Koniunktura gospodarcza w VII 2024

Z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w lipcu 2024 roku koniunktura gospodarcza jest oceniana na poziomie zbliżonym lub nieznacznie wyższym do czerwcowego. Pozytywnie wyróżnia się sytuacja w w informacji i komunikacji oraz w handlu hurtowym, gdzie koniunktura oceniana jest lepiej niż w czerwcu. Koniunkturę najbardziej korzystnie oceniają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a najgorzej - przetwórstwo przemysłowe.

Przeczytaj także: Koniunktura gospodarcza w VI 2024

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. Michal Jarmoluk z Pixabay Przetwórstwo przemysłowe ocenia koniunkturę najgorzej W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,8 (przed miesiącem minus 10,1).

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,8 (przed miesiącem minus 10,1).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,2 (przed miesiącem minus 2,7).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 (przed miesiącem minus 1,5).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie sygnalizowanym w czerwcu (minus 1,4).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,3 (przed miesiącem minus 0,3).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w lipcu na poziomie plus 8,1 (przed miesiącem plus 11,4).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 11,1 (w czerwcu plus 8,9).W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 21,4 (przed miesiącem plus 19,9).