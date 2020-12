Atradius: jak w obliczu pandemii radzi sobie branża rolno-spożywcza?

Najnowszy Barometr Praktyk Płatniczych autorstwa Atradius wskazuje, że zaległe płatności w transakcjach B2B w rodzimej branży rolnej i spożywczej nie tylko nie należą do przeszłości, ale wręcz przybierają na sile. Okazuje się, że obecnie przeterminowane jest aż 43 proc. wartości wszystkich wystawionych faktur. Dla porównania, jeszcze rok temu odsetek ten sięgał 22 proc.

Badane przez nas firmy z sektora rolno-spożywczego w Polsce odczuwają negatywny wpływ pandemii COVID-19 na ich przychody, odpowiedziało tak 62 proc. ankietowanych. Z kolei w przypadku 55 proc. obecna sytuacja źle oddziałuje na przepływy środków pieniężnych. Aby uchronić firmę przed brakiem płynności 47 proc. ankietowanych w polskiej branży rolno-spożywczej musiało opóźnić płatności dla swoich dostawców, a 37 proc. zwiększyło czas i środki przeznaczone na egzekwowanie zapłaty nieuregulowanych faktur – zauważa Aleksandra Gliszczyńska, dyrektor departamentu oceny ryzyka w Atradius.

Kliknij, aby powiekszyć fot. philipimage - Fotolia.com Jak radzi sobie branża rolno-spożywcza? Aż 43 proc. całkowitej wartości faktur B2B wystawionych przez polskie firmy z branży rolnej oraz spożywczej regulowanych jest po terminie.

Zmiana w ocenie zdolności kredytowej i zarządzaniu należnościami

Jak wynika z Barometru Praktyk Płatniczych, ankietowani w polskiej branży rolno-spożywczej większą uwagę przykładają do zarządzania należnościami, co obok weryfikacji kredytowej kontrahentów ma zabezpieczyć przez utratą płynności finansowej. Wśród podejmowanych działań w celu zminimalizowania ryzyka zaległości w płatnościach, wymieniali częstsze wysyłanie przypomnień o zaległych fakturach i stosowanie kilku narzędzi zarządzania należnościami, m.in. samoubezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego i faktoring – podkreśla Aleksandra Gliszczyńska.

Perspektywy dla branży w 2021 r.

W efekcie pandemii przeciętny czas oczekiwania na zapłatę zaległych faktur wydłużył się w polskim sektorze rolno-spożywczym do 20 dni - wynika z odpowiedzi udzielonych przez respondentów najnowszej odsłony Barometru Praktyk Płatniczych autorstwa Atradius. Średni wzrost wskaźnika rotacji należności o 10 proc. lub więcej zgłosiło 91 proc. ankietowanych. Okazuje się również, że wskaźnik rotacji należności w branży rolno-spożywczej sięga obecnie 154 dni, co jest wynikiem znacznie przewyższającym średnią liczoną dla sektora w Europie Wschodniej (103 dni).Kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii COVID-19 zmienił w sektorze rolno-spożywczym w Polsce podejście do analizy zdolności kredytowej kontrahentów. Badane przez Atradius firmy z branży zaczęły częściej uzyskiwać informacje kredytowe bezpośrednio od swoich klientów. Dane te wraz z referencjami bankowymi stanowią obecnie najczęściej wykorzystywane źródła oceny zdolności kredytowej W ciągu najbliższych sześciu miesięcy polska branża rolno-spożywcza planują częstsze korzystanie z samoubezpieczenia i przypomnień o zaległych fakturach. Za największe wyzwania dla rentowności w 2021 r. ankietowani uważają utrzymanie odpowiedniego poziomu przepływu środków pieniężnych (56proc., co stanowi znacznie większy procent niż 45 proc. na poziomie regionalnym) oraz ograniczenie kosztów (53 proc. ankietowanych).48 proc. badanych firm sektora rolno-spożywczego spodziewa się, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja gospodarcza w kraju ulegnie poprawie, z kolei 46 proc. uważa, że ulegnie pogorszeniu. Większość firm wyraża pesymizm co do perspektyw dla gospodarki światowej (33 proc. – optymistyczny stosunek, 54 proc. – pesymistyczny stosunek) i handlu międzynarodowego (40 proc. – optymistyczny stosunek, 51 proc. – pesymistyczny stosunek).