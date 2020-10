Pracownicy z Ukrainy: planują powrót do Polski i polską przyszłość dzieci

Wprawdzie pandemia w dość istotnym stopniu ograniczyła napływ pracowników z Ukrainy, to jednak należy się spodziewać ich powrotu. Potwierdzeniem tego jest opracowany przez Personnel Service „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, z którego wynika, że 6 na 10 Ukraińców, którzy pracowali już w Polsce, zamierza ponownie zatrudnić się u polskiego pracodawcy. Niektórzy widzą w naszym kraju również przyszłość swoich dzieci.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy wybierają Polskę?

Kliknij, aby powiekszyć fot. michaeljung - Fotolia.com Rodzina Co piąty Ukrainiec widzi przyszłość swoich dzieci poza krajem.

- Epidemia koronawirusa delikatnie zachwiała tymi statystykami, ale nadal wśród Ukraińców widzimy dużą chęć przyjazdu do Polski do pracy. Tym, co aktualnie najmocniej wyhamowuje migrację, jest konieczność odbycia dwutygodniowej kwarantanny, czyli brak możliwości rozpoczęcia pracy od razu. Wielu pracodawców decyduje się jednak, żeby zapewnić pracownikom warunki do odbycia kwarantanny – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.



Zgoda na życie dzieci poza Ukrainą

Polska to niewątpliwie atrakcyjny dla Ukraińców kierunek emigracji zarobkowej . Jak wskazują sami zainteresowani, za naszym krajem przemawia zarówno bliskość geograficzna (64%), jak i niewielka bariera językowa (52%). Bardzo ważne są oczywiście zarobki (54%) – nad Wisłą pracownicy z Ukrainy są w stanie zarobić kilka razy więcej niż w swojej ojczyźnie. Warto w tym miejscu nadmienić, że ukraińska płaca minimalna to 4723 hrywny, co stanowi równowartość około 614 złotych. Z kolei średnia krajowa na Ukrainie w styczniu br. wynosiła 10 727 hrywien (około 1395 złotych).4 na 10 pracowników z Ukrainy docenia obecność w Polsce rodziny i znajomych, a co czwarta dużą liczbę ofert pracy. Dla 15% znaczenie ma stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza. Co ważne, aż 61% osób wskazuje, że powyższe argumenty to wystarczający powód, żeby planować powrót do Polski do pracy.Z danych Rating Group wynika, że już prawie co piąty Ukrainiec jest zdania, że ich dzieci nie powinny wiązać swojej przyszłości z krajem. Przeciwnego zadania jest 77% osób, a 7% nie wie, czy chciałoby stałej emigracji ich dzieci. Jako główny powód zwiększonej tolerancji na wyjazd z kraju większość respondentów podało złą sytuację gospodarczo-ekonomiczną Ukrainy – 59% jest nią rozczarowanych.