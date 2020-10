Centra handlowe: pustki i liczenie strat?

Centra handlowe w dość wyraźny sposób odczuły i nadal odczuwają skutki pandemii. Najpierw uderzył w nie lockdown, teraz problemem mogą okazać się pustostany. I wprawdzie wskaźnik niewynajętej powierzchni wspiął się w górę jedynie w nieznacznym stopniu, to niewykluczone, że przyszłość przyniesie jego wzrosty. Najemcy nadal negocjują warunki najmu, a wiele lokali pozostaje zamkniętych. Coraz częściej pojawiają się głosy, że do rozwiązania tych problemów przyczyniłoby się przywrócenie niedziel handlowych.

Pustostany nieznacznie w górę

Szczecin (2,5 pp.),

Górny Śląsk (1,7 pp.),

Poznań (1,4 pp.),

Warszawa (0,8 pp.),

Wrocław (0,8 pp.).

- Wzrosty poziomu pustostanów w obiektach handlowych w największych aglomeracjach wahają się między 2,5 pp. a 0,8 pp. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa są to nieznaczne zmiany. Warto jednak pamiętać, że do końca roku sytuacja może ulec zmianie. Nadal toczą się negocjacje warunków umów najmu i w sporej mierze od ich wyników zależy, czy wzrost poziomu pustostanów pozostanie na tak niewielkim poziomie jak aktualnie. Na razie można powiedzieć, że najlepiej radzą sobie parki handlowe oraz centra typu convenience. W obiektach tego rodzaju nie było widać wpływu epidemii tak wyraźnie. Lokale usytuowane przy ulicach handlowych również odczuły skutki pandemii, gołym okiem widać coraz więcej miejsc czekających na nowych najemców, co może być też okazją dla części marek, aby wynająć lokal, który do tej pory był zajęty. Jednak zarówno z punktu widzenia wynajmujących, jak i najemców przydałby się impuls zwiększający ruch w centrach handlowych, taki jak przywrócenie handlu w niedzielę – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Zyski centrów handlowych nadal niższe niż przed epidemią

Jak wynika z najnowszej analizy firmy CBRE, pod koniec sierpnia br. wzrosty poziomów niewynajętej powierzchni względem końcówki minionego roku odnotowano w 5 z 8 badanych lokalizacji. Są to:O tym, czy te statystyki nie okażą się pokaźniejsze, zadecydują w głównej mierze rezultaty negocjacji toczących się ciągle pomiędzy najemcami a właścicielami centrów handlowych – dla jednych i drugich epidemia koronawirusa jest papierkiem lakmusowym w rozmowach o warunkach umowy - pisze CBRE.Duże znaczenie dla utrzymania dobrych wyników branży miałoby też przywrócenie handlu w niedzielę. Z badania CBRE wynika, że w czerwcu br. już połowa Polaków była zdania, że centra handlowe powinny być otwarte w każdy dzień. Aktualnie ma to kilka uzasadnień. Po pierwsze, dla niektórych niedziela pozostaje jednym z nielicznych dni, kiedy mogą wybrać się na zakupy. Nie mając tej opcji, wybierają sklepy online. Po drugie, rozłożenie ruchu na siedem, zamiast sześciu dni, pozwala sprawniej dopasować się do wytycznych związanych m.in. z unikaniem tłumów i zachowywaniem odstępu między odwiedzającymi centra handlowe.Epidemia koronawirusa najmniej dotknęła parki handlowe oraz centra typu convenience, tu efekty epidemii są mniej widoczne. W innych obiektach nie udało się wrócić do wyników osiąganych na początku tego roku. Z analiz CBRE wynika, że wolumeny obrotów w centrach handlowych znacząco spadły w marcu i kwietniu br. w wyniku ograniczenia ich działalności. Po ponownym otwarciu, średnie obroty w maju wyniosły 60-65% wartości odnotowanych w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, a następnie wzrosły do 75-80% w czerwcu. W kolejnych miesiącach przewidywany jest jednak dalszy stopniowy wzrost poziomu obrotów.