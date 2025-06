PMI mocno w dół

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wyniósł 47,1 pkt. wobec 50,2 pkt. w kwietniu - podał S&P Global.

Przeczytaj także: PMI w górę

Przeczytaj także: Przemysł bez perspektyw na poprawę

Z nieskrywanym smutkiem musimy stwierdzić, że nasza teza o tylko chwilowej poprawie nastrojów stała się faktem. PMI po trzech miesiącach wzrostu ponownie spadł poniżej granicy 50 pkt. Od blisko trzech lat nie obserwowaliśmy takiego tąpnięcia tego wskaźnika. Bańka oczekiwań, co do popytu i związanych z nim napływających nowych zamówień pękła i to dość szybko.Gdyby potraktować PMI jako rzeczywiście wskaźnik wyprzedzający, to możemy oczekiwać mniej entuzjastycznych, twardych danych z polskiego przemysłu. Produkcja już osłabła w branżach, które nie są związane z eksportem, teraz zapewne dołączą do zestawienia te, których eksport wyraźnie w PMI spowolnił.Zmniejszony popyt w niewielkim stopniu przyczynił się do wyhamowania cen produktów gotowych. Patrząc jednak na kompozycję inflacji to jednak usługi w większym stopniu decydują o jej poziomie aniżeli wyroby sektora przemysłowego.Całości tego smutnego obrazu dopełnia spadek zatrudnienia. Związany głównie z oczekiwanym mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników oraz rosnącymi kosztami działalności.