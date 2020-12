Pracownicy z Ukrainy zadowoleni z pracy w Polsce

Wybuch pandemii niewątpliwie skomplikował sytuację na rodzimym rynku pracy, dotykając przy tym również pracowników z Ukrainy. Warunki ich zatrudniania są niewątpliwie mniej sprzyjające niż przed koronawirusem, ale okazuje się, że 8 na 10 Ukrainców jest usatysfakcjonowanych pracą w naszym kraju. Tego przynajmniej dowodzi najnowszy raport OTTO Work Force Central Europe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co budzi u ukraińskich pracowników szczególne poczucie satysfakcji?

Dlaczego pracownicy z Ukrainy chcą pracować w Polsce nawet w czasach pandemii?

Czy o pracę w Polsce jest trudniej niż w poprzednich latach?



Satysfakcja z pracy jeszcze większa niż rok temu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana w czasie poziomu zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy w Polsce 78% badanych deklaruje zadowolenie z pracy w Polsce. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Pandemia Covid-19 sprawiła, że sytuacja na rynku pracy w 2020 roku zmieniała się bardzo dynamicznie, a wiele osób, szczególnie podczas pierwszej fali, straciło pracę. Trudna sytuacja na rynku pracy na Ukrainie sprawiła, że pracownicy z Ukrainy mocniej docenili zatrudnienie w Polsce, a ich poziom satysfakcji z pracy wzrósł względem 2019 roku. Na początku pandemii wielu Ukraińców wróciło do ojczyzny z powodu utraty pracy czy troski o rodzinę, ale już kilka tygodni później aż 70% z nich deklarowało chęć powrotu do Polski. Także polscy pracodawcy czekali na obywateli Ukrainy z otwartymi ramionami, bo choć bezrobocie w Polsce nieznacznie się zwiększyło, to firmy nadal zabiegają o pracowników ze wschodu – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Ukraińcy najbardziej zadowoleni z relacji ze współpracownikami, a najmniej z braku rozwoju

W tegorocznym badaniu widać zmianę w ocenie poziomu zadowolenia z wynagrodzenia. W 2019 roku z wynagrodzenia było zadowolonych tylko 51% respondentów, podczas gdy w 2020 roku grupa ta stanowi aż 65%. Wynika to prawdopodobnie z trudnej sytuacji na rynku pracy na Ukrainie, przestojów w zakładach produkcyjnych i wzrostu bezrobocia. W takiej rzeczywistości poziom wynagrodzenia rozpatrywany jest w inny sposób niż jeszcze w roku 2019, kiedy to dostępność ofert pracy była większa - mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

71% pracowników z Ukrainy zachęciły do pracy w Polsce wyższe zarobki

Dla 71% badanych główną motywacją do podjęcia pracy w Polsce były wyższe zarobki. Na kolejnej pozycji znalazły się lepsza sytuacja gospodarcza w Polsce (32%) oraz brak pracy na Ukrainie (31%). Trzeba tutaj zaznaczyć, że na początku jesieni, kiedy fala powrotów była największa bezrobocie w Polsce kształtowało się na poziomie 6,1%, podczas gdy na Ukrainie wynosiło już 9,9% – wyjaśnia Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Niemal co drugi badany twierdzi, że nie miał trudności w znalezieniu pracy

Trzeba zaznaczyć, że mimo większej dostępności pracowników z Polski, wśród naszych Klientów cały czas utrzymuje się popyt na pracowników zza wschodniej granicy. W niektórych branżach jak np. produkcja trudno jest ich w pełni zastąpić pracownikami z Polski. Są także takie branże, które w tym trudnym czasie intensywnie się rozwiały, jak e-commerce, a ich zapotrzebowanie na pracowników dynamicznie wzrastało – wyjaśnia Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy według Pana/i jest teraz trudniej o pracę w Polsce niż w poprzednich latach? 40% respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić poziomu trudności. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Podstawą najświeższej odsłony raportu OTTO Work Force Central Europe stały się opinie zebrane od 520 tymczasowych pracowników z Ukrainy. Niewątpliwym optymizmem może napawać fakt, że satysfakcję z pracy zadeklarowało aż 78% z nich. Co więcej, okazuje się, że odsetek ten jest nie tylko o 6 punktów procentowych wyższy od odnotowanego przed rokiem, ale stanowi również przełamanie, obserwowanej od 2017 roku, spadkowej tendencji w zakresie deklarowanej przez Ukraińców satysfakcji z pracy Z raportu OTTO Work Force Central Europe wynika, że od 2018 roku utrzymuje się podobna tendencja w poziomie zadowolenia pracowników z Ukrainy z poszczególnych elementów pracy. Pracownicy są najbardziej zadowoleni z relacji ze współpracownikami (93%) i mamy tutaj wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do wyników zeszłorocznego badania. Po raz kolejny wysoko ocenione zostały także warunki pracy (82%) oraz stosunek Polaków do imigrantów (70%). W zeszłorocznym badaniu pracownicy z Ukrainy byli niezadowoleni z możliwości rozwoju zawodowego i w tym roku jest podobnie, tyle, że grupa osób niezadowolonych wzrosła z 35% do 40%.Covid-19 mocno dotknął rynek pracy w całej Europie, także w Polsce. Ponadto wybuch epidemii sparaliżował strachem społeczeństwo i spowodował, że wiosną znaczna część pracowników z Ukrainy wróciła do ojczyzny. Wraz ze stabilizacją sytuacji gospodarczej i oswajaniem się z epidemią, obserwowaliśmy powrót Ukraińców do pracy w Polsce.Niemal połowa pracowników z Ukrainy deklaruje, że w 2020 roku, mimo pandemii, nie miała trudności w znalezieniu pracy w Polsce. Z kolei 40% respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, a tylko 14% wskazało, że w 2020 roku było trudniej znaleźć zatrudnienie w Polsce.