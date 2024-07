PMI w czerwcu bez zmian

Wskaźnik PMI w czerwcu br. pozostał na poziomie 45 pkt, tyle co w maju - podał S&P Global.

Nastroje w przemyśle są tak samo złe jak przed miesiącem. Indeks PMI utrzymał się na rekordowo niskim poziomie – 45 pkt. To już 26 miesięcy, kiedy przemysł według opinii menedżerów logistyki przeżywa recesję. Dłuższy o dwa miesiące trend spadku dotyczy nowych zamówień i finalnie eksportu. Najbardziej ciąży nam spowolnienie u naszych zachodnich sąsiadów.O ile we wcześniej fazie spowolnienia można było mówić, że recesja wynika z kryzysu energetycznego, wojny oraz wysokiej inflacji, tak teraz większość z tych przesłanek albo zniknęła albo została już oswojona. Tym samym wszystko wskazuje na to, że złe nastroje w przemyśle będą się przekładały na rzeczywiste złe odczyty produkcji.Ta z kolei według danych PMI spada najszybciej od ośmiu miesięcy. Kurczy się również zatrudnienie. Potwierdzają to badania ankietowe GUS, gdzie przetwórstwo przemysłowe dominuje w odsetku odpowiedzi o możliwe przyszłe zwolnienia. Reasumując: rok 2024 nie przyniesie nic dobrego dla polskiego przemysłu.