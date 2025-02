W styczniu PMI dla polskiego sektora przemysłowego wzrósł z 48,2 do 48,8 punktu - podał S&P Global.

Przemysł bez perspektyw na poprawę

Polscy producenci nadal w recesji i będzie im ciężko w takich warunkach gospodarczych wejść na ścieżkę rozwoju. Mimo to indeks PMI w styczniu odnotował wzrost do 48,8 pkt. To już trzydziesty trzeci miesiąc, kiedy nasz sektor wytwórczy znajduje się poniżej granicy 50 pkt oddzielającej wzrost gospodarczy od recesji. Niestety, ta poprawa indeksu wynika nie z przyspieszenia rozwoju, ale z wolniejszego tempa spadku produkcji oraz zapasów. Innymi słowy było bardzo źle, a teraz jest po prostu źle.Wiele czynników wskazuje na to, że przemysł będzie krwawić przez prawie cały 2025 rok. Mamy za sobą i przed sobą bardzo słaby rok u naszych głównych odbiorców towarów. Rosną ciągle koszty prowadzenia działalności w Polsce, co skłania firmy do rezygnacji z zatrudnienia. Potwierdza to również indeks PMI.Nie pomoże przemysłowi zapewne zapowiedziane przez Donalda Trumpa wprowadzenia ceł na produkty z UE. Mimo, że mamy niewielki udział w bezpośrednim handlu ze Stanami Zjednoczonymi, to pośrednio wpływ na nasz handel zagraniczny może być zauważalny. Wprowadzane cła bowiem dotkną jeszcze bardziej gospodarki, które są odbiorcami naszych produktów.