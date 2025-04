PMI w górę

Wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł w marcu br. 50,7 pkt, wobec 50,6 pkt w poprzednim miesiącu - poinformował S&P Global.

Entuzjazm polskiego sektora przemysłowego nie gaśnie. PMI w marcu wzrósł o 0,1 pkt do poziomu 50,7 pkt. To najlepszy wynik od 2022 r. Czy jednak jest się z czego cieszyć i obwieszczać odbicie jednej z ważniejszych gałęzi gospodarki. W naszej ocenie, niestety nie. To chwilowa poprawa nastrojów, za którą stoi mechanizm wyprzedzania wojny celnej.Przemysł na całym świecie wiedział, że kadencja Donalda Trumpa będzie dynamiczna i nieprzewidywalna. Nie doszacowaliśmy jednak skali zmian. Obawy o kolejne pomysły prezydenta USA w wojnie handlowej sprawiają, że każdy zamawia i kupuje co może i to jak najszybciej.Stąd mamy w indeksie PMI wzrost liczby nowych zamówień. Wzrósł też ponadprzeciętnie eksport. Poprawiły się nastroje na najbliższe 12 miesięcy, głównie z powodu oczekiwań, co do odbudowywania się popytu, czy napływu nowych środków z KPO.Oczywiście bierzemy pod uwagę, że może rzeczywiście te pozytywne oczekiwania znajdą swoje trwalsze odzwierciedlenie w danych. Na razie jednak w publikacjach GUS tego optymizmu próżno szukać.