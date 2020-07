Parki handlowe i sklepy convenience przyspieszyły. To skutek pandemii?

JLL prezentuje podsumowanie sytuacji, która panowała na rynku nieruchomości handlowych w Polsce u schyłku pierwszej połowy bieżącego roku. Najnowsze dane są tym bardziej interesujące, że 2/3 badanego okresu przypadło na okres wybuchu i rozwoju pandemii w naszym kraju. Eksperci przekonują m.in., że beneficjentem "nowej rzeczywistości" mogą stać się deweloperzy sklepów convenience i parków handlowych.

Zakupy tradycyjne ciągle na czele?

Marcowy wybuch pandemii uwypuklił wyzwania, z którymi rynek, nie tylko w kraju, mierzył się już od dawna. Chodzi tu nie tylko o zwiększenie aktywności sieci handlowych w kanale online i sprzedaży wielokanałowej, ale również o poszukiwanie nowych formatów sprzedaży i lokalizacji, które pozwolą markom otworzyć się na nowe grupy docelowe - komentuje Anna Wysocka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. EyeMark - Fotolia.com Centrum handlowe Chociaż wybuch pandemii spowolnił aktywność budowlaną, to jednak w pierwszej połowie roku deweloperzy oddali w Polsce do użytku blisko 148 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej w ramach dużych projektów.

Podaż – deweloperzy dywersyfikują portfolio

Blisko 77 000 mkw. z tego wolumenu zostało zrealizowane w drugim kwartale. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń nie tylko tego półrocza, ale i roku, było otwarcie długo oczekiwanej przez mieszkańców Warszawy Elektrowni Powiśle. Dotyczy centrów handlowych, parków handlowych, wolnostojących magazynów handlowych i centrów wyprzedażowych - tłumaczy Joanna Tomczyk, Starszy Analityk Rynku, JLL.



Ciekawym trendem, pomimo trwającej pandemii, jest kontynuacja dynamicznego rozwoju sklepów convenience. Do końca pierwszego półrocza polski rynek wzbogacił się o blisko 40 000 mkw. w ramach 13 tego typu projektów, a około 73 000 mkw. pozostaje w budowie. Dowodzi to, że mniejsze obiekty handlowe bardzo dobrze odpowiadają na potrzeby klientów, jeśli chodzi o wygodne i codzienne zakupy.

dodaje Joanna Tomczyk.

Popyt – niektórzy z najemców kontynuują ekspansję

Należy jednak zaznaczyć, że część najemców, w szczególności operatorów sieci spożywczych lub tzw. value retailers, takich jak Tedi, Pepco, Dealz czy Action, nadal aktywnie poszukuje nowych lokalizacji. Największym zainteresowaniem cieszą się sklepy convenience, parki handlowe, centra outletowe oraz galerie handlowe w mniejszych miastach. Co ważne, to właśnie te obiekty po okresie blokady najszybciej zaczęły wracać do poziomów odwiedzialności zbliżonych do tych sprzed pandemii - dodaje Anna Wysocka.

Rynek inwestycyjny

Warto też zauważyć, że Tesco ogłosiło sprzedaż swojego polskiego biznesu do duńskiej korporacji Salling Group, właściciela sieci Netto. Transakcja obejmuje przejęcie 301 sklepów sieciowych wraz z centrami dystrybucyjnymi oraz siedzibą firmy za łączną kwotę 900 mln zł, przy czym nie jest ona klasyfikowana jako transakcja inwestycyjna na rynku nieruchomości handlowych - komentuje Andrzej Bzowski, Starszy Analityk Finansowy, JLL.

4 maja br. swoje drzwi dla klientów ponownie otworzyły duże centra handlowe . Zniesienie obostrzeń natychmiast przełożyło się na poziom sprzedaży detalicznej, która wzrosła względem kwietnia o blisko 15%. Jak jednak podkreśla JLL, dość interesujący okazał się majowy spadek udziału e-commerce (z 11,9% do 9,1%).Anna Wysocka, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL przyznaje, że wprawdzie nie da się zaprzeczyć dość dynamicznemu rozwojowi polskiego e-commerce , to jednak faktem pozostaje, że to handel stacjonarny jest tym, który polscy konsumenci wybierają najczęściej.Jak czytamy w komunikacie JLL, pomimo dostrzegalnego obniżenia aktywności budowlanej, w pierwszej połowie bieżącego roku rynek powierzchni handlowych zdołał się powiększyć o blisko 148 000 mkw. powstałych głównie w ramach dużych projektów.W tym samym czasie zamknięto cztery sklepy Tesco - w Gorzowie Wielkopolskim, Piastowie, Lesznie i Puławach oraz centrum handlowe Sukcesja w Łodzi.Obecnie całkowita podaż powierzchni handlowej w budowie z terminem ukończenia w tym lub przyszłym roku wynosi łącznie prawie 490 000 mkw. Niektóre otwarcia mogą jednak zostać przesunięte w czasie.Efekty pandemii widoczne są zarówno po stronie podaży, jak i zgłaszanego przez najemców popytu na powierzchnię handlową ze strony najemców.Spadek odwiedzalności w dużej części obiektów handlowych połączony ze spadkiem obrotów, a także trwające wciąż rozmowy najemców z właścicielami centrów, spowodowały spowolnienie lub czasowe wstrzymanie planów rozwojowych niektórych operatorów, szczególnie z sektora mody.Na polskim rynku można też zaobserwować wzrost zainteresowania umowami i lokalizacjami typu pop-up, które pomagają najemcom w wyprzedaży towaru zalegającego w magazynach oraz testowaniu nowych opcji.Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych w pierwszej połowie roku wyniosła ok. 430 mln euro, z czego dominujący był zakup 61,49% udziałów w spółce GTC, która jest właścicielem Galerii Jurajskiej w Częstochowie oraz Galerii Północnej w Warszawie.Poza sprzedażą udziałów w spółce GTC, w II kwartale zamknięto kilka mniejszych transakcji, dotyczących obiektów typu convenience, sklepów spożywczych, parków handlowych oraz obiektów przeznaczonych pod przebudowę.Stopy kapitalizacji za najlepsze centra handlowe w Polsce szacowane są aktualnie na 5,15%, a za najlepsze parki handlowe na stabilnym poziomie ok. 6,8%. W II kw. nie odnotowano jednak transakcji, których przedmiotem były centra handlowe, poza wspomnianą transakcją sprzedaży udziałów GTC.