącem minus 13,0).W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,3 (przed miesiącem minus 10,6).W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,0 (przed miesiącem minus 6,6).W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,9 (przed miesiącem minus 3,4).W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,0 (przed miesiącem minus 7,5).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w styczniu na poziomie plus 1,0 (przed miesiącem minus 4,9).W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 10,4 (przed miesiącem plus 9,0).W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 26,8 (przed miesiącem plus 22,1).